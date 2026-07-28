Estudo mapeia estratégias para contribuir no setor logístico de Pernambuco
Diagnóstico será destinado ao Governo de Pernambuco, visando contribuir na questão de investimentos para melhorias na infraestrutura logística
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Pernambuco se prepara para receber um estudo de valor, que deve impactar positivamente a infraestrutura e eficiência econômica no setor logístico. No dia 4 de agosto, durante a abertura oficial da Multimodal Nordeste 2026, será apresentado o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco 2026.
O levantamento, inédito no Estado, reúne a percepção direta de quem vivencia diariamente o transporte de cargas, a armazenagem e a distribuição para apontar as prioridades reais de investimento e políticas públicas.
Desenvolvido pela organização da Multimodal Nordeste em parceria com a Ceplan Consultoria Econômica, Fetracan e Setcepe, o documento será entregue oficialmente ao Governo do Estado como uma contribuição do setor privado para unificar e acelerar a pauta de desenvolvimento regional.
Leitores do JC são convidados especiais para o evento. Ao acessar o link de credenciamento e aplicar o cupom 'CONVIDADO_JC' é possível garantir gratuitamente o acesso à feira.
"A Multimodal Nordeste vai além de reunir empresas e gerar negócios. Nosso compromisso também é produzir conhecimento que contribua para o fortalecimento da logística no Nordeste. Este diagnóstico nasce da escuta de quem enfrenta diariamente os desafios do setor e apoiará decisões estratégicas para tornar Pernambuco mais competitivo", destaca Domenico Carneiro, diretor da Multimodal Nordeste.
Além de mapear gargalos históricos de infraestrutura, a dependência do modal rodoviário e os desafios de integração multimodal, o levantamento aborda tópicos cruciais como burocracia municipal e a necessidade de qualificação profissional para lidar com uma logística cada vez mais digitalizada.
Impactos com a pesquisa
Governo de Pernambuco ganha diagnóstico inédito que aponta soluções para o setor logístico
A ideia é que o diagnóstico se torne um levantamento anual, ampliando assim o número de participantes e permitindo a evolução dos indicadores. Além disso, o estudo também reúne dados históricos a nível de comparação com os próximos anos.
Leonardo Cardoso Ayres, diretor executivo da Agemar, destaca a metodologia utilizada para realização do estudo e ressalta a importância desse tipo de iniciativa.
"A iniciativa da organização da Feira Multimodal Nordeste em realizar o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco representa uma contribuição de grande valor para todo o setor. O levantamento oferecerá um retrato fiel da realidade logística do Estado ao reunir dados, percepções e demandas de transportadoras, operadores logísticos e demais agentes que atuam diariamente nessa cadeia", aponta.
Feira Multimodal Nordeste 2026
Marcando o início da Multimodal Nordeste 2026 com a apresentação do diagnóstico, o evento acontece entre os dias 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, e se posiciona como um dos mais importantes do setor logístico.
A proposta é reunir expositores e centenas de marcas representando o segmento, promovendo discussões e oportunidades de networking. A feira é gratuita para Pessoas Jurídicas (PJ) e os ingressos custam R$ 50 para Pessoas Físicas.
A feira conta com o apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ABIMAQ, ANELOG, GRISTEC, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, FIEPE, FIEA e FIERN.