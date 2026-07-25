Depois do Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, Jorge Rebelo, do Vila Galé compra antigo Sheraton que vai ser Paiva Lifestyle Resort Hotel

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Empreendimento que estava fechado há seis anos abre no final de setembro com a marca da rede portuguesa dona de 53 empreendimentos em vários países.

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Há pouco mais de um ano, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, precisou esperar três horas numa madrugada fria num hotel da Rede Vila Galé no interior de Portugal para ser recebido pelo empresário e fundador da rede de 54 hotéis, Jorge Rebelo de Almeida. Cabral foi oferecer a operação pela sua companhia do maior hotel que seu município abriga na Reserva do Paiva, fechado há seis anos depois do insucesso de sucessivas operações.



Rebelo recusou a oferta. Mas a insistência de Lula Cabral foi tamanha que acabou vencendo o velho capitão de empresas a ao menos estudar a proposta que evoluiu depois de meses de conversas com o Banco do Espírito Santo.



Preço baixo



Ele comprou aproximadamente 80% do empreendimento por 14 milhões de euros, no qual, no dia 30 de setembro, prometeu iniciar oficialmente a operação do Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, Spa & Beach Club. Lula Cabral reduziu o ISS para 2%.



Não é a primeira vez que Jorge Rebelo de Almeida compra um hotel em Pernambuco. Há dois anos, ele decidiu assumir todo o capital do Vila Galé Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, da Funcef, a fundação dos funcionários da Caixa Econômica, onde está literalmente reposicionando o hotel na categoria de serviços All Inclusive, onde vem obtendo uma performance surpreendente.



Reserva do Paiva_piscina interior nova. - Divulgação

Nova vida



O Paiva Lifestyle será a 53ª operação do Grupo, que tem olhado para lugares ociosos não apenas para revitalizar, mas para devolver vida ao local. O hotel do Paiva vai ganhar vida após seis anos de ociosidade com o encerramento das atividades do Sheraton. A construção está sendo revitalizada e o hotel deve ganhar uma nova piscina.



A personalidade de Jorge Rebello já pode ser observada no seu futuro hotel. Ele mesmo decidiu que na gastronomia, serão quatro opções: Inevitável, Cervejaria Portuguesa, Massa Fina e o restaurante do Beach Club Vila Galé. E fechou um acordo com os empreendedores do Paiva para um beach club com bar e restaurante próprios, além de um novo projeto paisagístico.



Trazentos quatros



O hotel tem 298 apartamentos, entre eles uma suíte presidencial que foi mantida limpa e conservada pelos antigos donos do hotel na expectativa de encontrar um comprador. E é certamente o 5 estrelas capaz de fazer justiça a classificação.



O hotel tem 13 salas para convenções e eventos corporativos e sociais, entre elas um salão com capacidade para 1,1 mil pessoas sentadas. Já o foyer, de 1.290 metros quadrados, comporta até 1,4 mil convidados — dimensões que reforçam a vocação do hotel para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), voltado para reuniões, incentivos, conferências e exposições.



Jorge Rebelo com o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral; e do diretor de operações do Vila Galé Brasil, Porfírio Perdigão e CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, Luís Henrique Valverde. - Fernando Castilho

Máquina de vendas



O diferencial do Vila Galé no setor é uma bem azeitada rede comercial cujo objetivo é simplesmente não deixar o hóspede se acomodar noutro estabelecimento e estimulá-lo a visitar outros hotéis do grupo cuja presença do dono no comando reduz drasticamente o tempo de decisões.



O empresário aposta alto no Brasil e sua empresa, criada em 1986 e com operações também na Espanha, Cuba e Portugal, o Vila Galé, agora soma mais 13 hotéis em operação no Brasil e outros oito em desenvolvimento em estados brasileiros, em 2028, indo do eco resort com sistema all inclusive a empreendimentos em centros urbanos restaurados para servirem de hotel.



Vamos resgatá-lo



Ontem, ao lado da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar; e do CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, Luís Henrique Valverde, Jorge Rebelo de Almeida lembrou a persistência do prefeito Lula Cabral, para oferecer o hotel que ele não via qualquer possibilidade de aquisição.



“Vamos resgatá-lo e transformá-lo no melhor hotel de Pernambuco!” Quem conhece a determinação e o bom humor do empresário não tem qualquer dúvida disso.



Exportação de carne brasileira pode ser vetada para a União Europeia - Divulgação

Nova pancada



Um estudo da CNI revela que a nova tarifa adicional de 12,5% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que começou a valer nesta sexta-feira (24) ampliou a pressão sobre a indústria brasileira, podendo alcançar US$ 12,4 bilhões em vendas brasileiras. Isso representa 29,4% de todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos e alcança 4.060 produtos.



Entretanto, parte dessas mercadorias vai sofrer com tarifas acumuladas. No final, 80,7% das exportações impactadas pela nova medida (3.985 produtos) passarão a enfrentar uma tarifa adicional de 37,5%. Apenas 13% das exportações estarão sujeitas exclusivamente à nova alíquota de 12,5%. Elas correspondem a 75 produtos que representam US$ 1,6 bilhão.



Empresário Nelso Bezerra comunicou a ampliação da planta de Canhotinho ao ministro André de Pasulo. - Divulgação

Masterboi amplia



A planta da Masterboi em Canhotinho, no Agreste, recebeu autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária e do SIF para ampliar sua capacidade de abate de 700 para 920 bovinos por dia, o que exigirá novo investimento de R$ 50 milhões. Desde que entrou em operação, há quatro anos, a fábrica praticamente dobrou sua capacidade instalada, que era de 470 bovinos por dia.



LaVentana



A incorporadora La Ventana Empreendimentos estreia no mercado imobiliário de Pernambuco com um investimento de R$ 101 milhões no segmento habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Caruaru. O projeto reúne 432 apartamentos enquadrados nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, com possibilidade de utilização também do Morar Bem Pernambuco no bairro Manoel Bezerra Lopes. O residencial terá quatro torres de nove pavimentos e 434 vagas de estacionamento, gás encanado e infraestrutura para ar-condicionado tipo split.



Dinheiro do BNB



O Banco do Nordeste, através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Sebrae, está oferecendo a startups até R$ 6 milhões por meio do Fundo de Investimento Capital Semente que começa com um aporte inicial de até R$ 1 milhão. As empresas que apresentarem bom desempenho podem receber uma nova rodada de investimentos de até R$5 milhões, totalizando R$6 milhões.

O Fundo conta com R$120 milhões para investir em negócios com potencial de crescimento e que desenvolvam soluções inovadoras em áreas como tecnologia financeira (fintechs), educação, saúde, energias renováveis, biotecnologia, agronegócio e segurança cibernética.



Lazer nas férias



O Caxangá Golf & Country Club registrou um incremento de 50% em suas atividades esportivas e ao ar livre neste período de férias, em comparação com os demais meses do ano. Segundo revela a presidente do clube, Carolina Sultanum. Com 64 hectares de área, o Caxangá é um dos maiores complexos de lazer e esportes ao ar livre de Pernambuco, com campo de golfe de 18 buracos, quatro quadras de beach tennis e em breve, será o único clube do Nordeste com quatro quadras de tênis cobertas.

