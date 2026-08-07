Bets se tornam tóxicas para o governo Lula que teme uso político do impacto da transferência de renda na campanha eleitoral

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Crescimento das apostas preocupa governo que evita medidas restritivas antes das eleições, apesar do crescimento de protestos de grupos da sociedade.

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Um update do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros escrito pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados (Consefaz) e que atualiza e complementa a análise das finanças estaduais e do cenário macroeconômico brasileiro nos primeiros meses de 2026 trouxe um conjunto de informações que deve reforçar o discurso do governo Lula depois da constatação de que as bets, autorizadas pelo presidente em 2023, se tornaram um problema político com repercussão na campanha eleitoral.



Segundo o documento, em termos quantitativos, a transferência líquida média mensal atribuível às bets, entre outubro de 2024 e março de 2026, foi de R$ 4,7 bilhões. Considerando apenas o ano de 2025, o montante acumulado alcançou R$ 62,5 bilhões, estimativa que dimensiona a saída líquida de recursos das famílias brasileiras em direção ao setor de apostas durante o primeiro ano de vigência da regulamentação.



Regulamentação



Considerando todo o período analisado, de outubro de 2024 a março de 2026, o volume médio mensal adicional atribuído às bets foi estimado em R$ 24,1 bilhões. Restringindo a análise ao ano de 2025 — primeiro ano de vigência da regulamentação —, o volume adicional acumulado alcança R$ 350,97 bilhões, evidenciando a magnitude do impacto sobre o volume anual de transações.



O Ministério da Fazenda tem números semelhantes e ajudou o presidente na decisão de instituir regras que restringem a publicidade das bets, plataformas de apostas. Uma das principais medidas é a obrigatoriedade de que a divulgação dos sites de jogos venha acompanhada de advertências semelhantes às que os maços de cigarros têm nas embalagens.



Presidente Lula na assinatura da lei das bets em 2023. - Ricardo Stucker

Depois das eleições



O governo também trabalha num texto a ser enviado ao Congresso Nacional em novembro — por conta dos temores eleitorais — de uma proposta para o Imposto Seletivo, criado pela Reforma Tributária, que começa a valer em 2027, incluindo as bets. Isso porque cristalizou-se a percepção no governo de uma visão da necessidade de dar um tratamento similar ao cigarro, por conta do que se considera um problema de vício nas apostas on-line.



Pela lei, o governo teria que enviar ao TCU formalmente a alíquota da CBS a ser validada até o prazo-limite de 15 de setembro. Mas não há nenhuma sanção prevista em caso de atraso; a remessa poderá ser feita depois do segundo turno no final de outubro.



Bets clandestinas



Oficialmente, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda justificou o pedido à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de bloqueio de quase 50 mil sites de apostas ilegais, sob responsabilidade de cerca de 350 operadores, também bloqueados como ação de combate às empresas ilegais.



Mas a cada dia, a partir das cobranças que o presidente Lula recebe nas suas conversas com integrantes da sociedade exigindo ações mais firmes contra as bets, se fortalece a ideia de que numa eventual reeleição as empresas não terão a mesma simpatia de que gozam atualmente.



Lula assina decreto que prevê bloqueio de recursos de bets ilegais - Ricardo Stuckert / PR

Entidades do varejo

Na verdade, não são apenas grupos da sociedade civil que se queixam da transferência de recursos para os jogos liderados pelas entidades do varejo. A CNI e suas entidades congêneres estão desenvolvendo uma nova rodada de estudo sobre o impacto das bets no chão de fábrica, com o absenteísmo, problemas de saúde e afastamento para tratamento de saúde que obrigaram as grandes empresas a equipar seus departamentos de RH para acolhimento dos operários acometidos de sintomas de vício com as apostas eletrônicas.



Segunda aplicação



Um dos motivos que levaram o governo a antecipar a publicação de novas regras sobre a publicidade de casas de aposta em 10 de julho foi a revelação, em abril último, da 9ª edição do estudo Raio X do Investidor Brasileiro, realizado pela Anbima, constatando que mais brasileiros apostam na internet do que investem em ações ou títulos de renda fixa. Na prática, isso quer dizer que as bets só perdem em captação de recursos para a caderneta de poupança.



O problema criado pelas bets é que sua aceitação junto à população impede ações mais duras do governo e, ao menos até as eleições, não haverá manifestações contra, salvo as falas de Lula criticando o crescimento das apostas.



América Latina



Para completar na América Latina o Brasil é visto como o melhor mercado (39% das apostas) para os próximos anos com projeções de crescimento até 2030 com o chamado GGR (Gross Gambling Revenue) uma estimativa de arrecadação que consiste no valor total apostado pelos jogadores menos os prêmios pagos a eles, ou seja, a receita bruta que operadoras de jogos e apostas efetivamente retêm antes de descontar custos e impostos de R$ 29 bilhões dos quais R$ 24 bilhões faturados pela empresas com sede no Brasil.



Entretanto, o setor já arrecadou mais do que o esperado em 2025, atingindo um GGR de R$ 37 bilhões conforme dados do relatório “Análise da Arrecadação das Receitas Federais”, publicado em janeiro de 2026 pela SPA-MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda).



Confederação Nacional do Comércio acusa bets de drenar R$ 30 bilhões da economia brasileira no varejo. - Sérgio Lima

Tema dos estados



A inclusão do tema bets no relatório do Consefaz, uma publicação que tradicionalmente foca numa análise aprofundada da evolução dos investimentos dos governos subnacionais, trazendo dados sobre mercado de trabalho, cenário macroeconômico doméstico e cenário internacional, mostra o nível de preocupação que o país terá que abordar em 2027.



Entre as 40 marcas que integram as cotas master das transmissões da Globo, CazéTV e SBT, oito pertencem ao segmento de apostas esportivas. Também o recorte especial Meio & Mensagem Agências & Anunciantes mostrou que, dos 300 maiores anunciantes no país, tivemos a presença de 15 bets (na Copa de 2022 foram apenas duas), sendo que quatro delas fizeram sua estreia na lista.

Exploração comercial

O governo federal arrecadou R$ 513 milhões com a exploração comercial de bets em junho.

Uma informação que chama a atenção é que, aparentemente, o impacto da transferência de recursos da Bets está provocando uma mobilização na sociedade contra a presença de artistas e jogadores de futebol emprestando seu nome e prestígio às empresas. Mas isso só o tempo dirá se tiver sua imagem associada ao vício, às doenças e à destruição da riqueza das famílias. Vale a pena.

Vinhos do Vale - DIVULGAÇÃO



Exportações de vinhos



As exportações brasileiras de vinhos e espumantes mantiveram trajetória de crescimento no primeiro semestre de 2026 e confirmaram o avanço da vitivinicultura nacional no mercado internacional. Entre janeiro e junho, os embarques somaram US$ 6,79 milhões, alta de 23,73% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor exportado alcançou US$ 5,49 milhões.

Os produtos brasileiros já chegaram a 79 países, um crescimento de 20,4% no número de mercados atendidos segundo dados do Wines of Brazil, projeto setorial desenvolvido pelo Consevitis-RS em parceria com a Agência ApexBrasil.



Negócios regenerativos



Nesta segunda-feira (10), no Executive Lounge do Atlante Plaza Boa Viagem, o LIDE Sustentabilidade recebe Angela Pinhati, Diretora de Sustentabilidade da Natura, para falar sobre "A nova fronteira da sustentabilidade: A regeneração dos negócios". A agenda debaterá a transição da sustentabilidade tradicional — focada na neutralização de danos — para modelos regenerativos, capazes de gerar impacto socioambiental positivo com lucro responsável.



Cinco ecopontos recebem o material eletrônico - Divulgação/ Suape

Projeto Vale Luz



O Projeto Vale Luz, da Neoenergia Pernambuco, bateu mais um recorde. No último mês de julho, foram arrecadadas mais de 16,5 toneladas de resíduos recicláveis em troca de desconto na conta de energia dos participantes. O número é 21,6% superior ao do mesmo período de 2025. Além do benefício financeiro para os clientes, esse número impacta diretamente o meio ambiente, pois todo o material recolhido é reutilizado pela indústria.



Boteco do Plaza



O Plaza Shopping vai realizar o segundo final de semana do Festival de Boteco – Especial Dia dos Pais. O projeto, que promete bons momentos de diversão e ótimas pedidas gastronômicas, será neste sábado (8) e domingo (9), no jardim externo do piso L2. A programação será das 15h às 22h, com várias opções diferenciadas de bebidas e petiscos, além de muita música, especialmente samba. O acesso será livre/gratuito.



Economistas



No próximo dia 19 de agosto, das 9h às 18h, o Corecon-PE realizará o Seminário em Comemoração ao Dia do Economista 2026, no Auditório do Banco Central, no Recife. O evento reunirá economistas, pesquisadores e especialistas para discutir o tema "O Projeto de Neoindustrialização Brasileira: desafios para o Nordeste", além de promover a entrega do 20º Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa.



Conexão Ademi



A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) reúne associados e convidados na próxima quarta-feira (12), às 19h, no restaurante Voar, em Boa Viagem, para mais uma edição do Conexão Ademi.

O destaque da noite será a apresentação dos dados inéditos da pesquisa Ademi/Brain sobre lançamentos, vendas e estoque de imóveis referentes ao 2º trimestre de 2026 no Recife e na Região Metropolitana.



Economia criativa



A empresa pernambucana PBV Cenografia está entre as empresas com projetos vencedores do Prêmio Live 2026, principal reconhecimento do mercado de Brand Experience da América Latina. A empresa assinou a execução da Casa do Boticário no São João de Caruaru 2025, projeto concebido pela Dot. Promo é vencedora do Megafone de Ouro na categoria Ação de Brand Experience do Ano.



Produtos do campo



Uma das principais atrações da 33ª Agrinordeste, realizada de 3 a 6 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções, será a Feira de Produtos do Campo. Ela vai reunindo mais de 300 expositores; o espaço oferecerá ao público uma ampla variedade de produtos vindos diretamente das fazendas, como laticínios, frutas, verduras, legumes, vinhos, plantas ornamentais, entre outras opções.



Programa Social do FedEx Brasil. - Divulgação

Programa FedEx



A Federal Express Corporation, maior empresa de transporte expresso do mundo, realiza a 11ª edição do Programa FedEx de Reciclagem de Uniformes no Brasil. A iniciativa transforma uniformes antigos em cobertores destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e animais acolhidos por ONGs.

Neste ano, a companhia destinou 4.230 kg de uniformes para reciclagem, que resultaram em aproximadamente cinco mil cobertores para pessoas e 1.250 unidades, em tamanho menor, para pets. Desde o início do programa, em 2015, a FedEx já deu uma nova destinação a 93 mil peças de uniformes, o equivalente a aproximadamente 30 toneladas de materiais têxteis, que foram transformadas em mais de 37 mil cobertores.

