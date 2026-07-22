Pressão de Dino contra desvios de emendas é importante, mas ataque aos partidos fará Congresso garantir o que já tomou do OGU

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Convocação do ministro obrigou presidentes de partidos a dizer que não têm influência sobre a destinação de emendas, desmentido Valdemar Costa Neto.

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Flávio Dino era governador do Maranhão quando presenciou o nascimento do Orçamento Secreto no governo Jair Bolsonaro, em 2021. No ano seguinte, quando se desincompatibilizou para se candidatar ao Senado para o qual foi eleito, já tinha conhecimento do nível de desvios que estavam ocorrendo no seu estado que, aliás, foi o primeiro a cassar deputados por desvios de recursos das emendas-



Dino virou ministro da Justiça e, a seguir, ministro do STF, acompanhando de perto o assunto, até decidir iniciar uma cruzada contra os desvios informados (ainda como ministro da Justiça), segundo os quais a Polícia Federal estava colecionando denúncias de ao menos 80 parlamentares. Portanto, se existe alguém que acompanha o assunto desde que Arthur Lyra criou o Orçamento Secreto, é Flávio Dino.

Perda de recursos

O ministro tem apoio do presidente Lula. Afinal, no seu terceiro governo, Lula viu sair de seu controle até agora R$ 127,26 bilhões que ele poderia ter decidido o que fazer. O atual governo já pagou R$110,34 bilhões até junho último e deve pagar mais de R$24 bilhões até dezembro.

É dinheiro demais que saiu do controle do Executivo. Foram R$ 21,91 bilhões em 2023; R$ 31,40 bilhões em 2024; R$ 31,54 bilhões no ano passado e mais R$ 58 bilhões este ano. Até junho, ela já tinha pagado R$ 25,49 bilhões.



Flavio Dino quando era ministro da Justiça de Lula. - Ricardo Stucker

Lula agradesce



A briga do ministro no STF com o Congresso, tendo a Polícia Federal atrás de si, indiretamente ajuda muito a Lula, que não esconde de ninguém (em privado) que não vê sentido no desvio desse dinheiro todo do seu governo. Por isso, toda vez que Flávio Dino manda fazer uma operação contra algum deputado ou senador, Lula comemora.



Entretanto, o entusiasmo de Flávio Dino, que tem apoio na opinião pública (quem gosta de ver os carros pretos da Polícia Federal na casa de um deputado ou senador corrupto), pode ter-lhe lavado um equívoco. Isso aconteceu ao partir para cima dos presidentes de partido depois do que foi encontrado nas investigações contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a quem Dino travou o controle de R$ 112 milhões.



Armadilha geral



Valdemar Costa Neto inicialmente não entendeu a armadilha que Dino lhe preparou e começou a falar pelos borbotões, envolveu os demais presidentes de partido na questão e, na última segunda-feira (20), precisou se desmentir vergonhosamente depois de ter provocado a fúria dos demais presidentes partidários, constrangidos a explicar ao ministro do STF como eram suas relações com os deputados da bancada. Todos eles disseram que todos eles são livres para fazer o que quiserem com o dinheiro público.



Claro que o ministro sabia que todos responderam assim. Mas ele queria mostrar sua força e renovar as ameaças veladas de que se preparem porque a Polícia Federal está investigando quase 20% dos integrantes das duas casas.



Todos negaram



Porém, talvez o ministro tenha avançado demais. Ao obrigar os presidentes de partidos a dar explicações no STF, o ministro pode ter provocado uma união geral dos deputados e senadores para a defesa do instrumento das emendas. Ainda que tenham que identificar os destinatários.



Pode-se dizer que Dino conseguiu juntar os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, o colegiado de líderes de bancadas, os membros das mesas diretoras, os deputados, além dos caciques formadores de opinião do Congresso. Os que mandam de fato nas duas casas.



Valdemar disse ainda que "é normal" a prática de sugerir a aplicação das emendas - Beto Barata/PL

Ameaçar inquéritos



Eles sabem que Flávio Dino vem aí com dezenas de inquéritos, mas não vão abrir mão do instrumento das emendas. A tendência é que no orçamento de 2027 o número suba, chegando à situação absurda em que o próximo presidente da República tenha um domínio sobre as despesas discricionárias menor que o de emendas parlamentares.



A pressão de Flávio Dino sobre a questão das emendas virou ponto de honra dos deputados que controlam os grupos no Congresso. E ela une o PT ao PL. Porque o instrumento das emendas libertou o deputado do jugo do governador ou do presidente. E eles ainda aprovaram o instrumento das emendas impositivas em que o Executivo só ordena o pagamento da despesa.



Gasto ruim



Importa pouco — como atestam todos os estudos feitos sobre o destino das emendas — que o gasto seja ruim. Até mesmo na saúde (que tem direito à maior parte) os gastos passam longe dos interesses mais produtivos.



A pulverização dos recursos no governo Lula (R$ 110,34 bilhões pagos até junho passado) não teve efetividade. Embora o deputado possa colocar uma placa na frente de cada município para onde mandou dinheiro. Isso se o dinheiro não foi roubado em conluio com o prefeito.



Davi Alcolumbre com Hugo Motta em sessão no Congresso Nacional. - Câmara Federal

Sem efetividade



Depois de cinco anos, pode-se dizer que as emendas ajudaram a asfaltar estrada vicinal, comprar trator, financiar custeio de hospitais e bancar festa de padroeira. Além dos desvios.

Do ponto de vista da eficiência a nível federal, as emendas são um completo fracasso.

Entretanto, os deputados não estão dispostos a abrir mão de um real deles. E assim como Lula, o próximo presidente já sabe que vai ter que liberar pelo menos R$120 bilhões em emendas nos próximos quatro anos.



União do Congresso



De certa forma, pode-se dizer que a investida de Flávio Dino contra os presidentes de partido acabou unindo o Congresso para a defesa ainda mais firme do instrumento corporativo das emendas. A despeito do desperdício de dinheiro público que se tornou.

Rodrigo Ribeiro, titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, no Sinduscon-PE - Juliana Vanderlei/Seduh

Ações do governo



O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro, foi ao Sinduscon/PE, nesta segunda-feira (20), falar sobre a carteira de R$ 7,8 bilhões de investimentos do governo do Estado em mais de 1.000 intervenções. Rodrigo Ribeiro disse que o segmento urbano concentra a maior parte desses investimentos – são R$ 2,4 bilhões, com destaque para as obras do Ramal da Arena, a dragagem do Rio Beberibe e a reurbanização do Jardim Monte Verde.



Pix por Biometria



Em tempos de guerra dos Estados Unidos contra o PIX, a Getnet, fintech líder em soluções de pagamentos da América Latina e da Península Ibérica, e a Mastercard anunciam a ampliação de sua parceria para desenvolver e oferecer soluções inovadoras de pagamento. A iniciativa tem início com o lançamento do Pix por Biometria via Open Finance, que busca tornar a experiência de pagamento mais simples, segura e confiável.



Em lugar de escanear o QR Code no primeiro uso, o cliente realiza uma validação biométrica junto à sua instituição financeira para autorizar a utilização da solução. Após esse cadastro inicial, os pagamentos podem ser confirmados diretamente no ambiente de compra por meio de reconhecimento facial, impressão digital ou PIN, sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco a cada transação, funcionando tanto em smartphones quanto em computadores.



Getnet, fintech líder em soluções de pagamentos da América Latina e na Península Ibérica, e a Mastercard. - Divulgação

Investidores na B3



Os investidores pernambucanos encerraram o primeiro semestre de 2026 com R$ 10,18 bilhões aplicados em renda variável na bolsa de valores, volume 18,9% superior ao registrado em 2025. O número de contas de investidores no estado também avançou, chegando a 169.752, crescimento de 8,7%.



Dados da B3 mostram que a entrada de novos investidores tem ocorrido com aportes iniciais cada vez menores. Um levantamento Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima, mostra que plataformas digitais como YouTube, Instagram e portais especializados ganharam espaço como referências para a tomada de decisão financeira.



Mangue.Bit 2026



Nesta quinta-feira (23), no Porto Digital, tem o “Esquenta Mangue.Bit” reunindo empreendedores e profissionais do ecossistema de inovação, no Auditório do Núcleo de Gestão do Porto Digital, no Recife. O encontro terá a participação de Patrick Gouy, da Recrut.Ai, e Bruno Filho, empreendedor que realizou o exit da Prepi. A iniciativa é preparatória para o Mangue.Bit 2026, que celebra dez anos como a maior conferência de startups do Nordeste.



Economia solidária



Até sábado (25), o Bazar Solidário Oásis de Dan reúne no Shopping Tacaruna mais de 3 mil itens entre roupas, calçados, acessórios e brinquedos com peças a partir de R$ 10, numa iniciativa que transforma o consumo consciente em apoio direto às ações sociais da Associação Espírita Oásis de Dan.+



Registro de bebês



A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (Arpen-PE) desmente a informação de que 49 bebês foram registrados com o nome "Erling Haaland, atacante e artilheiro da seleção da Noruega - DANILO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO " em Pernambuco. Desde 2020, 89 crianças em todo o Brasil receberam o nome Haaland. Os registros estão distribuídos da seguinte forma: 4 em 2020, 6 em 2021, 7 em 2022, 41 em 2023, 20 em 2024, 8 em 2025 e apenas 3 em 2026.

A influência de atletas, artistas e personalidades na escolha de nomes para recém-nascidos é um fenômeno conhecido e recorrente ao longo da história. Mas no caso de Erling Haaland não aconteceu.

Treinamento de técnicos em refrigeração da Liveros - Divulgação



Leveros treina



Em apenas três meses de funcionamento, entre abril e junho, a operação em Recife da Leveros registrou crescimento de 330% no faturamento regional em comparação ao mesmo período do ano anterior e aumento de 270% na base de parceiros técnicos ativos.

Mas além das vendas, a unidade foi concebida como um centro de capacitação e relacionamento com o mercado que reuniu mais de 400 profissionais do setor. Somente no segundo trimestre, a região recebeu 14 agendas de treinamento distribuídas entre Recife, Salvador, Fortaleza e Aracaju, aproximando técnicos das principais fabricantes mundiais do setor.