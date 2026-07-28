Durigan e Boulos respondem a Milei, Mauro Vieira fala com embaixadores e Lula fica em silêncio e não ataca argentino, ainda

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Ministro da Fazenda parte para defender o legado do governo Lula numa linguagem que surpreende analistas, economistas e até parte da classe política.

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O ministro da Fazenda Dario Durigan respondia a primeira pergunta do comunicador Igor Maciel, no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal que perguntara se os programas que foram feitos e anunciados pelo governo nesses últimos meses e que já somam quase R$ 160 bilhões de reais em 2026 não comprometem 2027 quando disse que “O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alto, a inflação lá é muito mais alto”.



A fala do ministro já dominava o noticiário nacional com repercussão em todos os jornais, rádios, canais de TV e plataformas quando, no final da manhã, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, escreveu em seu perfil nas redes sociais que "Ninguém leva a sério Javier Milei". Não apenas por ser uma caricatura patética, que envergonha o cargo que ocupa. Mas, acima de tudo, por ser um puxa-saco de Trump. E todos sabem que há quem use e aplauda os puxa-sacos, mas definitivamente não há quem os respeite”.



Curiosamente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou nesta segunda-feira falar sobre o comportamento do presidente da Argentina, e enquanto aguardava a chegada do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, para uma recepção no Itamaraty, ironizou se iria fazer um comentário:

— Eu? Quem é esse cara?



Lula espalhou através de assessores que não pretende responder institucionalmente aos ataques do presidente argentino Javier Milei , a quem vê como “subalterno” do presidente Donald Trump e que passou a orientação de que as respostas do governo brasileiro sejam firmes, mas sem entrar no “ringue”.



Ficariam por conta do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu, na noite deste domingo, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi e da conversa como embaixador da Argentina no Brasil.



Durigan e Boulos não estavam desobedecendo a Lula ou passando por cima de Vieira. Estavam cumprindo uma missão do presidente, que viu na fala de Miley um achado para seu discurso eleitoral e que os ataques só reforçam o discurso de Lula sobre a defesa da soberania nacional e consolidam essa pauta como uma das centrais da campanha.



Mas o fato novo é o comportamento de Dario Durigan bem mais incisivo que o próprio Guilherme Boulos, só que focado no mercado.



Na entrevista à Rádio Jornal, o ministro da Fazenda revelou que estruturou um conjunto de argumentos para enfrentar as críticas dos economistas de que 2027 será um ano caótico, esclarecendo que 2026 não é de forma alguma a repetição de 2022.

Embora reconheça que a questão dos juros se tornou o maior desafio do próximo governo, no sentido de encontrar um caminho para mostrar que o crescimento da relação Dívida/PIB tem prazo de validade até 2030 e que a missão da nova equipe será a de alongar os prazos dos títulos brasileiros hoje fortemente concentrados em prazos de até três anos.

Dario Durigan, Ministro da Fazenda - Washington Costa/MF

O que chama a atenção no comportamento do ministro não é o fato de ele ter dados e tentar provar que uma eventual reeleição de Lula não repetirá a crise da substituição ao governo de Jair Bolsonaro que fez despesas sem previsão que obrigaram Lula a negociar ( a um custo político altíssimo) com Arthur Lyra e Rodrigo Pacheco no comando das duas casas legislativas, mas como ele vai para o embate.



Diferentemente de Fernando Haddad, pelos seus compromissos com o PT, Durigan talvez nem sonhe ser efetivado no cargo numa eventual reeleição de Lula, mas parece entender que não vai aceitar o discurso dos economistas de várias correntes de que 2027 será o caos.



Um ministro da Fazenda acusar seus críticos de terrorismo quando afirma como fez na Radio Jornal que “tem muita muito terrorismo em torno do tema”.



Para dizer que o ano de 2026 será muito diferente do ano de 2022. Por que “em 2022, é bom lembrar, o último ano do governo Bolsonaro, também teve guerra com interferência no preço do petróleo. A inflação, então, chegou a dois dígitos. E ainda o calote de precatório, calote de governador e o aumento do Bolsa Família para R$600.”



Durigan afirma que a economia funciona bem, a taxa de inflação hoje tá menos de 5%, portanto, menos da metade do que estava em 2022 e quando se diz o governo gasta muito em ano de eleição, se esquecem de fazer uma distinção importante: “O gasto do governo já não explica o endividamento público desde 2024 e esse ano nós estamos fazendo bloqueio orçamentário”.



Durigan rebate assim o argumento de que os gastos aumentam o endividamento lembrando que o conceito de comparação com outros países e apenas um exercício acadêmico e que se do lado da despesa, do gasto obrigatório e melhorando a eficiência seja possível demonstrar que a trajetória da dívida pública num país é para se ter crescimento sustentável, valorização da cidadania, respeito aos direitos humanos e contas públicas em dia. E que como insiste no discurso político “olhar para o aspecto da conta pública sem olhar para a vida das pessoas e para o aspecto social do país”.



Esse parece ser o diferencial de Dario Durigan. Ele vai para o enfrentamento. Talvez por não ser nem economista (é advogado ) nem professor (não tem presença acadêmica), não tem qualquer vinculação com o PT, mas está no governo para prestar um serviço sem medo de ser cobrado numa carreira que são seja a de gestor financeiro o que convenhamos para Lula é o personagem ideal para sustentar na economia os argumento políticos do presidente.

Mais incisivo que Guilherme Boulos...



