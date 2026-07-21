BNDES financiou quase 150 milhões para provedores em Pernambuco com recursos do Fust

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Dinheiro foi usado para a expansão e melhoria das redes de telecomunicações e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade.

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O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) financiou em Pernambuco entre agosto de 2023 e junho de 2026 um total de 209 provedores em 59 municípios no estado com o objetivo a expansão e melhoria das redes de telecomunicações e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade.



O programa BNDES Fust soma R$ 3,06 bilhões financiados em todo o Brasil no período, entre financiamento direto e indireto e apoio financeiro não reembolsável. Os valores aprovados para 497 provedores locais em 1503 municípios apoiam a expansão de redes de fibra óptica e fortalecem o desenvolvimento regional através da conectividade em escolas e residências do interior brasileiro.



Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES_, Aloizio Mercadante - MATHEUS P MACHADO/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fust foi criado pela Lei 9.998/2000, após a privatização do Sistema Telebrás, o fundo tem como objetivos estimular a expansão, melhorar a qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e a criação de novas tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social.



O Ministério das Comunicações (MCom) é o órgão responsável pela política pública do Fust e pela administração do fundo, enquanto o BNDES atua como agente financeiro, operacionalizando linhas de crédito e instrumentos de financiamento com recursos do fundo.



"O Fust tem o propósito de ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações por meio do apoio a investimentos em infraestrutura de conectividade. Em Pernambuco, os recursos aprovados contribuem para a expansão das redes e para o fortalecimento da atuação dos provedores regionais em diferentes municípios", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.