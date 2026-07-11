Como Suape se prepara para um novo pacote de investimentos na sua infraestrutura a serem anunciados depois das eleições

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Empresa contrata B3 para formatação de contratos de processos de licitatórios de arrendamentos de áreas do complexo para novos empreendimentos.

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Uma nota de apenas 415 caracteres publicada na edição desta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado informa que a empresa SUAPE Complexo Industrial Portuário S.A. está contratando a B3 S.A. (Bolsa de Valores) para prestar assessoria técnica especializada em processos licitatórios de arrendamentos portuários por R$ 5.455.066,35.



Do ponto de vista técnico, a nota apenas informa que o Complexo de Suape homologou procedimento destinado à futura contratação da B3 para a prestação de serviços especializados de assessoramento técnico na estruturação e condução de futuros leilões portuários, contrato que ainda será submetido às etapas de validação e formalização, produzindo efeitos somente após sua assinatura pelas partes.



Suporte técnico



Mas o que não está dito é que na prática, Suape está buscando suporte técnico para em breve realizar os leilões de arrendamento previstos para área de seus ambientes de negócios, entre eles o Pátio de Veículos, duas áreas destinadas à movimentação de carga geral e uma nova área de tancagem que fazem parte do projeto de investimentos que o complexo deve apresentar tão logo seja encerrado chamado período de defeso eleitoral que proíbe o anúncio de novos investimentos em contratação.



Como é de praxe nesse tipo de serviço, a execução dos serviços ocorrerá sob demanda, de acordo com a modelagem definida por Suape para cada projeto e o valor de R$5.455.066,35 representa o teto estimado da contratação.



Terminal de Containers Suape. - Divulgação

Várias modalidades



O contrato prevê três modalidades de remuneração. Na primeira, o pagamento pelos serviços é realizado integralmente pelo futuro vencedor do leilão, condicionado ao êxito do certame. Na segunda, Suape antecipa parte dos custos, sendo posteriormente ressarcida pelo vencedor, que também arca com a parcela remanescente. Na terceira, Suape realiza o adiantamento integral da modelagem e é integralmente ressarcida pelo vencedor do leilão após a conclusão do processo.



Dessa forma, o valor constante do despacho homologatório não representa, necessariamente, uma despesa a ser suportada por Suape. Trata-se do valor global estimado da contratação, correspondente à estruturação de até cinco leilões portuários, cuja execução dependerá da demanda e da modalidade de remuneração adotada em cada certame.



Providencias básicas



O que não pode ser explicitado é que a contratação da B3 marca o início de uma série de providências que o Complexo Portuário de Suape vai precisar tomar a partir do fato concreto da duplicação da produção da refinaria Abreu e Lima, os projetos da European Energy e e da GO Verde que vai exigir juntos investimentos de Investimento R$ 4 bilhões e uma movimentação portuária 210 mil t/ano além dos dois terminais de GLP (Joint Venture OTGN com a Copa Energia, Grupo Edson Queiroz e Otamerica Logística já em construção) e do Regás.



Para Suape, isso quer dizer a necessidade de inflexão estratégica, impulsionada pela convergência entre o robusto programa de investimentos diretos da Autoridade Portuária e a injeção estratégica de capital privado via arrendamentos que exigirá da empresa Suape Complexo Portuário investimentos de R$ 2 bilhões em ao menos 10 projetos já listados.

APM Terminals Suape Novo investimento. - Divulgação

Novas cargas



Dinheiro que precisará ser gasto em melhoria da atratividade do porto para novas cargas, adequação dos berços para navios de nova geração e modernização das áreas operacionais.

Mas nada se compara às demandas da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), cujo trem 2 elevará a produção para 260 mil barris/dia e R$ 8 bilhões em investimentos, e que vai fazer de Suape, de sua atual movimentação de carga naquele terminal, dos atuais 7.763.801 toneladas/ano, para 16.475.297 toneladas/ano em 2030.



Nova adequação



Isso vai exigir uma adequação extraordinariamente grande do terminal de combustíveis que é mais de três vezes ao que Suape operou em 2023 forçando um novo pacote de investimentos que o governo de Pernambuco já negocia com a Petrobras.



Refinaria Abreu e Lima Suape. - Divulgação

Impacto da Rnest



A nova demanda da Rnest é tão grande que fará de Suape o maior complexo de recepção e distribuição de graneis líquidos do Norte e Nordeste, o que explica a inclusão do projeto nos contratos previstos para serem formatados pela B3.



Tudo isso sem falar do novo terminal de contêineres da APM Terminals (inaugurado em junho passado), do projeto da Blau Farmacêutica e do maior empreendimento do complexo, que é a ferrovia Transnordestina, cujo início as obras da qual o governo espera destravar junto ao TCU na próxima semana.



Financiamento de caminhões BNDES frete. - Divulgação

Frota velha



A nova pesquisa da ANTT sobre a frota de caminhões do Brasil revela que a idade média da frota de caminhões é de 14,8 anos. Mas a média esconde diferenças importantes entre os perfis de transportadores, como o fato de que, para os veículos com até cinco anos de uso, 80% pertencem às empresas de transportes (ETC) e apenas 6% são de propriedade dos autônomos (TAC).



Já entre os caminhões com mais de 20 anos, a situação se inverte: 62% estão nas mãos dos autônomos, enquanto a participação das ETC cai para 22%. Isso quer dizer que os autônomos deixaram de comprar caminhões novos. É que todos os programas de maioria da frota têm beneficiado apenas as transportadoras. Muitas delas de empresários do agronegócio que compraram frotas próprias com juros baixos do BNDES.



Custos da derrota



A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 deve alterar os planos de consumo para o restante da competição. Com a derrota para a Noruega, o torneio perde parte do apelo emocional junto ao público brasileiro, especialmente nos produtos e serviços diretamente ligados aos jogos do Brasil.

Isso porque 60% dos consumidores pretendiam comprar produtos ou contratar serviços durante o período da Copa do Mundo. A estimativa era de que cerca de 99,2 milhões de brasileiros movimentassem o comércio por causa da competição.



Infra no LIDE



Nesta segunda-feira (13), o LIDE Infraestrutura Pernambuco realiza o Fórum Regional "Ações, Atualizações e Oportunidades para Pernambuco", no Mar Hotel Conventions. No almoço empresarial teremos as apresentações dos secretários João Salles (Assessoria Especial e Relações Internacionais), Danielle Jar Souto (Desenvolvimento Econômico), Simone Nunes (Projetos Estratégicos) e Guilherme Sá (Executivo de Energia), além dos presidentes Armando Monteiro Bisneto (Complexo Portuário de Suape) e André Fonseca (DER/PE).



Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). - Victor Lima

Cursos gratuitos FPS



A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) recebeu novo reconhecimento do Ministério da Educação com a certificação CEBAS (Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social), concedida a instituições privadas como beneficentes por prestarem serviços nas áreas de saúde à população. Com isso, a instituição reforça a ampliação do edital de bolsas de estudo para cursos como Empreendedorismo em Saúde Digital, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, entre outros.

