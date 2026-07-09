Reversão de decisão do TCU para ferrovia Transnordestina em Pernambuco vai exigir articulação política da bancada pernambucana

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TLSA vai construir terminal de cargas em Trindade, focando na gipsita. A empresa terá 11 terminais ao longo da ferrovia, dois deles em Pernambuco.

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O Tribunal de Contas da União marcou para a próxima quarta-feira (15) uma reunião plenária de seu colegiado onde vai analisar as respostas aos questionamentos feitos ao Ministério dos Transportes e a empresa Infra S.A. sobre a ferrovia Transnordestina em Pernambuco que podem ser resumidos em três demandas: demonstração de vantajosidade socioeconômica e pertinência do empreendimento; justificativa técnica para priorização e sequenciamento físico das obras no eixo pernambucano e definição de uma instância interinstitucional para resolução definitiva de entraves socioambientais e fundiários.



Será uma avaliação das respostas que o ministério e a Infra S.A. estão apresentando no sentido de contestar o relatório feito pelo TCU e relatado pelo ministro Jhonatan de Jesus que num relatório de 58 páginas recomendou que o governo através dos dois órgãos se abstenha de assumir novos compromissos financeiros relacionados à retomada da construção do trecho ferroviário Salgueiro–Suape até que esteja corrigida a “deficiência de motivação da decisão administrativa, notadamente quanto à efetiva demonstração, em base técnica atual e idônea do empreendimento”.



Suporte a Infra S.A.



Para dar suporte às respostas, a Sudene elaborou um relatório técnico que será juntado ao que a própria Infra S. A. está produzindo além dos dados levantados pelo ministério dos Transportes onde reúne dados atualizados e defende a tese de que não há justificativa para a confecção de uma novo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) tendo em vista que já existe um produzido pela consultoria McKinsey (2021) o que depois de cinco anos, no limite poderia ser atualizado. A Sudene, como contribuição antecipada, antecipa novos dados.



Nesta quarta-feira, no debate da Rádio Jornal com a comunicadora Natália Robeiro, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, disse que a autarquia se coloca como uma instância interinstitucional para resolução definitiva de entraves socioambientais e fundiários, até porque já faz esse acompanhamento do trecho atual da ferrovia entre Eliseu Martins (PI) e Pecém (CE).

Se na sessão da próxima quarta-feira (15) o TCU rever, ao menos parcialmente, sua decisão, a obra poderá ser retomada com a contratação do trecho que estava para ser liberado exatamente no dia da divulgação do relatório do TCU.



Francisco Alexandre, da Sudene, consultor Laércio Queiroz e a comunicadora Natalia Ribeiro da Rádio Jornal. - Fernando Castilho

Ordem de serviço



O Ministério dos Transportes poderá, no caso, assinar a Ordem de Serviço para a implantação do segmento de 73 km entre Custódia e Arcoverde, que foi vencido pela empresa Alberto Couto Alves Ltda. (ACA). A obra compreende os estudos executivos e a infraestrutura básica. Esse trecho deve custar R$ 450 milhões.



Uma vez liberado o MT, poderá também acelerar a contratação dos demais trechos Pesqueira (PE) e Cachoeirinha (PE), e 7, entre Cachoeirinha (PE) e Belém de Maria (PE), que se encontram em fase de avaliação dos estudos e preparação para contratação das obras.



Inação política



Entretanto, existem alguns fatores que precisam ser considerados e que, ao menos até agora, não se tornaram perfeitos. O desinteresse no empreendimento da bancada parlamentar de Pernambuco. Salvo as reuniões solicitadas pela governadora Raquel Lyra, não existe nenhum grupo que venha trabalhando no processo. Entre os senadores só se tornou visível a atuação do senador Humberto Costa.



Da bancada de 25 deputados, os únicos atos de que se tem notícia foram duas reuniões nas quais estiveram presentes apenas 12 dos 25 representantes de Pernambuco. Esse comportamento mostra que, além da governadora Raquel Lyra, do senador Humberto Costa e de um ou outro deputado que se pronuncia sobre o tema, Pernambuco não se articula sobre o tema Transnordestina.



Articulação da TLSA



Enquanto isso, há duas semanas, a TLSA que constrói a ferrovia que já recebeu recursos da ordem de R$ bilhões da União definiu que um de seus terminais ao longo do trecho será no município de Trindade (PE), focado no potencial de transporte de gipsita.



Também decidiu que haverá outro em Iguatu (CE), município onde será construída a nova planta de abate do frigorífico Masterboi, próxima ao porto seco de Quixeramobim e do terminal Nelog, em Pecém. No total, a TLSA já definiu a construção de 11 terminais de operação, dois deles em Pernambuco, em Salgueiro e Trindade.



Talvez dê tempo de algum deputado se interessar pelo assunto até a reunião do TCU.



CESAR oficializa a executiva Karla Godoy como nova CEO da instituição - Divulgação

Karla Godoy



A Chief Operating Officer (COO), Karla Godoy, é a nova CEO do CESAR. Depois de 23 anos na instituição e de conduzi-la interinamente nos últimos meses, a executiva assume formalmente o cargo, reafirmando uma cultura que aposta no desenvolvimento de suas lideranças e na construção coletiva como motores da inovação.

Vai liderar uma instituição que, no último ano, executou aproximadamente R$ 435 milhões em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), reúne cerca de 1.500 colaboradores no Brasil e no exterior, cerca de 5.000 estudantes matriculados na CESAR School e entrega mais de 130 projetos de alta complexidade por ano.

DEMANDA Para Feitosa, precisa-se de linhas robustas de transmissão - ALEXANDRE GONDIM / JC IMAGEM



Everaldo Feitosa

O professor e pioneiro na pesquisa de energia eólica no Brasil, Everaldo Alencar Feitosa, presidente da Eólica Tecnologia, um dos pioneiros da energia eólica brasileira, foi convidado a integrar o International Management Committee da World Wind Energy Academy. A academia reúne universidades, institutos de pesquisa, fabricantes de turbinas eólicas, laboratórios de testes de pás, centros de desenvolvimento de tecnologias offshore, especialistas em armazenamento de energia e empresas líderes da indústria mundial. A sede fica no Shantou Innovation Port na China.



Visto americano ao preço de US$ 1,4 milhão. - Divulgação

Green Card caro



As novas regras propostas para o Programa do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) surpreendem por maior exigência de fiscalização e compliance, mas pelo valor para o candidato se habilitar, Um investimento mínimo de US$ 1,4 milhão, bem acima dos valores atualmente praticados de US$500 mil.



O EB-5 é o visto equivalente ao Green Card. Mas, além do investimento financeiro comprovado legalmente, as novas regras para investimentos não consideram ativos intangíveis, como patentes, marcas e propriedade intelectual, em regra, deixarão de ser aceitos como capital elegível para o programa. De qualquer forma, haverá mais flexibilidade na remoção das condições do Green Card.



Em determinadas situações, investidores poderão receber até um ano adicional para comprovar a criação dos empregos exigidos. Mas uma coisa será fundamental: os investidores deverão apresentar documentação ainda mais detalhada para comprovar a origem lícita do capital investido.



Multimodal Nordeste



De 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, a Multimodal Nordeste 2026 chega à terceira edição reunindo empresas, especialistas e lideranças dos segmentos de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior. A programação contará com exposição de marcas e serviços, além do Conecta Multimodal, espaço dedicado a palestras, painéis e debates sobre inovação, infraestrutura e os desafios da cadeia logística.



Città José Rufino no bairro de Areias na Zona Oeste do Recife. - Divulgação

Lançamento especial



Com entrega prevista para dezembro de 2030, o Città José Rufino, empreendimento desenvolvido pela Tenório Simões Construtora em parceria com a Casa Orange, terá um dia especial de lançamento neste sábado (11), das 9h às 16h, no próprio local onde o residencial está sendo erguido.

Serão oferecidas condições comerciais especiais, com isenção de taxas como ITBI, RGI e TAC, aplicadas exclusivamente aos compradores elegíveis aos subsídios dos programas de habitação popular dos governos federal e estadual.



Empreendedorismo



Entre os dias 22 e 24 de setembro de 2026, São Paulo será palco da sexta edição do Conexão EBEM, encontro promovido pela Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino (EBEM) que deve reunir cerca de três mil empresárias, executivas e líderes de todo o país no Tokio Marine Hall promovido pela empreendedora Tatyane Luncah que reúne atualmente mais de 30 mil empresárias em seu ecossistema de iniciativas voltadas à capacitação, conexão e fortalecimento de negócios liderados por mulheres.



Reformulação



A Tintas Iquine tem um novo site construído para ajudar os consumidores a esclarecer dúvidas e escolher os produtos mais adequados às suas necessidades. O IClub - plataforma de relacionamento com pintores da marca - também ganha destaque no novo endereço eletrônico, que foi otimizado para oferecer mais interatividade, informações e uma experiência de navegação mais intuitiva. Foi desenvolvido pela Cappen Agência Digital.

