Conecta Multimodal reúne especialistas para discutir inovação, tecnologia e os desafios da logística

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Programação acontece de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, onde reúne expositores, empresários e profissionais do setor e público em geral

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O setor de logística e supply chain enfrenta um dos períodos mais dinâmicos e desafiadores do momento. Manter a eficiência se tornou uma questão essencial para as empresas. Afim de discutir sobre esse cenário, a Feira Multimodal promove o Conecta Multimodal, painel de discussão com grandes especialistas no evento, que acontece entre os dias 4 e 6 de agosto de 2026, no Recife Expo Center.

Com a expectativa de atrair mais de nove mil visitantes e reunir mais de 140 marcas expositoras, o evento posiciona Pernambuco como o grande polo de conexões e debates logísticos do Brasil.

"O Conecta Multimodal nasceu para complementar a experiência da feira, reunindo conteúdo altamente qualificado com grandes especialistas do mercado. Queremos que o visitante saia do evento não apenas com novos contatos e oportunidades de negócios, mas também atualizado sobre as principais tendências e preparado para os desafios que estão transformando a logística", destaca Carol Baía, diretora da Insight Feiras & Negócios.

Tecnologia, geopolítica e o futuro dos fretes em debate

A programação deste ano foca em respostas práticas para gargalos crônicos e novos desafios de mercado. Um dos grandes destaques do fórum será a discussão comandada por Igor Muniz, Chief Commercial Officer da SCAN Global Logistics para a América Latina, que abordará como mitigar as variações e instabilidades dos fretes marítimos internacionais vindos da Ásia.

"O objetivo é mostrar como empresas importadoras podem se antecipar aos riscos, melhorar o planejamento logístico e tomar decisões mais estratégicas diante de um mercado cada vez mais volátil. O frete marítimo deixou de ser apenas uma questão logística e passou a refletir diretamente os impactos da geopolítica mundial", adianta Muniz.

A inteligência artificial aplicada à cadeia de suprimentos também estará sob os holofotes com a participação de Juliano Maia, Head de Estratégia e Ofertas para Logística e Manufatura da TOTVS, desmistificando a IA para além do 'hype' e trazendo cases reais de produtividade e ganho de margem operacional.

Agenda estratégica e multimodais

Ao longo dos três dias de imersão, os painéis cobrem de forma integrada os principais modais do transporte e as frentes de inteligência de negócios:

Cabotagem e Competitividade: O diretor-executivo da ABAC, Luis Fernando Resano, detalhará a cabotagem como o motor ideal para aliar redução de custos logísticos com metas ESG e sustentabilidade.

O diretor-executivo da ABAC, Luis Fernando Resano, detalhará a cabotagem como o motor ideal para aliar redução de custos logísticos com metas ESG e sustentabilidade. Decisões baseadas em Dados: O CEO da GoBRAX, Thiago Bona, lidera o debate sobre como transformar os números do transporte rodoviário de cargas em estratégias práticas para frotas e motoristas.

O CEO da GoBRAX, Thiago Bona, lidera o debate sobre como transformar os números do transporte rodoviário de cargas em estratégias práticas para frotas e motoristas. Infraestrutura e Desenvolvimento: Discussões essenciais com o professor Tiago Fernandes sobre o papel dos investimentos de transporte no crescimento econômico das regiões.

Discussões essenciais com o professor Tiago Fernandes sobre o papel dos investimentos de transporte no crescimento econômico das regiões. Destaque Suape: Um painel exclusivo dedicado às novas perspectivas de investimento do Complexo Industrial Portuário de Suape para o Nordeste.

O evento ainda abrirá debates essenciais de segurança viária e humanização do motorista com Walker Lytiery, tendências mundiais com o professor Carlos Menchik, e gestão da experiência e expectativa do cliente final com Fernando Trigueiro (presidente da ANELOG).

"Hoje, os profissionais buscam muito mais do que visitar estandes. Eles querem conhecimento, tendências e oportunidades de conexão. O Conecta Multimodal foi pensado justamente para atender essa demanda, reunindo especialistas de mercado, empresas de referência e temas que estão transformando a logística. É um espaço que agrega valor à experiência da feira e contribui diretamente para o fortalecimento do setor", pontua Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras & Negócios.

Sócios da Multimodal Nordeste, Domenico Carneiro, Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes - Wilton Marcelino/Divulgação

Conecta Multimodal 2026

A programação de conteúdo do Conecta Multimodal conta com o patrocínio do Bradesco, GoBRAX e TOTVS. Já a feira Multimodal Nordeste conta com patrocínio Ouro do Porto do Recife e Prata do Banco do Nordeste (BNB), além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA, FIERN e Abimaq.



"Patrocinar o Conecta Multimodal reforça um compromisso que faz parte da Gobrax: contribuir para a evolução do transporte por meio do conhecimento e da tecnologia. Um setor mais preparado toma decisões melhores, valoriza seus profissionais e constrói operações mais eficientes e sustentáveis", cita Thiago Bona, CEO e um dos fundadores da Gobrax.

Programação Conecta Multimodal na Feira Multimodal 2026 - Divulgação

Os ingressos de acesso já estão disponíveis para venda e o credenciamento para o fórum garante a entrada gratuita para a área de exposição da feira: