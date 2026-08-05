Laboratório que tem soluções de baixo custo para exames oferta novo modelo de serviços de saúde para famílias das classes C, D e E

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Nabuco aposta em cartão de saúde a partir de R$19,90 para ampliar o acesso de famílias sem plano a serviços médicos com descontos em check-ups anuais.

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Para quem não tem plano de saúde, às vezes o desafio não é ser atendido numa UPA, num hospital de média complexidade ou conseguir fechar um diagnóstico básico com segurança. Porque o tempo de espera para realizar exames de laboratório é tão longo e exige tantas idas e vindas ao centro médico que o paciente desiste.



Isso porque precisa faltar ao trabalho e ao menos um expediente, o que exige atestado médico, pagar passagens e conseguir estar na programação de exames. É de graça porque é pelo SUS, mas acaba custando tempo e dinheiro indiretamente.



Há mais de 30 anos, um casal de médicos, Sofia Acioli, patologista, e Daniel Acioli, cirurgião geral e professor da Universidade Federal de Alagoas, depois de consolidar suas carreiras, decidiu que poderiam criar um serviço de baixo custo exatamente para adiantar o diagnóstico da rede pública, permitindo que o paciente do SUS pudesse levar ao seu médico os exames básicos, de modo a ajudar a fechar ou antecipar diagnósticos, avançando meses nas etapas de tratamento.



Eles criaram o Nabuco, uma empresa 100% familiar, que investe em qualidade laboratorial, tecnologia, atendimento personalizado e soluções para ampliar o acesso da população à saúde.



O Nabuco não faz nada muito diferente das centenas de laboratórios espalhados pelo Brasil. A diferença é que tem um meio de negócios que usa a tecnologia para processar os exames (como os grandes centros de processamento do setor) para oferecer pacotes de serviços que, no final da conta, saem mais baratos ao paciente do que a perda de tempo e o deslocamento a um posto do sistema SUS.



A atuação ganha relevância numa região onde grande parte da população ainda depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde ou precisa recorrer a serviços particulares avulsos.



A empresa investe em tecnologia para tornar os processos mais seguros e eficientes, da coleta à entrega dos resultados. Atualmente, a rede realiza cerca de 180 mil exames por mês. O laboratório também oferece e-commerce de exames, check-ups, vacinas e atendimento domiciliar.



Apenas 13 em cada 100 pessoas têm plano de saúde. Nesse cenário, o laboratório oferece alternativas que combinam qualidade técnica, agilidade e preços mais acessíveis.



"Trabalhamos para oferecer a essas pessoas opções que tragam rapidez, rastreabilidade e qualidade laboratorial, sem tornar o acesso inviável financeiramente. Mas, acima de tudo, fazemos questão de estar perto do cliente e oferecer um atendimento personalizado, porque essa é uma marca da nossa história familiar", afirma o CEO Davi Acioli.



Talvez o diferencial esteja na recepção de cada unidade. No chamado acolhimento do cliente. Desde sua origem, o laboratório mantém como diferencial a proximidade com o cliente e a relação de confiança construída com pacientes, médicos, empresas e comunidades. E mesmo com o crescimento da rede, o Nabuco preserva uma característica central: o cuidado acolhedor, ágil e humanizado.



Moacyr Acioli do Grupo Nabuco. - Divulgação

As informações coletadas, como o seu universo de clientes e as observações do mercado de saúde no Nordeste, acabaram por fazer o Nabuco pensar no novo serviço.



Como parte da estratégia de democratizar o acesso à saúde, o Grupo Nabuco lançou em 2025 o Totalzin. Com planos a partir de R$19,90 mensais para até quatro pessoas, o produto já atende mais de 2 mil vidas e conta com cerca de 330 médicos cadastrados em todo o Brasil.



Lançado em 2025, o cartão Totalzin atende principalmente famílias das classes C, D e E, com planos a partir de R$19,90 para até quatro pessoas, que não precisam ser da mesma família.



O pacote básico, chamado de +Saúde, oferece descontos em check-ups anuais, exames laboratoriais e em uma rede de mais de 300 parceiros, entre farmácias, academias e cinemas.

O pacote +Saúde Black inclui consultas online ilimitadas 24 horas e check-ups anuais gratuitos. Mais do que um cartão de benefícios, o Totalzin funciona como uma solução de saúde acessível para quem ainda não tem acesso aos planos privados tradicionais.



Atualmente, o Totalzin já atende mais de 2 mil vidas e conta com aproximadamente 330 médicos credenciados em todo o Brasil. Para o CEO do Grupo Nabuco, Davi Acioli, o produto nasceu da necessidade de atender uma parcela da população que permanece à margem da saúde suplementar.



"O Nordeste tem uma população sem assistência médica adequada e que precisa pagar por exames avulsos. Trabalhamos para oferecer opções que tragam rapidez, rastreabilidade e qualidade laboratorial, sem tornar o acesso inviável financeiramente", afirma.



O Laboratório Nabuco foi fundado pelo casal de médicos Sofia Acioli, patologista, e Daniel Acioli, cirurgião geral e professor da Universidade Federal de Alagoas. Após processo de sucessão, a gestão passou aos filhos Davi, Moacyr e Maria Acioli, que acumularam experiências em multinacionais e bancos de investimento antes de assumir o negócio da família. Os fundadores passaram a integrar o conselho de administração.



Em Pernambuco, o Grupo investiu R$12,5 milhões desde 2019 e mantém unidades em Recife, Paulista, Goiana, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Carpina e Timbaúba.

O Grupo emprega cerca de 350 profissionais entre empregos diretos e indiretos e segue ampliando sua presença no Nordeste. Hoje, o Grupo conta com 28 unidades de atendimento em Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

