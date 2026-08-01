Desafio de dívida pública de R$ 10 trilhões é gerenciar vencimento de um quinto dela em 12 meses com juros flutuantes em 40% da conta

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Brasil só consegue vender 23% de seus títulos com prazos de mais de cinco anos quando EUA e países desenvolvidos pagam empréstimos em mais de 10 anos

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O Banco Central revelou que a Dívida Bruta do Governo Geral – que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 81,9% do PIB (R$ 10,8 trilhões) em junho de 2026. Foi a primeira vez que isso aconteceu.

E, para efeito de comparação, em junho de 2023, no primeiro semestre do governo Lula, o estoque da dívida pública federal era de R$ 5,95 contra os atuais R$ 9,26 de junho passado. A DPF é aquela que soma os valores dos títulos emitidos pelo Governo brasileiro através da Secretaria do Tesouro Nacional.

Divida de países

Para um país com uma economia dinâmica como a brasileira, o valor de R$ 10,8 trilhões não é em si uma coisa ruim. Todos os governos das principais economias do planeta se financiam mesmo nos bancos.



A dívida pública total dos Estados Unidos, por exemplo, ultrapassou a marca de US$ 39,4 trilhões em junho e chegou a 126%, e nem por isso Donald Trump está cortando os pulsos com esse valor. Pelo menos 20% desses papéis têm prazos de vencimento de 20 ou 30 anos. E como se sabe todo quer comprar os títulos americanos.

Entrevista os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Miriam Belchior, da Casa Civil. - Washington Costa/MF

Custo caro

O problema do Brasil é o contrário: pouca gente quer comprar títulos do Brasil por mais de 48 meses. E esse é o grande desafio do governo Lula e do próximo.



Não é fácil para o gestor de nossa dívida pública trabalhar com títulos que vencem em apenas um ano. Pegando o caso da DPF. Em junho venceu R$ 1,85 bilhão, o que corresponde a 20,07%. Ou seja, o governo tem que ter esse dinheiro para quitar os títulos ou rolar.



O governo só tinha R$7,33 bilhões e, para rolar o que venceu no mês, teve que fazer emissões da Dívida Pública Federal de R$149,59 bilhões. Ou seja, aumentou a emissão líquida em R$142,25 bilhões.



Cartão de crédito



Numa linguagem popular, seria como, pela fatura do cartão de crédito, pagar uma pequena parcela e refinanciar o saldo. Agora imagina isso tendo que aceitar pagar 32,5% do valor com taxas prefixadas e mais 40,38% com taxas flutuantes que, no cenário atual, querem dizer para cima.



Na linguagem asséptica e inodora do Banco Central, a evolução mensal decorreu, principalmente, dos juros nominais apropriados, das emissões líquidas de dívida e do efeito da variação do PIB nominal, que, no ano, foi de 3,3 p.p. Num português claro, o BC está dizendo que no ano apenas essas emissões líquidas agregaram quase 5% ao quadro geral da Dívida Pública Federal.



Rolagem cara



O problema do governo Lula é que em 2026 ele só conseguiu resgatar seus títulos em maior valor que as emissões em três dos seis meses. O que significa dizer que estamos aumentando a dívida a cada mês?



Na verdade, a questão da Dívida Pública Federal é a principal questão a ser enfrentada pelo governo Lula depois das eleições e numa eventual reeleição do presidente em função da repercussão no Orçamento Geral da União. Ou seja, daquilo que o governo precisa separar para pagar a rolagem da dívida.



CCJ do Senado suspende votação da autonomia do BC - DIVULGAÇÃO

Pagar a prestação



É como ter que separar cada vez mais dinheiro apenas para pagar a prestação da dívida, que, como é insuficiente, o obriga a pedir mais dinheiro apenas para pagar os títulos que estão vencendo e fazer mais dívidas, aumentando a conta total.



Claro que isso é um negócio extraordinário para os bancos e para os próprios brasileiros que emprestam dinheiro à União. Pouca gente sabe que os detentores da DPF são quase totalmente brasileiros.



Credor nacional



As instituições de Previdência detêm 22,70% dos títulos, as Instituições Financeiras (bancos) 29,19%, os Fundos de Investimento outros 24,28%, os não-residentes ou investidores estrangeiros ficam com 9,48%. Enquanto que as seguradoras (4,03%), o próprio governo (3,97%) e investidores menores somam 6,36%. Ou seja: mais de 90% é dinheiro de brasileiros mesmo. Além disso, apenas 3,40% estão em títulos lastreados sem dólar.

Bets vem gerando alerta para a saúde financeira das famílias. - Divulgação

Lobby das bets



As bets estão comemorando a sanção pelo presidente Lula do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 8 de 2026, decorrente da Medida Provisória 1.348/2026, que fixou um repasse de até 3% para aparelhamento e operacionalização da Polícia Federal, vindo de contribuição das bets legalizadas no Brasil.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa as casas de apostas no país, atuou para alterar as regras de financiamento do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol), usado para custear as atividades da PF.



Pela lei, o repasse da arrecadação será gradual: de 1% neste ano, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Com isso, as bets vão poder dizer que agora contribuem para uma das principais instituições de segurança pública que atuam no combate às bets ilegais no Brasil.



Stablecoins e BC



As prestadoras de serviços de ativos virtuais (VASPs), incluindo corretoras de criptomoedas, estão reclamando da proposta do Banco Central que exige que elas imponham um período preventivo de retenção de até 24 horas para transferências superiores a US$ 10 mil destinadas a carteiras de autocustódia ou ao exterior de criptomoedas.



As stablecoins afirmam que já desempenham atualmente um papel essencial na economia digital, funcionando como um mecanismo eficiente para a liquidação de transações, pagamentos internacionais, gestão da exposição cambial e redução dos custos de operações transfronteiriças.



Embora o presidente Lula defenda a iniciativa como uma forma de garantir "decência" e tirar trabalhadores da "invisibilidade", o incentivo ocorre em um cenário de mortalidade crescente sobre duas rodas, onde as motos já representam quase metade das fatalidades no trânsito - em algumas cidades até mais de 70%. - Roberto Stucker

Move Brasil



O BNDES alcançou R$ 2,2 bilhões em financiamentos aprovados do BNDES Move Motoristas, linha de crédito voltada à aquisição de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativos cadastrados em mais de 19 plataformas. Deste montante, R$ 110 milhões foram para motoristas mulheres. Um total de 21.720 motoristas de táxi e de aplicativos teve o financiamento aprovado.

Redução



A MRV&CO superou a meta prevista para 2025 e registrou redução aproximada de 30% nas emissões de gases de efeito estufa por unidade produzida, considerando os escopos 1, 2 e 3. O indicador passou de 3,17 toneladas de CO? equivalente por unidade operacional produzida, em comparação com 2024. Além disso, recuou de 21,7% nas emissões ligadas à compra de insumos e de 24% no gasto energético global da companhia.



Morada da Paz Sul



O Grupo Morada inaugura a Morada da Paz Zona Sul, nova unidade localizada na Região Metropolitana do Recife que chega para ampliar o acesso das famílias a cerimônias de despedida, homenagens e preservação da memória.

Fica na Rodovia Empresário João Santos Filho, S/N, Quadra GL-B1, Engenho São Joaquim, em Jaboatão dos Guararapes, a apenas sete minutos do Hospital Memorial Jaboatão. Com uma área de 8,10 hectares, a Morada da Paz Zona Sul reúne diferentes soluções para atendimento às famílias, segurança 24 horas e estacionamento privativo com 90 vagas.



Recife Outlet. - Divulgação

Boss no Recife Outlet



A Boss amplia sua presença no Recife Outlet e inaugura, neste sábado, a nova loja de 600 m² — mais que o triplo da área anterior. A expansão reflete a confiança da Hugo Boss no modelo de negócio do empreendimento, que agora será a maior loja da marca na América Latina.

