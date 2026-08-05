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Laboratório que tem soluções de baixo custo para exames oferta novo modelo de serviços de saúde para famílias das classes C, D e E

Nabuco aposta em cartão de saúde a partir de R$19,90 para ampliar o acesso de famílias sem plano a serviços médicos com descontos em check-ups anuais.

Por JC Publicado em 05/08/2026 às 10:00
Rede de laboratórios Nabuco de Alagoas que opera em Pernambuco com serviços de exames clínicos de baixo custo para os pacientes
Rede de laboratórios Nabuco de Alagoas que opera em Pernambuco com serviços de exames clínicos de baixo custo para os pacientes - Divulgação

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Para quem não tem plano de saúde, às vezes o desafio não é ser atendido numa UPA, num hospital de média complexidade ou conseguir fechar um diagnóstico básico com segurança. Porque o tempo de espera para realizar exames de laboratório é tão longo e exige tantas idas e vindas ao centro médico que o paciente desiste.

Isso porque precisa faltar ao trabalho e ao menos um expediente, o que exige atestado médico, pagar passagens e conseguir estar na programação de exames. É de graça porque é pelo SUS, mas acaba custando tempo e dinheiro indiretamente.

Há mais de 30 anos, um casal de médicos, Sofia Acioli, patologista, e Daniel Acioli, cirurgião geral e professor da Universidade Federal de Alagoas, depois de consolidar suas carreiras, decidiu que poderiam criar um serviço de baixo custo exatamente para adiantar o diagnóstico da rede pública, permitindo que o paciente do SUS pudesse levar ao seu médico os exames básicos, de modo a ajudar a fechar ou antecipar diagnósticos, avançando meses nas etapas de tratamento.

Eles criaram o Nabuco, uma empresa 100% familiar, que investe em qualidade laboratorial, tecnologia, atendimento personalizado e soluções para ampliar o acesso da população à saúde.

O Nabuco não faz nada muito diferente das centenas de laboratórios espalhados pelo Brasil. A diferença é que tem um meio de negócios que usa a tecnologia para processar os exames (como os grandes centros de processamento do setor) para oferecer pacotes de serviços que, no final da conta, saem mais baratos ao paciente do que a perda de tempo e o deslocamento a um posto do sistema SUS.

A atuação ganha relevância numa região onde grande parte da população ainda depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde ou precisa recorrer a serviços particulares avulsos.

A empresa investe em tecnologia para tornar os processos mais seguros e eficientes, da coleta à entrega dos resultados. Atualmente, a rede realiza cerca de 180 mil exames por mês. O laboratório também oferece e-commerce de exames, check-ups, vacinas e atendimento domiciliar.

Apenas 13 em cada 100 pessoas têm plano de saúde. Nesse cenário, o laboratório oferece alternativas que combinam qualidade técnica, agilidade e preços mais acessíveis.

"Trabalhamos para oferecer a essas pessoas opções que tragam rapidez, rastreabilidade e qualidade laboratorial, sem tornar o acesso inviável financeiramente. Mas, acima de tudo, fazemos questão de estar perto do cliente e oferecer um atendimento personalizado, porque essa é uma marca da nossa história familiar", afirma o CEO Davi Acioli.

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Talvez o diferencial esteja na recepção de cada unidade. No chamado acolhimento do cliente. Desde sua origem, o laboratório mantém como diferencial a proximidade com o cliente e a relação de confiança construída com pacientes, médicos, empresas e comunidades. E mesmo com o crescimento da rede, o Nabuco preserva uma característica central: o cuidado acolhedor, ágil e humanizado.

Divulgação
Moacyr Acioli do Grupo Nabuco. - Divulgação

As informações coletadas, como o seu universo de clientes e as observações do mercado de saúde no Nordeste, acabaram por fazer o Nabuco pensar no novo serviço. 

Como parte da estratégia de democratizar o acesso à saúde, o Grupo Nabuco lançou em 2025 o Totalzin. Com planos a partir de R$19,90 mensais para até quatro pessoas, o produto já atende mais de 2 mil vidas e conta com cerca de 330 médicos cadastrados em todo o Brasil.

Lançado em 2025, o cartão Totalzin atende principalmente famílias das classes C, D e E, com planos a partir de R$19,90 para até quatro pessoas, que não precisam ser da mesma família.

O pacote básico, chamado de +Saúde, oferece descontos em check-ups anuais, exames laboratoriais e em uma rede de mais de 300 parceiros, entre farmácias, academias e cinemas.

O pacote +Saúde Black inclui consultas online ilimitadas 24 horas e check-ups anuais gratuitos. Mais do que um cartão de benefícios, o Totalzin funciona como uma solução de saúde acessível para quem ainda não tem acesso aos planos privados tradicionais.

Atualmente, o Totalzin já atende mais de 2 mil vidas e conta com aproximadamente 330 médicos credenciados em todo o Brasil. Para o CEO do Grupo Nabuco, Davi Acioli, o produto nasceu da necessidade de atender uma parcela da população que permanece à margem da saúde suplementar.

"O Nordeste tem uma população sem assistência médica adequada e que precisa pagar por exames avulsos. Trabalhamos para oferecer opções que tragam rapidez, rastreabilidade e qualidade laboratorial, sem tornar o acesso inviável financeiramente", afirma.

O Laboratório Nabuco foi fundado pelo casal de médicos Sofia Acioli, patologista, e Daniel Acioli, cirurgião geral e professor da Universidade Federal de Alagoas. Após processo de sucessão, a gestão passou aos filhos Davi, Moacyr e Maria Acioli, que acumularam experiências em multinacionais e bancos de investimento antes de assumir o negócio da família. Os fundadores passaram a integrar o conselho de administração.

Em Pernambuco, o Grupo investiu R$12,5 milhões desde 2019 e mantém unidades em Recife, Paulista, Goiana, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Carpina e Timbaúba.

O Grupo emprega cerca de 350 profissionais entre empregos diretos e indiretos e segue ampliando sua presença no Nordeste. Hoje, o Grupo conta com 28 unidades de atendimento em Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

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