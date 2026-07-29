Enquanto governo constrói discurso de que contas públicas estão em ordem, Congresso aprova projetos que aumentam conta de energia

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Na tarde da última segunda-feira (27), um grupo de nove associações do setor elétrico encaminhou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), uma carta em que demonstra sua preocupação com uma votação direta no plenário do Projeto de Lei (PL) 5.017/2019, com a previsão, entre outras coisas, de contratação obrigatória de usinas termelétricas a gás e de pequenas hidrelétricas.



Elas se queixaram de mudanças feitas num texto bem-intencionado que inicialmente tratava de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para a exploração de poços de água para consumo humano em áreas rurais, mas que, numa manobra que não se pôde identificar os autores foram inseridos “jabutis” que podem gerar um custo acumulado de até R$ 1,5 trilhão na conta de luz em 30 anos.

Jabuti parlamentar

No Brasil existem três tipos de jabutis: o jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria), com escamas avermelhadas; o jabuti-tinga (Chelonoidis denticulata), com manchas; e o jabuti parlamentar (Congressus praedator), aquele que saqueia o contribuinte.



Os dois primeiros são inofensivos ao ser humano. Entretanto, o último é capaz de provocar despesas imprevistas no orçamento e, por ser um animal que não tem predadores naturais, vem proliferando especialmente em Brasília, onde se adaptou ao clima e aos gabinetes parlamentares.

Investidores se queixam da demora na aprovação de usinas PCH, que são capazes de gerar energia firme - Divulgação

Custam caro



Hoje os “jabutis parlamentares” passaram a ser conhecidos pela capacidade de apresentar emendas alheias à proposta inicial. São capazes de acrescentar um texto substitutivo capaz de grandes estragos. Como o que foi escrito pelo relator do projeto, o senador Hermes Klann (PL-SC).



O PL 5.017/2019 sintetiza esse padrão de desgovernança. Mas o senador incluiu um dispositivo fixando que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá realizar leilões para contratação de geração termelétrica na Região Norte que utilize gás natural de origem amazônica. Depois, outro artigo que trata da contratação de 2,5 gigawatts (GW) de térmicas a gás com inflexibilidade mínima de 70%. Também há dispositivo sobre a contratação de 4,9 GW de hidrelétricas com potência de até 50 MW.

Lixo congressual



O projeto, na prática, reúne todo o tipo de lixo do setor elétrico que nos últimos anos foi sistematicamente rejeitado, mas que numa sessão em que ninguém estava prestando atenção foi reinserido no texto do projeto que pedia um desconto nas tarifas de energia elétrica para a exploração de poços de água para consumo humano.

A questão é que na hora da votação no plenário da comissão, o projeto teve um novo relator designado horas antes da sessão – o senador Hermes Klann, suplente de Jorge Seif, hoje licenciado – que já chegou com um substitutivo de dezessete páginas jamais submetido a uma audiência pública ou à Análise de Impacto Regulatório, e sem relação com o objeto original da proposição.

Usina Termelétrica Porto do Sergipe I, na Barra dos Coqueiros - DIVULGAÇÃO

Humor de Davi



O problema é que não se sabe se Davi Alcolumbre fechou um entendimento pessoal sobre o projeto. Segundo relatos de pessoas próximas ao parlamentar, a decisão sobre votar direto em plenário ou discutir o texto em outras comissões temáticas só será tomada após o recesso parlamentar. As atividades serão retomadas a partir de 1.º de agosto. Pode acontecer tudo, inclusive nada, com o senador deixando o projeto na gaveta.



Mas o problema é que o presidente do Senado não está atuando com a consciência que o cargo lhe exige, ponderando sobre os impactos nas contas públicas. Rompido pelo presidente Lula, Alcolumbre já pautou e aprovou, entre outros, os projetos de aposentadoria especial de agentes de saúde, o Refis do Agro e o reajuste do piso de médicos e dentistas, derrotando sucessivamente o governo.

Desmoralizar Lula

Em alguns casos, para não passar a mensagem de perdedor (como no caso dos agentes de saúde), o governo liberou sua bancada que já iria votar a favor do projeto com ou sem liberação das lideranças.



O problema do comportamento de Alcolumbre é que não existe uma razão política. Davi Alcolumbre não faz oposição ao governo. Ele apenas se ocupa em derrotar o governo em função de seus interesses.

Risco na conta

Por isso, o medo de que coloque esse projeto em votação, que certamente seria aprovado. Para depois ele mesmo negociar com o governo sua colocação no freezer de projetos, onde podem permanecer congelados por anos. Embora possam ser descongelados e a seguir aprovados numa sessão no micro-ondas do plenário capaz de ser mais rápido que aquecer um copo de água potável que ferve em apenas 45 segundos.

Brasil tem a maior frota de carros blindados dos mundo. - Divulgação

A frota blindada do Brasil

O Brasil se consolidou como o maior mercado de blindagem civil de veículos do mundo. Dados da Associação Brasileira de Blindagem mostram que 42.800 automóveis foram blindados apenas em 2025, crescendo 24,6% sobre 2024, quando foram registradas 34.402 blindagens. Com isso, a frota nacional ultrapassou a marca de 400 mil veículos blindados, a maior do planeta.

O México, com um mercado entre 8.000 e 10.000 novas blindagens/ano, é o segundo, seguido pela Colômbia, com um mercado entre 3.000 e 4.000 novas blindagens/ano. A estimativa é que hoje o Brasil tenha uma frota blindada de 425.000 veículos.

Curiosamente, as principais motivações no Brasil são o roubo à mão armada, assalto no trânsito e criminalidade urbana geral, bem diferentes do México, onde os motivos são o narcotráfico, sequestro de pessoas e assalto de alto impacto (armas longas e fuzis), e da Colômbia, onde os motivos são a proteção executiva, histórico de conflito armado e violência urbana.

Brazil Travel Market

Nos próximos dias 22 e 23 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, tem o BTM, Brazil Travel Market, que celebra 15 anos de atuação no turismo brasileiro. Em 2025, o evento recebeu mais de cinco mil profissionais por dia, reuniu 175 estandes, promoveu capacitações e rodadas de negócios e contou com compradores de vários países, em parceria com a Embratur. Criado em 2011 pela BBC Eventos, o BTM nasceu para aproximar destinos, operadoras, agentes de viagens, hotéis, companhias aéreas, fornecedores e compradores do Brasil e do exterior.

Festival de Boteco

O Plaza Shopping vai realizar uma nova edição do Festival de Boteco – Especial Dia dos Pais. O projeto promete reunir famílias em clima de Dia dos Pais, nos próximos dias 1, 2, 8 e 9 de agosto, das 15h às 22h, com música, área gastronômica e atividades infantis.

Marcelo Silva, ex-presidente do Instituto do Desenvolvimento do Varejo, bancos e juros nas empresas - JAILTON JR./JC IMAGEM

Marcelo Silva na Aponti

A APONTE, maior associação de empresas de tecnologia e inovação do Nordeste, com mais de 500 associados, realiza nesta sexta-feira (31), das 9h às 11h, no Lounge Moinho, no Bairro do Recife, mais uma A PONTE Conecta. Exclusivo para associados, o encontro debate o tema “Além da transformação digital: como o setor de TIC pode se conectar com grandes empresas”. A edição terá a participação de Marcelo Silva, presidente do Conselho de Administração do Grupo Raymundo da Fonte e integrante do Conselho de Administração dos grupos JCPM e Magalu.

Boas Práticas

A ABRH-PE realiza nesta quinta (30), às 8h, o encontro Café com Boas Práticas com a psicóloga e pesquisadora Denize Athayde Dutra para falar sobre “O futuro começa em mim: estratégia pessoal para um mundo em transformação”, tema do seu novo livro. A obra combina profundidade conceitual e aplicabilidade para quem busca mais clareza, coerência e direção diante das escolhas pessoais e profissionais. Na sede da Moura Dubeux, no Pina.

Interoperabilidade

A MV, maior healthtech da América Latina, confirmou presença no REC'n'Play Saúde, evento que reúne especialistas, startups, hospitais e empresas para discutir os principais desafios e tendências da tecnologia aplicada à medicina. A empresa vai liderar o painel "O futuro nasce aqui: IA, interoperabilidade e o novo salto da Saúde no Brasil", que será realizado no dia 28 de agosto, das 10h45 às 11h45. O debate contou com a participação de Paulo Magnus, CEO e fundador da MV, e Samuel Gomes, da FGH (Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes), com mediação de Anaterra Oliveira, CTO da Dasa. Na sede do NERD, Recife (PE).



Tolive em expansão

Liderada pelos empresários Felipe e Marina Pacífico e Marina e José Ricardo Brennand Carvalho, a A Tolive Incorporadora prepara lançamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

OmniVarejo 2026

A cidade de João Pessoa se tornará a capital nacional do varejo entre os dias 27 e 29 de agosto , recebendo o OmniVarejo 2026, evento que reúne empresários, gestores e líderes para debater inovação, tecnologia e comportamento do consumidor. Este ano está convidado Walter Longo: especialista em inovação e transformação digital. Caio Camargo: referência em tendências de consumo e novos formatos de varejo e Dafna Blaschkauer: ex-executiva global de marcas como Nike e Apple.

Festa de casamento. - Divulgação



Mercado de Casamentos

De sexta-feira (31) a domingo (2), acontece no Novotel Recife a Feira de Casamentos Até Que Enfim, que este ano passa a oferecer, além do portfólio de fornecedores para festas, orientação especializada em Direito de Família e Sucessões. A iniciativa busca ampliar a experiência dos noivos, com atendimento voltado a questões jurídicas que integram o planejamento do casamento, como a escolha do regime de bens, a elaboração de pacto antenupcial e os aspectos legais relacionados ao patrimônio do casal.