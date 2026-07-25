Depois do Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, Jorge Rebelo, do Vila Galé compra antigo Sheraton que vai ser Paiva Lifestyle Resort Hotel
Empreendimento que estava fechado há seis anos abre no final de setembro com a marca da rede portuguesa dona de 53 empreendimentos em vários países.
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Há pouco mais de um ano, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, precisou esperar três horas numa madrugada fria num hotel da Rede Vila Galé no interior de Portugal para ser recebido pelo empresário e fundador da rede de 54 hotéis, Jorge Rebelo de Almeida. Cabral foi oferecer a operação pela sua companhia do maior hotel que seu município abriga na Reserva do Paiva, fechado há seis anos depois do insucesso de sucessivas operações.
Rebelo recusou a oferta. Mas a insistência de Lula Cabral foi tamanha que acabou vencendo o velho capitão de empresas a ao menos estudar a proposta que evoluiu depois de meses de conversas com o Banco do Espírito Santo.
Preço baixo
Ele comprou aproximadamente 80% do empreendimento por 14 milhões de euros, no qual, no dia 30 de setembro, prometeu iniciar oficialmente a operação do Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, Spa & Beach Club. Lula Cabral reduziu o ISS para 2%.
Não é a primeira vez que Jorge Rebelo de Almeida compra um hotel em Pernambuco. Há dois anos, ele decidiu assumir todo o capital do Vila Galé Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, da Funcef, a fundação dos funcionários da Caixa Econômica, onde está literalmente reposicionando o hotel na categoria de serviços All Inclusive, onde vem obtendo uma performance surpreendente.
Nova vida
O Paiva Lifestyle será a 53ª operação do Grupo, que tem olhado para lugares ociosos não apenas para revitalizar, mas para devolver vida ao local. O hotel do Paiva vai ganhar vida após seis anos de ociosidade com o encerramento das atividades do Sheraton. A construção está sendo revitalizada e o hotel deve ganhar uma nova piscina.
A personalidade de Jorge Rebello já pode ser observada no seu futuro hotel. Ele mesmo decidiu que na gastronomia, serão quatro opções: Inevitável, Cervejaria Portuguesa, Massa Fina e o restaurante do Beach Club Vila Galé. E fechou um acordo com os empreendedores do Paiva para um beach club com bar e restaurante próprios, além de um novo projeto paisagístico.
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Trazentos quatros
O hotel tem 298 apartamentos, entre eles uma suíte presidencial que foi mantida limpa e conservada pelos antigos donos do hotel na expectativa de encontrar um comprador. E é certamente o 5 estrelas capaz de fazer justiça a classificação.
O hotel tem 13 salas para convenções e eventos corporativos e sociais, entre elas um salão com capacidade para 1,1 mil pessoas sentadas. Já o foyer, de 1.290 metros quadrados, comporta até 1,4 mil convidados — dimensões que reforçam a vocação do hotel para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), voltado para reuniões, incentivos, conferências e exposições.
Máquina de vendas
O diferencial do Vila Galé no setor é uma bem azeitada rede comercial cujo objetivo é simplesmente não deixar o hóspede se acomodar noutro estabelecimento e estimulá-lo a visitar outros hotéis do grupo cuja presença do dono no comando reduz drasticamente o tempo de decisões.
O empresário aposta alto no Brasil e sua empresa, criada em 1986 e com operações também na Espanha, Cuba e Portugal, o Vila Galé, agora soma mais 13 hotéis em operação no Brasil e outros oito em desenvolvimento em estados brasileiros, em 2028, indo do eco resort com sistema all inclusive a empreendimentos em centros urbanos restaurados para servirem de hotel.
Vamos resgatá-lo
Ontem, ao lado da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar; e do CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, Luís Henrique Valverde, Jorge Rebelo de Almeida lembrou a persistência do prefeito Lula Cabral, para oferecer o hotel que ele não via qualquer possibilidade de aquisição.
“Vamos resgatá-lo e transformá-lo no melhor hotel de Pernambuco!” Quem conhece a determinação e o bom humor do empresário não tem qualquer dúvida disso.
Nova pancada
Um estudo da CNI revela que a nova tarifa adicional de 12,5% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que começou a valer nesta sexta-feira (24) ampliou a pressão sobre a indústria brasileira, podendo alcançar US$ 12,4 bilhões em vendas brasileiras. Isso representa 29,4% de todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos e alcança 4.060 produtos.
Entretanto, parte dessas mercadorias vai sofrer com tarifas acumuladas. No final, 80,7% das exportações impactadas pela nova medida (3.985 produtos) passarão a enfrentar uma tarifa adicional de 37,5%. Apenas 13% das exportações estarão sujeitas exclusivamente à nova alíquota de 12,5%. Elas correspondem a 75 produtos que representam US$ 1,6 bilhão.
Masterboi amplia
A planta da Masterboi em Canhotinho, no Agreste, recebeu autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária e do SIF para ampliar sua capacidade de abate de 700 para 920 bovinos por dia, o que exigirá novo investimento de R$ 50 milhões. Desde que entrou em operação, há quatro anos, a fábrica praticamente dobrou sua capacidade instalada, que era de 470 bovinos por dia.
LaVentana
A incorporadora La Ventana Empreendimentos estreia no mercado imobiliário de Pernambuco com um investimento de R$ 101 milhões no segmento habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Caruaru. O projeto reúne 432 apartamentos enquadrados nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, com possibilidade de utilização também do Morar Bem Pernambuco no bairro Manoel Bezerra Lopes. O residencial terá quatro torres de nove pavimentos e 434 vagas de estacionamento, gás encanado e infraestrutura para ar-condicionado tipo split.
Dinheiro do BNB
O Banco do Nordeste, através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Sebrae, está oferecendo a startups até R$ 6 milhões por meio do Fundo de Investimento Capital Semente que começa com um aporte inicial de até R$ 1 milhão. As empresas que apresentarem bom desempenho podem receber uma nova rodada de investimentos de até R$5 milhões, totalizando R$6 milhões.
O Fundo conta com R$120 milhões para investir em negócios com potencial de crescimento e que desenvolvam soluções inovadoras em áreas como tecnologia financeira (fintechs), educação, saúde, energias renováveis, biotecnologia, agronegócio e segurança cibernética.
Lazer nas férias
O Caxangá Golf & Country Club registrou um incremento de 50% em suas atividades esportivas e ao ar livre neste período de férias, em comparação com os demais meses do ano. Segundo revela a presidente do clube, Carolina Sultanum. Com 64 hectares de área, o Caxangá é um dos maiores complexos de lazer e esportes ao ar livre de Pernambuco, com campo de golfe de 18 buracos, quatro quadras de beach tennis e em breve, será o único clube do Nordeste com quatro quadras de tênis cobertas.