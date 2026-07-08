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Para Sudene, viabilidade da Transnordestina em Pernambuco será fortemente demonstrada no TCU que pediu informações à Infra S.A.

Autarquia avalia que não há necessidade de EVTEA, já que a obra incluiu o trecho até Suape e justificou a construção de 150 quilômetros em Pernambuco.

Por Fernando Castilho Publicado em 08/07/2026 às 0:05
O senador Humberto Costa, o presidente da Fiepe, Bruno Veloso e o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre discutiram a retomada das obras da ferrovia
O senador Humberto Costa, o presidente da Fiepe, Bruno Veloso e o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre discutiram a retomada das obras da ferrovia - JC Imagem

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Na conversa que teve ontem com empresários e lideranças políticas de Pernambuco na Fiepe, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, defendeu o argumento de que não há necessidade de elaboração de um novo estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) por parte da Infra S.A., tendo em vista que o estudo da consultoria McKinsey (2021), escrito para a obra (antes da cisão do trecho de Pernambuco), atesta a viabilidade da obra.

Ele apresentou o novo pacote de informações com base em dados de 2026 para dar suporte aos argumentos da Infra S. A. e ao ministério dos Transportes que serão os representantes do governo federal para responder aos questionamentos do TCU onde demonstra que o Valor Presente Líquido (VPL) e o Valor Social Presente Líquido (VSPL) são positivos. O que justificaria a decisão da continuidade do investimento público.

Novo julgamento

No próximo dia 15, a Sudene estará na sessão de julgamento do TCU sobre a contestação do MT e da Infra S.A. à decisão de suspender a liberação de verbas ao projeto, além de outros órgãos que foram reunidos para a defesa do projeto pela União.

A Sudene trabalhou com um número de R$ 5 bilhões como investimento inicial para a construção de ferrovia de 521 quilômetros, com potencial de negócios de redução dos custos de transporte, de poluentes, de acidentes e de valorização da terra adjacente à ferrovia, com impacto na renda e no emprego no Semiárido e indução de cadeias secundárias e efeitos de transbordamento.

Sudene fiscaliza

Para Francisco Alexandre, não há deficiência de motivação à crítica de fragilidade da governança alegada, pois a Sudene pode ser a Câmara de Conciliação Interinstitucional para o empreendimento e porque o trecho Salgueiro-Suape é a espinha dorsal necessária para ativar imediatamente o PIB de mais de 400 municípios e interiorizar combustíveis.

Do ponto de vista técnico, disse o executivo, os dados que a Sudene levará devem agregar-se aos que estão sendo produzidos pela Infra. S.A. e o MT suportam a defesa do projeto e, consequentemente, sua liberação para receber recursos públicos.

Sem mobilização

Mas a maior dificuldade é claramente a falta de mobilização política. Mesmo com as presenças do senador Humberto Costa e do deputado João Paulo, no encontro, a defesa de uma reversão das restrições do TCU vai exigir pressão política.A começar pela governadora Raquel Lyra, assim como dos senadores aos ministros do TCU. E eles têm apenas uma semana de hoje (8) até o dia 15.

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Sem a bancada

O problema é que, ao menos até agora, a bancada de deputados e senadores na Câmara e no Senado de Pernambuco não demonstrou, salvo o interesse solitário de Humberto Costa e João Paulo, muito interesse pelo tema. De qualquer forma, ainda dá tempo dos parlamentares pressionarem os ministros do TCU . Coisa que até agora não fizeram.

Movecta em Suape

A Movecta, uma das maiores operadoras logísticas do país, anunciou investimentos de R$ 100 milhões nos próximos anos para ampliar sua operação no Porto de Suape, em Pernambuco, e fortalecer sua atuação no Nordeste. A primeira fase do projeto prevê aportes de aproximadamente R$ 20 milhões para a duplicação da área alfandegada do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), ampliando a capacidade operacional da companhia na região.

Alfandegamento

O projeto contempla o alfandegamento de 84 mil m² adicionais e inclui as adequações exigidas pela Receita Federal. A unidade de Suape atende principalmente os segmentos de maquinário, químicos, plásticos, bebidas e automotivo, setores que vêm registrando crescimento na região. Em 2025, a operação de Suape movimentou mais de 30 mil contêineres e 544 mil toneladas de carga geral, reforçando sua relevância para a cadeia logística do Nordeste.

Criptomoedas

A B3 lançou nesta segunda-feira (6) as opções sobre contratos futuros de Bitcoin (BIT), Ethereum (ETR) e Solana (SOL), ampliando a oferta de produtos ligados ao universo de criptoativos. A novidade fortalece o ecossistema de derivativos da bolsa e amplia as possibilidades para investidores que buscam estratégias sofisticadas de proteção, diversificação e posicionamento em ativos digitais.

Cibersegurança

Coordenado pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, entre os dias 21 e 25 de setembro, acontece o Guardião Cibernético, evento realizado anualmente, que deve reunir cerca de 240 organizações, entre Forças Armadas, órgãos governamentais, agências reguladoras, instituições de ensino e operadores de setores estratégicos, como energia, água, telecomunicações e finanças, entre eles o CESAR, o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil.

A escolha do CESAR se dá pelo fato de a instituição operar o CISSA, único Centro de Competência em Cibersegurança credenciado pela Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) no país.

Made in China

A China está aumentando suas vendas para o Brasil na indústria de transformação, substituindo os Estados Unidos, que registraram crescimento de 7,4% na média diária em relação ao mesmo período de 2025, com incremento de US$ 75,52 milhões.

Estamos comprando máquinas para processamento automático de dados (alta de US$ 43,61 milhões na média diária), diodos, transistores e semicondutores, com crescimento de 116,6% (US$ 28,61 milhões), além de fertilizantes químicos, que avançaram 32,9% (US$ 24,89 milhões).

A China concentra boa parte da produção mundial desses itens e continua sendo o parceiro mais competitivo para atender o mercado brasileiro.

Ovos do Brasil

Sócia da JBS, a Mantiqueira Brasil avança em sua transformação de portfólio e acelera o plano para se consolidar entre as quatro maiores produtoras de ovos do mundo. Em pouco mais de um ano desde a entrada da JBS em sua estrutura societária, a companhia ampliou sua presença internacional, fortaleceu sua rentabilidade e viu os ovos especiais alcançarem 32% das vendas no Brasil, um salto relevante ante os 2% registrados há cinco anos. Hoje, a Mantiqueira opera com cerca de 20 milhões de aves no Brasil e 6 milhões nos Estados Unidos.

Fenearte 2026

De hoje (8) até o dia 19, o Pernambuco Centro de Convenções sedia a maior feira de artesanato da América Latina, consolidando-se, mais uma vez, como o único equipamento de Pernambuco capaz de receber um evento dessa magnitude, tanto pela infraestrutura quanto pela capacidade operacional e logística.

A expectativa é reunir cerca de 5 mil artesãos e empreendedores distribuídos em aproximadamente 700 espaços de comercialização, além de milhares de visitantes de todo o Brasil e do exterior.

 

Ao longo de 12 dias, a Fenearte reunirá artesãos, mestres da cultura popular, designers, artistas, empreendedores e compradores nacionais e internacionais. Ficou tão grande que, além de impulsionar a economia criativa, também movimenta a cadeia do turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e serviços, gerando impacto econômico para Pernambuco e fortalecendo a imagem do Estado como destino para grandes eventos.

 

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