Falta de documentação, endividamento das famílias e burocracia fazem Reforma Casa Brasil não decola um ano depois de lançado por Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Caixa tem dificuldade em liberar empréstimos para imóveis em áreas com restrição de construção, insegurança dos imóveis e nome no SPC Brasil e Serasa.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Ministério das Cidades solicitou à equipe econômica um aporte de R$ 750 milhões ainda este ano para reformar o programa Reforma Casa Brasil, uma das apostas de agenda positiva do governo Lula neste ano eleitoral.



O Reforma Casa Brasil é um projeto que dá acesso ao crédito para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país através da Caixa Econômica Federal.



Muito dinheiro



Ele teve R$ 40 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9.600. A Caixa também vai separar R$10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas superiores a esse limite — totalizando R$40 bilhões em crédito. Mas o problema é que a iniciativa não decolou.



Lançando festivamente em outubro do ano passado até julho, ele só tinha conseguido emprestar R$ 2,7 bilhões, equivalentes a 6,7% do total inicialmente previsto. Ainda assim, o Ministério das Cidades pediu mais um aporte para completar a parte da União do projeto.



Lula incomodado



O presidente está incomodado com os números do Casa Brasil e em maio reclamou, num evento da indústria da construção civil, afirmando que ele não está andando como ele gostaria. E pediu explicações ao presidente da Caixa, Carlos Vieira, porque apenas 65 mil contratos da Reforma Casa Brasil tinham sido assinados. Segundo Lula, a burocracia pode ser um dos motivos para que o Reforme Casa Brasil ainda não tenha atingido a meta prevista.



Pode ser. Mas não é só isso. O cenário no mercado em que o programa pode atuar reflete fatores como o alto endividamento das famílias, prazos menores, garantia mais frágil e custos superiores aos do crédito imobiliário tradicional.



Meta muito alta



De fato, ao ser lançado, o governo tinha a meta inicial de realizar 1,5 milhão de contratações, mobilizando cerca de R$ 20 bilhões. Dificilmente vai chegar perto disso.

O Reformar Casa Brasil foi desenhado para três faixas de renda: até R$ 3.200, com juros de 1,17% ao mês; entre R$ 3.200 e R$ 9.600, com taxa de 1,95%; e a faixa 3: acima de R$ 9.600, com crédito de até 50% do valor do imóvel, voltado à classe média.



Déficit habitacional



A ideia é muito interessante se se observa que em 2023, a Fundação João Pinheiro estimou o déficit brasileiro em 5,977 milhões de domicílios, que continua elevado e reflete a dificuldade em se garantir o direito à moradia digna para todos.



E uma das coisas mais sérias é que dentro do déficit a inadequação diz respeito à qualidade das condições habitacionais existentes. Trata-se de um déficit qualitativo, que reflete problemas de infraestrutura urbana, posse do terreno ou condições precárias.

Por exemplo, um dado alarmante é o de nove milhões de moradias sem caixa d’água, afetando principalmente famílias com renda de até três salários mínimos. O programa, portanto, ajudaria na melhora das habitações.



Sem liberar



Mas a questão é que não é tão simples a Caixa liberar dinheiro para uma reforma sem garantir minimamente que o tomador pague. E aí o bicho começou a pegar.

Irritado com o insucesso do programa, Lula da Silva pediu à Caixa Econômica Federal um estudo para identificar os motivos do programa Reforma Casa Brasil não atingir os resultados esperados.



CPF no Serasa



Mas a questão talvez esteja menos no CPF do que em quem deseja tomar o dinheiro. Na verdade, o mesmo interessado é o que está com o nome no Serasa e no SPC Brasil. Ou que fez alguma renegociação e tecnicamente não tem como pagar a prestação do empréstimo. Ou simplesmente não tem a documentação do imóvel.



E temas as restrições legais como não pode emprestar para residências localizadas em locais com enchentes, deslizamentos, rachaduras no terreno, ou muito próxima de rios, matas, rodovias, torres de energia, imóveis em construção com problemas estruturais, que ainda não estão prontos para morar com segurança, casas em que o interessado não mora e ainda o caso da idade do interessado no empréstimo. Caso a idade somada ao prazo das parcelas seja maior que 80 anos, a análise não será aprovada. E tem restrições para que o interessado não use as bets.



Poucos contratos



Por isso soa estranho que o Ministério das Cidades deseje mais dinheiro para o programa. Já se sabe que até as eleições a Caixa não deve emprestar R$10 bilhões nem chegar a 350 mil contratos.



O fracasso da Reforma Casa Brasil frustrou não apenas o governo. Frustrou o setor de venda de material de construção que apostava numa melhoria no último trimestre de 2025 e no primeiro semestre de 2026, o que não aconteceu.



Imóveis financiados pelo MCMV para classe média alta. - Divulgação

IVV celebra 30 anos



Nesta terça-feira, FIEPE, o Sinduscon-PE e a BCB Inteligência apresentaram o do Índice de Velocidade de Vendas (IVV), um dos principais indicadores do mercado imobiliário pernambucano, que completa 30 anos e será relançado com metodologia atualizada.



O número de junho vem marcando uma nova etapa do indicador com a participação da BCB Inteligência. Responsável pela atualização da metodologia e pelo suporte técnico do índice do mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife e acompanhou cerca de 90% das construtoras da região.



Livraria Leitura Shopping Guararapes. - Divulgação

Livraria Leitura



O Shopping Guararapes, recebe a 139ª unidade da Livraria Leitura, a maior rede de livrarias da América Latina. Com a inauguração de sua sexta unidade no estado de Pernambuco, a rede reforça sua presença no estado. A loja será aberta ao público no próximo dia 14.



A nova loja da Livraria Leitura vem num contexto positivo do papel da livraria na experiência de compra de livros. Para 53% dos consumidores, ela é um espaço para relaxar e explorar sem pressa, enquanto 46% a associam à conexão com cultura e conhecimento. Na última compra de livro impresso, 53% adquiriram online e 47% presencialmente, evidenciando um mercado cada vez mais multicanal.



Rolê Rec’n’Play



O REC’n’Play vai ter a 2ª edição do Rolê REC’n’Play, no Porto Digital Caruaru. Tendo como tema “O Futuro em Tempo Real”, o evento se consolida no calendário regional com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, a tecnologia e a economia criativa.

Entre os dias 13 e 15 deste mês, o evento busca conectar agentes locais e promover o desenvolvimento econômico do interior de Pernambuco por meio da inovação. O acesso ao evento é gratuito e as inscrições estão abertas pela plataforma oficial.



Moda Conexão



Nesta terça-feira (4), o NTCPE (Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco) apresenta oficialmente a plataforma digital Moda Conexão. O lançamento ocorreu durante a 42ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP), que acontece no Polo Caruaru.

“O Moda Conexão nasce do nosso compromisso contínuo de fortalecer e dinamizar o ecossistema da moda e da confecção em Pernambuco, sendo mais uma das ações da agenda estratégica do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que compõe o eixo de desenvolvimento da cadeia de moda. A plataforma já está ativa para cadastros e consultas públicas pelo site https://modaconexao.com.br .



LIDE Sustentabilidade



Nesta segunda-feira (10), no Executive Lounge do Atlante Plaza, em Boa Viagem, a partir das 8h45, o LIDE Sustentabilidade reúne lideranças empresariais do grupo comprometidas com o tema sustentabilidade. O encontro terá palestra com Angela Pinhati, Diretora de Sustentabilidade da Natura, que abordará o tema "A nova fronteira da sustentabilidade: A regeneração dos negócios".



Rio Ave completa 57 anos neste dia 1 de agosto. - Divulgação

Rio Ave 58

A Construtora e Incorporadora Rio Ave celebrou nesta segunda-feira (3) os seus 58 anos reafirmando uma trajetória construída sobre inovação, solidez e visão de longo prazo. Fundada em 1968 por Alberto Ferreira da Costa, a empresa participou da evolução do mercado imobiliário pernambucano ao desenvolver empreendimentos residenciais, empresariais e de uso misto que contribuíram para a transformação urbana do Estado.



Rota irá integrar municípios litorâneos para desenvolver economia local - DIVULGAÇÃO

Turismo brasileiro



O turismo brasileiro atingiu, em junho, o maior número de empregos formais da história. Chegou à inédita marca de 2.443.880 trabalhadores com carteira assinada. O número é 5% maior que a quantidade registrada há um ano: em junho do ano passado, 2.344.121 pessoas estavam trabalhando em atividades turísticas, o que representa a criação de 99.759 vagas no período de 12 meses.



Ativos



O advogado Rafael Almeida Ativos, especializado na negociação de precatórios e com atuação nacional, participa da Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana. Estará no painel sobre finanças públicas na economia digital nesta sexta-feira (7), das 10h30 às 12h30. Vai discutir como a tecnologia vem redesenhando o mercado de precatórios e o papel desses títulos no equilíbrio orçamentário de estados e municípios.

