Após décadas de espera, dragagem do Rio Beberibe começa prevendo reurbanização para 10 mil famílias no Recife e Olinda

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Intervenção de R$ 460 milhões prevê remoção de 340 mil toneladas de sedimentos, construção de equipamentos de convivência e dois habitacionais.

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Desde a década de 80, quando o antigo DNOS fez a retificação do rio Beberibe de Peixinhos até a foz, fala-se na retificação da calha do menor rio de Pernambuco, com menos de 24 quilômetros e uma bacia de apenas 70 quilômetros quadrados. O Beberibe nasce no município de Camaragibe, do encontro dos rios Pacas e Araçá, e desemboca na divisa do Recife com Olinda após receber toneladas de dejetos.

A primeira retificação, quando o rio chegou a ter uma calha de 60 metros, é também um caso de como não fazer. O DNOS entregou a obra nas vésperas de uma eleição municipal e, antes da contagem dos votos, as margens de mais de 100 metros estavam ocupadas por habitações incentivadas pelos candidatos a prefeito.

Virou uma referência do setor. Atualmente, qualquer obra de dragagem ou de retificação de qualquer rio ou canal prevê uma segunda obra de proteção, normalmente uma avenida paralela ao manguezal ou um conjunto de obras urbanas.

Rio Beberibe: áreas que serão dragadas pelo governo do Estado. - Micael Santos Seduh

Assim, a dragagem de 5,5 quilômetros do Rio Beberibe também prevê um projeto de urbanização integrada em Peixinhos, visando transformar a infraestrutura no entorno de mais de 10 mil famílias residentes nas áreas limítrofes entre o Recife e Olinda.

A intervenção de fato no Beberibe prevê o desassoreamento, com a remoção de cerca de 339 mil toneladas de material sedimentado, a recomposição e ampliação da calha fluvial, além da estabilização de margens e encostas.

O objetivo é aumentar a capacidade de escoamento das águas, conter alagamentos, remover resíduos e vegetação invasora e combater a degradação socioambiental da bacia fluvial. Com investimento total previsto de aproximadamente R$ 457 milhões, o projeto está estruturado em dois grandes eixos de atuação.

O primeiro é voltado especificamente aos serviços de dragagem, contenção das margens e limpeza da calha do Rio Beberibe, orçado em R$ 150 milhões. O segundo eixo abrange a requalificação urbana da comunidade de Peixinhos e a construção de 1.096 unidades habitacionais, o que totaliza R$ 307 milhões em recursos conjuntos do Novo PAC/Periferia Viva e do tesouro estadual.

A obra também terá o alargamento da ponte sobre o Rio Beberibe, que terá mais quatro faixas de rolamento, cujas obras de cravação de estacas estão sendo feitas. A dragagem vai permitir a remoção de um grande volume de sedimentos que ficou numa área da Marinha ainda por ocasião da primeira dragagem.

Franciso Sena Secretario Executivo da Sedhur PE. - Fernando Castilho

Além do desassoreamento do trecho compreendido entre a ponte do Monteiro e a foz, o plano de intervenções contempla a criação de parques lineares ao longo das margens, a implantação de ciclovias e a construção de áreas verdes de convivência.

A proposta busca integrar engenharia e preservação ecológica para proteger as Áreas de Preservação Permanente (APPs), impedindo novas ocupações irregulares e garantindo espaço para o lazer e a mobilidade ativa da população local. Morar Bem Pernambuco: As ações habitacionais se baseiam em uma estratégia de reassentamento, que envolve a provisão de soluções definitivas, dentro das modalidades do Morar Bem Pernambuco.

O planejamento contempla a construção de 464 unidades habitacionais em terreno contíguo à Compesa, em Peixinhos, e a prospecção de cerca de 700 unidades via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com a elaboração de projetos para início da construção após a implantação dos parques lineares.

No âmbito do Programa Reforma no Lar, o Lote 1 já está em execução para a melhoria de 600 residências em Peixinhos. As intervenções abrangem serviços de pintura, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de revestimento cerâmico e reabilitação de coberturas, em investimentos de até R$ 18 mil por imóvel. O balanço indica 400 casas reformadas e 673 famílias cadastradas.

O aporte financeiro acumulado atingiu R$ 7,2 milhões, com término da primeira etapa previsto para setembro de 2026 e atendimento subsequente de 400 unidades no Lote 2. Os procedimentos de regularização fundiária na área também avançam, com a conclusão do levantamento topográfico e o andamento do cadastro socioeconômico de 698 famílias residentes no Núcleo Habitacional Peixinhos.

Rio Beberibe Imagens aéreas Micael Santos - Micael Santos

No projeto, a ação da Pernambuco Participações (Perpart) com R$ 565 mil em desembolsos para o processo, que apresenta potencial total para a regularização de 759 unidades no núcleo urbano.

Das 698 famílias cujos cadastros para fins de titulação foram concluídos, 439 estão regularizadas e aptas à titulação e 259 seguem cumprindo pendências documentais. Mobilização social: Equipes articuladas pela Secretaria Executiva de Periferias da Seduh visitaram as comunidades de Ponte Preta, Arco-íris, Condor e Cabo Gato, que serão diretamente impactadas pela dragagem, promovendo reuniões e atividades de escuta, educação ambiental e comunicação social.

O objetivo foi apresentar o projeto de dragagem e urbanização, tirando dúvidas e garantindo que a população participasse do processo. As comunidades foram ouvidas durante a audiência pública realizada no início de julho e seguem sendo acompanhadas por meio do Posto Territorial de Peixinhos, espaço instituído pelo programa Periferia Viva para promover a escuta da população, o acompanhamento social da obra e o diálogo permanente com os moradores.

Além disso, está em andamento o cadastro técnico-social de todas as famílias que poderão ser removidas. Esse levantamento identifica a composição familiar e suas necessidades específicas, além das condições de moradia, permitindo que o processo de reassentamento seja planejado de forma responsável e que a solução habitacional oferecida seja compatível com a realidade de cada família.