Ex-presidente de Suape contesta informação de que governo de Pernambuco negociou com Bemisa quando exclusão era debatida no TCU

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Francisco Martins, que foi diretor de Planejamento, diz que a decisão foi articulada pelo governo Bolsonaro e acusa Raquel Lyra de não denunciar fato.

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O ex-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Francisco Martins, escreve à coluna contestando a informação na edição de domingo (19), quando se afirmou que o governo de Pernambuco assinou um acordo com a mineradora Bemisa, quando já havia tratativas para a cisão da ferrovia Transnordestina, excluindo Suape do traçado.



Ele afirma que a companhia estudava a logística de escoamento do minério de ferro do Piauí há décadas como o maior gerador potencial de carga de todo o sistema e que, após tratativas iniciadas em 2019 com o Governo de Pernambuco, formalizou, junto ao Ministério da Infraestrutura, o interesse em viabilizar o ramal até Suape.

E que após a exclusão em 2022, o governo estadual, por omissão, deixou de reverter o quadro entre 2023 e 2026, enquanto o Ceará consolidava sua articulação em torno do ramal para o Porto do Pecém.



Ele lembrou que o ramal Salgueiro–Suape chegou a ser parcialmente interrompido em 2016 por sucessivos problemas no repasse de verbas, mas a obra seguiu avançando no trecho cearense — evidência de que a priorização de Pecém antecede, em anos, a formalização de sua exclusão contratual.



E que a concessionária e seus interlocutores no governo federal recorreram ao argumento de que a população de Ribeirão(PE) teria invadido a faixa de domínio de um trecho urbano do traçado para fortalecer a tese da exclusão do trecho de Pernambuco.



Segundo ele, a concessionária propagandeou em 2019 que cerca de 4.500 famílias de oito municípios da Mata Sul — entre eles Ribeirão, Escada e Gameleira — foram ameaçadas de despejo judicial por ações movidas pelo DNIT e pela própria Transnordestina Logística ao longo da faixa da antiga Rede Ferroviária Federal.



Porém, Francisco Martins concentra sua contestação no fato de que, após a exclusão, a Infra S.A. contratou a consultoria McKinsey para realizar um estudo técnico que deveria nortear a decisão sobre qual ramal priorizar.

Segundo Martins, o estudo foi concluído, mas jamais divulgado publicamente. E que solicitações de acesso ao documento, dirigidas à Infra S.A. e ao Ministério dos Transportes, não obtiveram resposta conclusiva até hoje. O estudo é um dos argumentos que o TCU usa para exigir um novo EVTEA para o trecho pretendido por Pernambuco.



Sem se referir ao fato de que o fato da exclusão do trecho de Pernambuco ter sido feito sem participação do governador Paulo Câmara nas tratativas do Ministério da Integração no último mês de gestão em 2022, o ex-presidente de Suape afirma que a "suspensão não é um evento isolado e que é o desfecho previsível de três anos em que o Estado não regulamentou sua própria lei ferroviária, não sustentou articulação política de peso junto à União e não construiu, como o Ceará construiu, uma frente institucional coesa em defesa do seu ramal. A responsabilidade por esse vácuo é do governo estadual e deve ser nomeada como tal." acusou.



Ele se refere ao fato de que a Assembleia Legislativa de Pernambuco se antecipou institucionalmente com a formulação de uma lei estadual instituindo o Sistema Ferroviário Pernambucano (Lei nº 17.441/2021), destinada a viabilizar juridicamente a construção de ferrovias dentro do território do Estado e que até hoje esse sistema não foi regulamentado pelo governo do Estado.



Para ele, a exclusão de Pernambuco da Transnordestina não decorreu de nenhum entrave técnico ou fundiário localizado, mas de uma decisão articulada entre a TLSA/CSN e o governo Bolsonaro, blindada por um pretexto insustentável e por um estudo técnico jamais divulgado. Mas os fatos também demonstram que, tendo o Estado sido vítima dessa manobra em 2022, o governo Raquel Lyra teve três anos — de 2023 a 2026 — para reverter o quadro por meio de articulação política e da regulamentação de instrumento jurídico próprio, e não o fez.



E que a exclusão se deu em obediência à orientação do governo Bolsonaro de preservar a concessionária controlada pelo grupo Steinbruch, o Ministério simplesmente não deu seguimento à recomendação da agência reguladora, afirmou.



E que mesmo com assento no conselho da Sudene, o Estado teve tribuna e instância formal para denunciar, de forma incisiva, clara e irrevogável, a articulação de Benjamin Steinbruch em Brasília em favor do ramal cearense — e não o fez com o vigor que o momento exigia.



O ex-presidente de Suape finaliza sua nota afirmando que a retomada das obras depende de pressão política qualificada junto à União e à Infra S.A.; da publicização do estudo McKinsey; da regulamentação imediata da Lei do Sistema Ferroviário Pernambucano, de modo a que o Estado deixe de depender exclusivamente da vontade política federal e da concessionária controlada pelo grupo Steinbruch.



E conclui defendendo a correção da lógica de implantação, construindo a via de escoamento a partir do próprio Porto de Suape em direção ao interior — e não o contrário, como historicamente se fez —, o que permite a operação e geração de receita já nas primeiras etapas entregues.



O Complexo Industrial Portuário de Suape teve oito presidentes durante os dois mandatos do governador Paulo Câmara (2015-2022): Thiago Norões (2015-2016), Marcos Baptista (2016-2018), Carlos do Rêgo Vilar (2018-2019), Marcelo Barros (2019), Leonardo Cerquinho (2019-2021), Geraldo Julio (2021) e Roberto Gusmão (que finalizou o mandato no fim de 2022). Francisco Martins, que foi diretor de Planejamento, assumiu interinamente o cargo nas sucessivas trocas de presidentes.