Guerra no Irã explode lucro da Petrobras, mas alta nos preços na bomba não derruba apoio a Lula como ocorreu com Bolsonaro em 2022

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inflação sai da lista de principais preocupações do eleitor que acusa Donald Trump de ter aumentado os preços da gasolina com a guerra no Irã.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Foi assim: Em agosto de 2022, a Petrobras, ao publicar o balanço do segundo trimestre, revelou um lucro líquido recorrente de US$ 9,1 bilhões, refletindo principalmente a valorização de 12% do tipo Brent, com uma distribuição de lucro de US$ 24,2 bilhões num contexto de retomada da demanda mundial por petróleo e derivados após o período crítico da pandemia da COVID-19 e oferta impactada pela guerra na Ucrânia.



Naquele ano, o faturamento apenas com a venda de gasolina cresceu 46,7% na comparação com o segundo trimestre de 2021, enquanto para o óleo diesel, a receita disparou 63,9% sobre um ano antes. O diesel e a gasolina foram as duas maiores fontes de receita, concentrando 73% dos R$ 127,2 bilhões que a empresa obteve no mercado interno.



Bomba da esquina



Mas a forte alta nos preços dos combustíveis na bomba da esquina devido à política de Preço de Paridade de Importação (PPI) cobrou um alto preço a Jair Bolsonaro. Ele até conseguiu aprovar o PLP 18/2022, transformado na Lei Complementar 194, que classificou combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como itens essenciais, limitando a cobrança estadual do ICMS, mas já era tarde.



O pacote adotado naquele período também incluiu a redução temporária de tributos federais, como PIS e Cofins, sobre determinados combustíveis, mas Bolsonaro pagou com o mandado a decisão de deixar a Petrobras atrelada ao Preço de Paridade de Importação (PPI) solta no mercado internacional.



Lucro liquido



Quatro anos depois, a mesma Petrobras terminou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$52,44 bilhões, alta de 96,8% em comparação com o lucro de R$26,65 bilhões em 2025. E obteve seu melhor resultado desde aquele segundo trimestre de 2022. Em 2026, a empresa anunciou R$17,4 bilhões em remuneração a acionistas.



O PPI virou referência apenas para comparação da associação dos importadores de combustíveis (ABICOM), que no dia da publicação dos resultados deste ano apurava uma defasagem nos preços do óleo diesel de -49% (abaixo da paridade) e da gasolina de -17% (abaixo da paridade). A Petrobras, como se sabe, deixou de usar o PPI desde a posse de Lula em 2023 naquilo que ele chamou de abrasileirar os preços internos.



RNEST Refinaria Abreu e Lima Ipojuca PE.jpg - Divulgação

Nova guerra



A diferença entre 2022 e 2026 é a existência de uma nova guerra, desta vez envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o Irã, que fez explodir os preços do petróleo, que a Petrobras não repassou para o mercado interno em 2022. É uma nova condição da estatal como uma grande exportadora de petróleo, beneficiando-se da alta dos preços internacionais.



Este ano, a empresa comunicou que as exportações líquidas aumentaram 26,2%, passando de 852 mbpd para 1.075 mbpd. Favorecido pelo aumento da produção, reduzindo as exportações para a China (o principal cliente) e aumento do fluxo das exportações para a Índia, a Europa e o restante da Ásia.



Mais combustíveis



A Petrobras até fechou o segundo trimestre com alta de 24,7% na receita obtida com a venda de derivados do petróleo no mercado interno (R$ 89,5 bilhões), bem maior que em 2025, com R$ 71,799 bilhões, mas os preços dos combustíveis não fazem parte do noticiário como fizeram em agosto de 2022.



Em política costuma-se dizer que é preciso ter capacidade de perceber os riscos e assumi-los. E parece claro que Lula percebeu isso quando os preços dispararam em abril e ele decidiu bancar parte dos custos do aumento dos preços. Vai custar caro. Mas do ponto de vista político ele está ganhando muito.



Player global



Claro que a condição da Petrobras, agora um player global importante no mercado externo de petróleo, turbinou as receitas da empresa. Ela também não tem o mesmo volume de dependência de importação de 2022, já que suas operações de refino obtiveram novo recorde de utilização das refinarias



Este ano, o fator de utilização (FUT) foi de 101,2%, elevando em 5,6% a produção de derivados em relação ao trimestre anterior, com a manutenção em 68% do mix de rendimentos em produtos de maior valor agregado (diesel, QAV e gasolina). Dito em português, claro. A Petrobras está refinando mais do que tecnicamente sua parte nominal declarada, o que ajuda o uso de mais petróleo que ela extrai no pré-sal.



Plataforma de exploração no Campo de Búzios, RJ. - Divulgação

Meta para fracos



Com uma performance como essa, a presidente da empresa — ao comemorar o resultado puxado pela alta do petróleo e pelo recorde de produção de petróleo e gás — pode fazer um chiste afirmando que “Informalmente, aqui na empresa, começamos a nos cumprimentar dizendo: A meta é para os fracos .Não podemos prometer que vamos superar a nossa meta, mas sempre trabalhamos para superá-la”— afirmou Magda Chambriard.



Pode ser. Mas, como se diz na política, é preciso ler os sinais e contar com um pouco de sorte. Claro que quando uma empresa entrega R$17,4 bilhões em dividendos, o acionista não tem muito que reclamar. Especialmente porque junto vem o comunicado de que nos primeiros seis meses do ano, os investimentos totalizaram US$10,4 bilhões, num aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Discurso falso



O PT insiste em dizer que nos três anos do governo Lula, a Petrobras reduziu em 16,4% o valor da gasolina nas refinarias, enquanto nos postos subiu 37,1%, como se não tivéssemos inflação nem os custos dos postos precisassem ser corrigidos.



Mas o balanço da Petrobras no primeiro semestre do último ano do atual governo Lula mostra que o balanço da empresa em 2026 tem um efeito completamente diferente do que aconteceu com Bolsonaro no mesmo período em 2022.



Aposta de Lula



Lula bancou o discurso de aumentos mínimos da Petrobras. A empresa exportou mais e ganhou muito dinheiro com a guerra no Irã, que lhe permitiu cobrir a defasagem dos preços internacionais. E suas plantas refinavam o que podiam para atender ao mercado interno.



Preso ao discurso da paridade internacional e sem exportar tudo o que podia, Bolsonaro acabou o governo acusado de explodir os preços dos combustíveis e ainda de implodir a arrecadação do ICMS dos estados. Ironicamente, a mesma Petrobras que o enterrou pode ser a que vai ajudar o governo Lula quando, com seus números, faz o consumidor não acusar o presidente pelos aumentos atribuídos a Donald Trump.

Produção de algodão no MATOPIBA no Nordeste. - Divulgação

Volta ao algodão



A produção de algodão em pluma no Nordeste deverá superar, pela primeira vez, a marca de 1 milhão de toneladas, já nesta safra 2025/2026. O volume estimado é 4% superior ao registrado no ciclo anterior. O resultado contrasta com a expectativa de queda de 2,5% na produção brasileira, projetada em 3,98 milhões de toneladas. Estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste e disponível para download gratuito na página do Banco na Internet revela que o desempenho regional é impulsionado principalmente pela Bahia e pelo Piauí, que devem ocupar, respectivamente, a segunda e a terceira posição entre os maiores produtores de algodão do País.

CNC solicitou à Receita Federal a divulgação antecipada da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). - Divulgação



CNC pede CBC no ar



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) solicitou à Receita Federal a divulgação antecipada da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Para a entidade, a definição da taxa é essencial para garantir segurança jurídica e permitir que as empresas se adaptem ao novo modelo tributário com a antecedência necessária. O pedido ao secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, manifesta preocupação com a ausência de determinação da alíquota aplicável à CBS, cuja vigência está prevista para começar em 2027.



Tambaú na Amazon



A Tambaú Alimentos amplia os canais de vendas com a chegada de seus produtos à Amazon, um dos maiores marketplaces do mundo. A marca pernambucana passa a disponibilizar cerca de 30 itens na plataforma, entre eles a Bananinha Cremosa Zero Adição de Açúcar, Bananada Barra, as linhas de catchup tradicional, premium e picante, além da mostarda 100% Nordestino.



Feira de Confeitaria



A 2ª Feira de Confeitaria Senac, que acontece de quinta-feira(13) a sábado (15), das 14h às 21h, no Recife Expo Center, terá a confeiteira artística e empresária Bruna Hannouche, um dos principais nomes do setor, confirmada. Vai falar sobre o futuro da confeitaria artística. A entrada é mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou contribuição de R$15, com toda a arrecadação destinada ao Sesc Mesa Brasil.



RioMar Casa 2026



A primeira participação da Pernambuco Construtora no RioMar Casa superou as expectativas da empresa. A mostra recebeu mais de 30 mil pessoas. Assinado pelo escritório R Ferreira Arquitetura, o Espaço Pernambuco Construtora apresentou soluções de design, inovação e experiência. Entre os destaques esteve a parede desenvolvida em parceria com a Decor Colors na cor Pantone 320 C, tonalidade institucional da empresa, além de uma curadoria de mobiliário e elementos produzidos em impressão 3D que remete à identidade visual da construtora.



Educação UniFG



A UniFG Pernambuco celebra 25 anos de atuação neste mês de agosto consolidando sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Integrante do Ecossistema Ânima, a instituição já formou mais de 16 mil profissionais e segue atraindo estudantes de todo o país, impulsionando diversos setores da economia local, além de manter iniciativas de impacto direto, como o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que oferece orientação gratuita a pessoas físicas, microempreendedores e pequenos negócios.



Encontro jurídico



O escritório Buril, Tavares e Holanda Advogados vai movimentar sua sede, no Pina, nesta terça-feira (11), em celebração ao Dia do Advogado. O escritório receberá cerca de 70 convidados, reunindo sua equipe de profissionais e advogados parceiros para celebrar a data e fortalecer os laços no setor jurídico.