Endividamento e nome sujo travam programas de Lula para eleitor comprar carro e moto além de material de construção para fazer reformas

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Serara que tem 83,4 milhões de CPFs negativados e famílias carregam o maior índices de dívidas em atraso da Confederação Nacional do Comércio

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Aqui para nós e o povo da rua. Mas, com um universo de 83,4 milhões de CPF de pessoas negativadas no Serasa e no SPC Brasil, as chances de programas como o Move Brasil, que facilitam que motociclistas, motoristas de táxi e de aplicativos comprem carros novos ou seminovos (fabricados a partir de 2024) com juros mais baixos, têm poucas chances de ter o sucesso que o Governo espera.



Da mesma forma que não está sendo executado o Programa Reforma Casa Brasil, focado na oferta de empréstimos com juros reduzidos para ajudar a população a fazer reformas e melhorias em moradias. E que, assim como o Move Brasil, avançou pouco até aqui, frustrando as expectativas de reaquecimento da comercialização de materiais de construção.



Desenrola vai bem

Os dois programas são a outra face da moeda do Desenrola, que está focado nas modalidades Desenrola Famílias (renda de até cinco salários mínimos); Desenrola Fies (estudantes do ensino superior); Desenrola Empreendedor (micro e pequenas empresas) e Desenrola Rural (pequenos produtores rurais e assentados). Todos no sentido de alongar prazos para quem está devendo.



O Desenrola não resolve a vida de quem está devendo, mas dá prazo. Tanto que um estudo da Serasa estima que o programa possa tirar 7,8 milhões de brasileiros da inadimplência. Se ele der certo, o número de consumidores negativados cairá de 83,4 milhões para cerca de 75,6 milhões até o fim da iniciativa.



Lula no Move brasil para BYD na Bahia. - Ricardo Stucker

Ficha suja

Ironicamente, o problema do Move Brasil e do Move Brasil Motos é que, para o candidato se habilitar ao empréstimo, ele tem que estar fora da lista de negativados. Ou seja: tem que primeiro fazer uma renegociação de suas dívidas e depois tentar o crédito no banco. E é aí que a coisa fica complicada.



Como se sabe, no Brasil, depois de cinco anos, o nome do devedor sai dos órgãos de proteção ao crédito; a dívida prescreve (fica "caducada"). O credor perde o direito de cobrar o valor na Justiça, mas aquele débito continua existindo nos registros internos da empresa.

Cadastro negativo

E é isso que está fazendo milhares de cadastros não serem aprovados. Débito de banco sai do balanço depois de dois anos não pago. É a legislação bancária que manda contabilizá-lo como perda. Os bancos normalmente pegam essa parte da carteira extraída do seu balanço e vendem para empresas de cobrança que pagam até 5% do valor da dívida.



Então, na hora que o motorista de táxi e de aplicativos chega à concessionária, o banco glosa. Não aprova. Especialmente se, além daquela dívida com a instituição, o cliente tenha feito uma renegociação apenas para deixar de ser negativado no Serasa ou no SPC. Agora, com um cliente com esse perfil, o banco vai financiar uma dívida de R$ 100 mil.



Lula no lançamento do Desenrola 2.0. - Ricardo Stucker

Casa Brasil

O problema do Programa Reforma Casa Brasil é um pouco diferente. Mas tem a mesma origem. Os recursos podem ser utilizados para custear materiais, mão de obra (pedreiros, eletricistas etc.), mas exigem acompanhamento por arquitetos e engenheiros, e isso agrega custo ao devedor.



Isso explica por que desde o lançamento, em outubro do ano passado, a concessão de crédito ficou em apenas R$ 2,7 bilhões, uma fração de 6,7% do orçamento total de R$ 40 bilhões. Além disso, do total, 53,45% das famílias com renda até R$ 3,2 mil, a maior parte não tomou mais do que R$ 10 mil.



Setor vendeu menos

O problema é que as vendas da indústria de materiais caíram 3,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) cortou sua projeção de crescimento em 2026, de alta de 1,9% para apenas 0,5%. Um dos maiores sinais é a queda nas vendas de cimento do chamado “consumo formiguinha”. Aquele que o cliente compra para pequenas reformas.



Mas a questão tem uma causa comum. O endividamento das famílias e consequentemente a negativação no Serasa e no SPC Brasil. E essa é uma questão que não vem tendo um direcionamento de redução.



Lula no lançamento do Move Brasil Motos. - Ricardo Stucker

Muita gente

O Brasil, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrava 216,84 milhões de CPFs regulares de pessoas nascidas antes de 2022 (naquele ano o Censo contabilizou 203,08 milhões de habitantes). Isso quer dizer que estão com o nome sujo: 38,46% estão com restrição de crédito.



Banco travando

Com esse número de endividados, não tem como programas que estimulam o consumo entregando mais crédito terem sucesso. As vendas do varejo caíram desde o começo do ano porque estão afetadas também pelos juros altos da economia e pelo endividamento das famílias.



E aí importa pouco se o governo oferece Fundo Garantidor de Crédito para o caso de inadimplência dos empréstimos. Nenhum banco gosta de carregar no balanço um grande número de devedores com parcelas pagas com mais de 90 dias. Até porque atrasos de 180 dias já prejudicam a performance do balanço da instituição. O presidente pode reclamar, mas os bancos não vão emprestar para quem não tem como pagar a prestação do carro novo por 60 meses.



BNDES Mais Mobilidade: financiamento para empresas e transportadoras. - Divulgação

Autônomo fora programa BNDES Mais Mobilidade



O BNDES está comemorando R$ 20 bilhões em financiamentos aprovados do programa BNDES Mais Mobilidade, uma linha de crédito voltada à renovação da frota de veículos pesados e à modernização do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros. O volume corresponde a 95 % da dotação orçamentária da linha (R$ 21 bilhões).

Ele financia a aquisição de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários. Mas a maior parte dos recursos foi destinada aos frotistas, com R$ 19,1 bilhões, em 17,2 mil operações. Apenas R$ 900 milhões foram para autônomos, em 2,1 mil operações.



Delivery na Copa



A guerra do delivery de comida durante a Copa do Mundo teve um vencedor inesperado: os restaurantes. É que os próprios aplicativos pagaram a maior parte da conta do frete. Levantamento da Worldpanel by Numerator realizado durante o Mundial revela que 87% dos pedidos com desconto receberam incentivo financeiro concedido diretamente pelas plataformas, evidenciando que a disputa por consumidores passou a ser financiada (76%) principalmente pelos apps.

Nos pedidos com desconto do aplicativo, o benefício correspondeu, em média, a 37% do valor da compra. Já os descontos concedidos pelos restaurantes representaram 33% do ticket, enquanto o frete grátis proporcionou uma economia média de 21%.

Feira Multimodal 2026 Recife Expo Center. - Divulgação



Multimodal NE 2026



Durante a Multimodal Nordeste 2026, que acontece na próxima semana, será lançado o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco. O levantamento reúne uma base qualificada de empresários, transportadores, operadores logísticos, atacadistas, varejistas e demais agentes da cadeia logística.



O documento será entregue oficialmente ao Governo do Estado como uma contribuição do setor produtivo para a definição de prioridades de investimento. Desenvolvido pela Multimodal Nordeste, com apoio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, com patrocínio da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste (Fetracan) e do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado de Pernambuco (Setcepe).



People Restô Bar

O Shopping Tacaruna vai receber a primeira unidade do The People Restô Bar no formato Express, novo conceito da marca que permite ao cliente personalizar a própria refeição. Com investimento superior a R$ 700 mil e previsão de gerar 12 empregos diretos, a operação reforça a estratégia de expansão da rede ao apostar em um modelo que combina agilidade, personalização e gastronomia feita na hora. A inauguração está prevista para este segundo semestre.



Sindienergia-PE



No próximo dia 6 de agosto, das 9h às 18h, na Torre 5 do Empresarial RioMar tem o Fórum Sindienergia-PE, um dos principais pontos de encontro do setor energético pernambucano, com a presença de especialistas, autoridades e lideranças estratégicas para debater o futuro da energia e os rumos da transição energética no Estado.

A programação debaterá “A Explosão da Eletromobilidade no Brasil”, “Armazenamento e Soluções Híbridas”, “O Plano de Desenvolvimento Estratégico de Pernambuco” e “Eficiência Energética como Motor da Descarbonização: Políticas Públicas e Oportunidades”.



Premio para o Convention Porto de Galinhas. - Divulgação

Prêmios para Porto



O Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau conquistou dois dos principais destinos turísticos do Brasil durante o 10º UneCongresso. O evento aconteceu nesta terça-feira (28), em Florianópolis, e o destino venceu na categoria Gestão e Relacionamento com Associados e Comunidade, com o case “Roadshow Porto de Galinhas na Estrada.”

