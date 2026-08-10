De volta à sala de aula no CESAR School, Silvio Meira propõe mudar forma de ensinar alunos do curso de Administração para se tornarem líderes

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Fundador do CESAR e CESAR School volta a dar aulas na graduação mirando reformar o currículo do curso que junta administração, tecnologia e inovação.

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Silvio Meira, professor emérito do CIN/UFPE, fundador e presidente do conselho do Porto Digital e fundador do CESAR e da CESAR School, está de volta à sala de aula. E na graduação do curso de Administração (ADM TECH) que a instituição trabalha numa formação que junta administração + tecnologia + inovação. Na prática, o curso diz que forma gestores que entendem de tecnologia.



Ele convenceu outros professores de renome a dar aulas aos alunos que estão entrando no curso com o argumento de que em todas as grandes escolas de referência, os melhores e mais experientes professores dão aulas nas turmas iniciantes, de modo que saibam que não estão apenas obtendo seu primeiro diploma.



Meira acredita que poderá fazer mudanças na grade curricular do curso de Administração, que, mesmo com alguns diferenciais em relação aos oferecidos pela concorrência, foca numa ementa aprovada pelo MEC.



Mas avalia que isso já não é mais suficiente para atender à proposta da CESAR School de se tornar a escola de referência no Norte e Nordeste, ingressando no grupo das cinco melhores instituições do país na formação de lideranças empresariais.



O professor esclarece que, pela burocracia do MEC, nenhuma instituição de ensino pode simplesmente aplicar uma nova estrutura curricular (ainda que perfeitamente defensável) e oferecer um curso de Administração diferente do que o ministério aprovou.



Por isso ele decidiu começar do começo. Propôs uma cadeira que inova no conceito e na prática acadêmica por juntar, já no primeiro período de aula, um conjunto de temas reunidos num acrônimo (quem conhece o professor Meira sabe que ele não resiste a criar um acrônimo. Lembra do AEIOU, proposto por ele e pela pesquisadora Rosário de Pompéia em 2024 no Marketing do Futuro), que chamou de MINTE, mas não como uma lista de verificação a ser percorrida do M ao E.



O cientista da computação Silvio Meira e a professora Rosário de Pompéia autores do livro "Marketing do futuro". - Divulgação

A proposta é ser um jeito diferente de olhar em que cada fragmento contém a imagem do todo. São cinco letras, mas não têm cinco significados, mas dez: M de Mercados e Marketing; I de Inovação e Investimento; N (Novos) Negócios; T de Talentos e Tecnologia; e E para Economia e Estratégia.



A proposta da cadeira (presencial) foi dar um choque de realidade nos 60 alunos que estão matriculados no curso. “Quando se diz que “Inovação é a transformação de conhecimento em valor”. Precisa gerar nota fiscal (valor econômico, capturável, que sustenta a própria continuidade da transformação) e bem-estar social (valor que melhora, de fato, a vida das pessoas e a saúde dos ecossistemas)”, adverte Silvio Meira.



Para ajudar seus alunos, o professor chegou à sala de aula com um novo livro de sua autoria para servir de material de apoio bibliográfico. E é nesse novo texto virtual que ele começa a abordar os temas. Mercados e Marketing dizem que não se lê um mercado sem a disciplina de mover valor nele; e não se faz marketing sem entender o mercado como campo de tensões. Ler e mover são o mesmo ofício.



Da mesma forma que toda inovação é uma aposta de recurso escasso sob incerteza, todo investimento sério é uma tese sobre o que vai mudar. Inovar é investir; investir bem é inovar. E que os (Novos) Negócios — grafados entre parênteses — são para dizer que o negócio precisa ser sempre novo — sempre em beta, sempre se reinventando —, sob pena de virar legado e morrer. “Novos” é advérbio permanente, não fase inicial.



Finalmente, ele aborda os conceitos de Talentos e Tecnologia, afirmando que a tecnologia codifica a organização e os talentos a habitam e a orquestram. “Não se contrata gente sem entender a tecnologia que define o trabalho; nem se escolhe tecnologia sem a gente que a opera.”



E conclui com Economia e Estratégia explicando que estratégia sem economia é sonho; a economia sem estratégia é planilha sem direção. É a economia que decide a viabilidade das trocas a que a estratégia aspira.



Fachada da CESAR School - JAILTON JR./JC IMAGEM

Certo. Professor, mas não é informação demais para alunos que mal saíram do ensino médio, ainda que vindos de escolas particulares ou sendo os melhores de escolas públicas selecionados pelos programas de inclusão do CESAR School?



Silvio Meira admite que o objetivo foi esse mesmo. Mas diz que a recepção foi acalorada porque é como se a disciplina permitisse um sobrevoo no mundo real que eles veem da plateia.



Quebrando paradigmas usuais no mercado

Talvez porque começa quebrando certos paradigmas usuais no mercado, chamando seus alunos para se livrarem do que chama de Teatro da Inovação. Ou o Complexo Industrial do Design Thinking de Palco — que fatura alto vendendo a sensação de inovar para quem, no fim, não inova coisa alguma.



Esse complexo funciona como uma indústria — com fornecedores, cadeia de valor, unit economics e incentivos perfeitamente alinhados para que o teatro continue em cartaz para sempre. Consultorias que vendem “transformação” em pacotes de dois dias, faturadas por hora de facilitador.



“O problema não são as ferramentas. O problema é o que se fez com elas: transformá-las num ritual que substitui o trabalho real por sua encenação. Isso não é investimento em inovação. É despesa com entretenimento corporativo.”



Provocador, não? Porém, em sala de aula, Silvio Meira quer alertar seus alunos para uma ironia amarga na formação em administração e negócios: mesmo quando ela abandona o teatro e ensina disciplinas sérias, costuma ensiná-las no vácuo — cada uma na sua sala, com seu professor, sua prova, sua ementa isolada, como se os negócios fossem gavetas que não se tocam. Para o professor, o modelo produz um profissional com a ilusão de competência.



Ambientes da CESAR School - JAILTON JR./JC IMAGEM

O mercado é uma rede de tensões a ser lida

E aí vem uma dura constatação: Ensina-se Marketing como se fosse apenas promoção — fazer barulho, comprar mídia —, ignorando que o mercado é uma rede de tensões a ser lida, e que marketing é engenharia de sentido; Ensina-se Ideação ignorando que toda ideia é uma opção real que exige disciplina de investimento — que apostar numa ideia é alocar recurso escasso sob incerteza, e que a maioria das apostas deve morrer barato.

E ensina-se Modelagem de Negócios ignorando a arquitetura de plataformas e ecossistemas — como se todo negócio ainda fosse um monólito que produz e vende, quando os que importam hoje são nós de rede que orquestram terceiros.



A lista de equívocos segundo Meira continua: Ensina-se Gestão de Pessoas ignorando que a tecnologia hoje define a organização, porque a codifica, e que a inteligência artificial muda a própria natureza do trabalho — que já não se “gerencia recursos humanos”, mas se orquestra uma tríade cognitiva de humanos e máquinas.

E, finalmente, ensina-se Planejamento, ignorando que a estratégia precisa ser paraconsistente — capaz de hospedar contradições sem colapsar — para sobreviver a rupturas sistêmicas, os Cisnes Vermelhos.



Claro que essa modelagem não se resolve num semestre. E nem é isso que o professor quer que seja o padrão de todo o curso do CESAR School. Como ele mesmo diz, é um grande sobrevoo para que os alunos de administração continuem nos próximos períodos sem a ilusão de competência.



DEBATE NA RADIO JORNAL COM SILVIO MEIRA E ROSÁRIO POMPEIA. - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

Até porque, no final, adverte o professor, não se pode tomar uma decisão de Marketing (M) sem entender a Tecnologia (T) que viabiliza a interação e a Economia (E) que paga a conta. E não se pode desenhar um Novo Negócio (N) sem uma tese de Investimento (I) é uma leitura de Mercado (M). Também não se pode contratar Talentos (T) sem uma Estratégia (E) clara de cultura — nem construir tecnologia sem entender que ela vai codificar a sua organização.



Claro que tudo isso só é possível num ambiente escolar onde se respira e se pratica TI e onde a ideia de uso de Inteligência Artificial está tão impregnada que o conceito não é entender como a IA funciona, mas como resolver problemas conjuntamente de forma cooperativa trabalhando com agentes e resolvendo problemas já nos bancos da escola da graduação.



Afinal, se o CESAR se propõe a ser uma IA Native, como se definiu a organização ao completar 30 anos, nada mais previsível do que formar seus alunos não para usá-la como ferramenta, mas para usá-la para avançar na solução de problemas concretos.