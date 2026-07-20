EY completa um ano no Porto Digital com suporte a mais de 150 projetos de tecnologia

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Empresa apoiou mais de 40 clientes, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema local, investindo na formação de talentos e na inovação.

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A EY, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, completa um ano de atuação de seu Centro de Serviços de Tecnologia (SDC, na sigla em inglês) no Porto Digital, em Recife.



Nesse período, o SDC apoiou mais de 40 clientes de diferentes setores da economia e participou de mais de 150 projetos envolvendo tecnologias como SAP, ServiceNow, cibersegurança, inteligência artificial (IA), automação robótica de processos (RPA) e digital engineering. A companhia pretende triplicar a operação do centro em 2027, expandir o portfólio de projetos, fortalecer a atuação do SDC no Brasil e aumentar a estrutura física da unidade.



Com isso, o SDC vem se consolidando como um hub estratégico da EY para o atendimento aos clientes e o suporte às áreas de negócios da companhia. Um de seus principais objetivos é impulsionar o negócio por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas que tornam as entregas mais ágeis, eficientes e escaláveis.



Entre essas iniciativas estão aceleradores e agentes inteligentes desenvolvidos para apoiar os profissionais da EY, ampliando a produtividade, a eficiência na execução dos projetos e a qualidade do atendimento aos clientes.



“O principal objetivo do SDC é impulsionar e escalar os negócios de nossos clientes por meio da automação, da personalização e da agilidade, sempre com foco na eficiência operacional e na excelência das entregas”, afirma Bárbara Fernandes, líder do SDC da EY Brasil.



Nossa atuação atende clientes de diversos setores, como varejo, serviços financeiros, telecomunicações, tecnologia, saúde, transporte, entre outros. Embora nossa base seja em Recife, o SDC presta serviços para clientes em todo o Brasil, além de mercados na América Latina e na Europa. Isso demonstra que nossa capacidade de entregar serviços com qualidade ultrapassa fronteiras e amplia o alcance da nossa atuação", afirma a executiva.



Barbara Fernandes, Líder do SDC da EY Brasil. - Divulgação

O SDC reúne uma equipe especializada para entregar serviços de tecnologia escaláveis, alinhados às melhores práticas adotadas pela organização em seus centros globais. A operação viabiliza projetos de transformação de alto impacto para grandes empresas, incluindo o desenvolvimento de plataformas digitais, a automação de processos e serviços de monitoramento de ataques cibernéticos, combinando inovação, consistência operacional e expertise técnica.



“A estratégia da EY de estruturar e expandir Delivery Centers é adotada globalmente há anos. Ao longo desse período, consolidamos esse modelo de atuação em diferentes geografias e mercados, impulsionando a eficiência operacional e a entrega de serviços em escala global. Na América Latina, contamos com operações na Colômbia e no mercado brasileiro, onde, em Recife, está localizado o primeiro espaço físico da EY com esse propósito na região”, explica Barbara.



A executiva completa que "mais do que expandir nossas capacidades e negócios, temos construído uma forte conexão com o Porto Digital e contribuído para o desenvolvimento do ecossistema local, investindo na formação de talentos e fortalecendo a inovação em Pernambuco".



Além disso, a unidade busca fortalecer o ecossistema de inovação local, conectando e potencializando programas, iniciativas e serviços já desenvolvidos pela EY no país, com foco em capacitação, empreendedorismo e inovação.



Entre os exemplos estão o programa EY Acelera Impacto, voltado ao desenvolvimento de startups por meio de mentoria, capacitação e aceleração, além de iniciativas para o fortalecimento da liderança empreendedora feminina, como o Winning Women Brazil, e outras ações voltadas à promoção da diversidade, como EY Movimento Mulheres no Conselho. A companhia também atua de forma estratégica em operações de fusões e aquisições (M&A) envolvendo startups e empresas de tecnologia.

Desenvolvimento de talentos



Entretanto a unidade da EY tuação da EY também tem contribuído para o desenvolvimento de talentos. Desta forma, através de uma parceria com universidades do Recife, a empresa promoveu mais de dez eventos que reuniram mais de 2,5 mil estudantes. Nesse mesmo período, contratou mais de 20 trainees em tecnologia e projeta alcançar a marca de mais de 50 contratações desse perfil até o fim de 2026.



A conexão com iniciativas do Porto Digital e da Prefeitura do Recife tem gerado resultados relevantes nesse processo de formação e empregabilidade. Mais de 10 profissionais contratados pela EY são oriundos do Embarque Digital, programa de formação realizado em parceria entre as duas instituições.

DC reúne uma equipe especializada para entregar serviços de tecnologia escaláveis, alinhados às melhores práticas adotadas pela organização em seus centros globais.. - Divulgação

A companhia também participou das Academias de SAP e ServiceNow promovidas pelo Porto Digital, iniciativas de alto impacto social que somaram mais de 6 mil inscritos e abriram mais de 100 oportunidades de contratação entre empresas embarcadas, incluindo a EY.



"Nosso crescimento em Recife tem sido acompanhado por um forte compromisso com o desenvolvimento de talentos e com o fortalecimento do ecossistema local. Em parceria com universidades, empresas e com o Porto Digital, que atua em conjunto com a Prefeitura do Recife e o Governo de Pernambuco, temos ampliado oportunidades de capacitação e empregabilidade, aproximando estudantes e profissionais do mercado de tecnologia”, afirma Bárbara Fernandes.



Segundo ela, os resultados dessa conexão já podem ser vistos na contratação de talentos formados em iniciativas como o Embarque Digital e na participação em programas que ampliam o acesso a oportunidades e impulsionam o desenvolvimento da economia digital da região", diz Bárbara Fernandes



Finalmente, e reforçando seu compromisso com a formação de novos talentos, a empresa também promoveu capacitação em Inteligência Artificial e ServiceNow para alunos do Programa de Residência Tecnológica do Porto Digital e da Prefeitura do Recife, iniciativa que alcançou mais de 3,5 mil estudantes.

Dessa forma, a presença da EY no ecossistema de tecnologia e inovação pernambucana vai além da expansão de suas operações, contribuindo para a qualificação profissional e para o fortalecimento da economia digital da região.

