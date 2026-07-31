FGTS distribui lucro, mas ainda não publicou o balanço que justifica a decisão de uso dos recursos para fins longe da casa própria

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Performance do fundo continuou crescendo, ainda que parte do dinheiro esteja sendo desviada para fins que são os do financiamento da casa própria.

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O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira a distribuição de R$ 13,04 bilhões entre os trabalhadores cotistas. O valor representa 89% do lucro auferido pelo Fundo em 2025, de R$ 14,7 bilhões.



É uma informação interessante, mas também é a única disponível sobre o que aconteceu com o principal fundo de proteção do trabalhador que em 31 de julho não consegue publicar o seu balanço de 2025.



Sem detalhes



É uma dessas coisas que não se explicam direito. A Caixa Econômica, que cuida do FGTS e faz seu processamento, naturalmente publicou o balanço do primeiro trimestre de 2026. E já nas informações sobre o quarto trimestre de 2025, fala dos números do FGTS. Mas o fundo não publicou até esta sexta-feira (31) nenhuma informação sobre o desempenho do fundo em 2026.



Quanto ao pagamento do lucro do FGTS em 2025, ele será feito pela Caixa Econômica Federal de forma proporcional ao saldo das contas ativas e inativas com saldo existente em 31 de dezembro de 2025. O prazo para o pagamento vai até 31 de agosto e a data do depósito ainda será informada. Cerca de 138 milhões de contas devem ser contempladas, segundo o Ministério do Trabalho.



Lucro distribuído



Pelo lucro distribuído, sabe-se que o patrimônio do FGTS continuou em expansão. Os ativos atingiram R$837 bilhões, impulsionados pelas operações de crédito e pelas aplicações financeiras. O patrimônio líquido cresceu 6,1%, passando de R$ 126 bilhões, enquanto as receitas chegaram a R$ 64,5 bilhões.



Mas, na verdade, a única informação mais atualizada, além do lucro do FGTS no ano passado, é a de que as aplicações pela Caixa Econômica dos recursos do fundo chegaram a R$ 569,4 bilhões dentro do total de R$ 938,0 bilhões que a Caixa operou no crédito imobiliário.



Saque Aniversário - Divulgação

Saques diversos



Uma informação que está sendo muito aguardada no centro dos números do FGTS em 2025 é o quanto foi liberado de forma extraordinária do Fundo Compra do FGTS em relação ao FGTS financeiro em termos de construção de habitações. Repetindo a atitude do governo Bolsonaro que criou o Saque Aniversário, o governo Lula criou o Crédito do Trabalhador que também permitiu o uso dos recursos do fundo para o consumo com o argumento de que seria para pagamento de dívidas.



Em 2026 a MP nº 1.355/2026, permitiu ao trabalhador poder usar recursos de contas vinculadas do FGTS para amortizar parcialmente ou liquidar integralmente dívidas renegociadas dentro do programa Novo Desenrola Brasil ampliando os volumes de saques do FGTS.



Casa própria



Para que se tenha uma ideia, em 2024 os desembolsos do FGTS com o Saque Aniversário (29,05% ) foram maiores que os do financiamento da casa própria (15,44%) numa total inversão de prioridades. Em 2024, os saques totais foram de R$163,3 bilhões por meio de 186,2 milhões de pagamentos, representando um aumento de 15% no valor total de saques em relação ao ano de 2023.



Ainda em 2024, no que diz respeito ao financiamento de programas de saneamento básico, em que o FGTS é um agente operador, os desembolsos foram de apenas R$ 2,54 bilhões, mostrando que prefeituras e governo dos estados não enxergam no FGTS uma fonte de recursos para ampliação da cobertura e quase não acessam os recursos para essa finalidade.

Ação do governo



Isso mostra que o FGTS acabou virando um instrumento de ação do governo para ações de curto prazo e de estímulo ao aumento do consumo sem o compromisso institucional do fundo, que é o de financiar a construção de habitação. E certamente o maior exemplo disso foi o fato de o governo gastar R$ bilhões do dinheiro do Fundo do pré-sal para financiar a casa própria de pessoas com renda de até 13 mil. Para a Faixa 4, o governo Lula destinou R$ 30 bilhões.



Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa "Crédito do Trabalhador" - Foto: Ricardo Stuckert / PR

AeC em Caruaru



A chegada da unidade da empresa de call center AeC em Caruaru marca a chegada da empresa em Pernambuco, consolidando sua presença no Nordeste, onde agora atua em cinco estados, do Alagoas ao Ceará, com 25 unidades em 17 cidades.



A AeC já tem 34 anos no mercado e tem como meta fazer o que seus dirigentes chamam de cintura digital no Nordeste. Eles iniciaram a sua presença na região pela Paraíba e agora além de Caruaru em Pernambuco tem call-center espalhados nas cidades de Girau do Ponciano, em Alagoas; Brejo Santo e Aracati, no Ceará; Patos, Sousa e Cajazeiras na Paraíba e Aracajú em Sergipe.



CNPJ alfanumérico entrou em vigor: entenda o que muda para as empresas. - Divulgação

CNPJ alfanumérico



A partir de hoje, a Receita Federal inicia a implantação do novo modelo de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que passará a adotar um formato alfanumérico, combinando letras e números em sua composição. O novo modelo manterá os 14 caracteres atualmente utilizados, mas passará a incorporar letras nas 12 primeiras posições do cadastro.



As oito primeiras continuarão identificando a raiz do CNPJ, enquanto as quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento. Os CNPJs nos formatos numérico e alfanumérico coexistirão simultaneamente e ambos serão plenamente válidos para todos os fins legais e operacionais. Dessa forma, empresas já inscritas no cadastro não precisarão realizar qualquer procedimento de atualização em razão da mudança.



Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) participou da missão internacional à China voltada à inovação. - Divulgação

IATI na China



O Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) participou da missão internacional à China voltada à inovação, à capacitação, à segurança industrial e às tecnologias aplicadas à Indústria 4.0. O Instituto foi representado pelo diretor de negócios Paulo Gama no Seminar on Work Safety Capacity Building for BRICS Countries, realizado desde o dia 14 de julho em Pequim e Jining, na província de Shandong.



A programação também incluiu visitas a centros de pesquisa e unidades industriais que utilizam gêmeos digitais, realidade virtual e sistemas avançados de análise de materiais. Na indústria naval, a delegação observou processos altamente automatizados e soluções destinadas à transição energética. Entre elas, embarcações movidas a gás natural liquefeito e navios elétricos equipados com bancos de baterias removíveis, que podem ser substituídos nos portos para reduzir o tempo necessário à recarga.



Maria Fernanda Coelho e o superintende da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre. - Divulgação

Chamada Nordeste



Ao menos 41 projetos foram apresentados por instituições, como a Sudene, Consórcio Nordeste, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para empreendimentos no Nordeste e que somam investimentos potenciais superiores a R$ 50 bilhões. Eles foram avaliados pelas instituições financeiras participantes da Chamada Nordeste e foram apresentados ao Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (CORIFF), na sede da SUDENE, no Recife.



A diretora de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, esteve em Recife e revelou que o BNDES já realizou a primeira grande contratação, a biorrefinaria da Acelen em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. O empreendimento tem investimento estimado em R$7 bilhões e produzirá combustíveis renováveis.

