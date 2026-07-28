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Estudo mapeia estratégias para contribuir no setor logístico de Pernambuco

Diagnóstico será destinado ao Governo de Pernambuco, visando contribuir na questão de investimentos para melhorias na infraestrutura logística

Por JC360 Publicado em 29/07/2026 às 16:48
Setor de logística ganha diagnóstico de melhorias e soluções
Setor de logística ganha diagnóstico de melhorias e soluções - Divulgação/Norcoast

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Pernambuco se prepara para receber um estudo de valor, que deve impactar positivamente a infraestrutura e eficiência econômica no setor logístico. No dia 4 de agosto, durante a abertura oficial da Multimodal Nordeste 2026, será apresentado o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco 2026.

O levantamento, inédito no Estado, reúne a percepção direta de quem vivencia diariamente o transporte de cargas, a armazenagem e a distribuição para apontar as prioridades reais de investimento e políticas públicas.

Desenvolvido pela organização da Multimodal Nordeste em parceria com a Ceplan Consultoria Econômica, Fetracan e Setcepe, o documento será entregue oficialmente ao Governo do Estado como uma contribuição do setor privado para unificar e acelerar a pauta de desenvolvimento regional.

Leitores do JC são convidados especiais para o evento. Ao acessar o link de credenciamento e aplicar o cupom 'CONVIDADO_JC' é possível garantir gratuitamente o acesso à feira.

"A Multimodal Nordeste vai além de reunir empresas e gerar negócios. Nosso compromisso também é produzir conhecimento que contribua para o fortalecimento da logística no Nordeste. Este diagnóstico nasce da escuta de quem enfrenta diariamente os desafios do setor e apoiará decisões estratégicas para tornar Pernambuco mais competitivo", destaca Domenico Carneiro, diretor da Multimodal Nordeste.

Wilton Marcelino/Divulgação
Multimodal Nordeste acontece entre os dias 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center - Wilton Marcelino/Divulgação

Além de mapear gargalos históricos de infraestrutura, a dependência do modal rodoviário e os desafios de integração multimodal, o levantamento aborda tópicos cruciais como burocracia municipal e a necessidade de qualificação profissional para lidar com uma logística cada vez mais digitalizada.

Impactos com a pesquisa

Governo de Pernambuco ganha diagnóstico inédito que aponta soluções para o setor logístico

A ideia é que o diagnóstico se torne um levantamento anual, ampliando assim o número de participantes e permitindo a evolução dos indicadores. Além disso, o estudo também reúne dados históricos a nível de comparação com os próximos anos.

Leonardo Cardoso Ayres, diretor executivo da Agemar, destaca a metodologia utilizada para realização do estudo e ressalta a importância desse tipo de iniciativa.

"A iniciativa da organização da Feira Multimodal Nordeste em realizar o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco representa uma contribuição de grande valor para todo o setor. O levantamento oferecerá um retrato fiel da realidade logística do Estado ao reunir dados, percepções e demandas de transportadoras, operadores logísticos e demais agentes que atuam diariamente nessa cadeia", aponta.

Feira Multimodal Nordeste 2026 

Wilton Marcelino/Divulgação

Rodrigo da Fonte, Tatiana Menezes, Carol Baía e Domenico Carneiro, sócios da Multimodal Nordeste - Wilton Marcelino/Divulgação

Marcando o início da Multimodal Nordeste 2026 com a apresentação do diagnóstico, o evento acontece entre os dias 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, e se posiciona como um dos mais importantes do setor logístico.

A proposta é reunir expositores e centenas de marcas representando o segmento, promovendo discussões e oportunidades de networking. A feira é gratuita para Pessoas Jurídicas (PJ) e os ingressos custam R$ 50 para Pessoas Físicas. 

A feira conta com o apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ABIMAQ, ANELOG, GRISTEC, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, FIEPE, FIEA e FIERN.

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