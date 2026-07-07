Logística e infraestrutura ganham protagonismo diante dos novos investimentos no Nordeste

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Feira Multimodal Nordeste 2026 discute soluções tecnológicas em evento que reúne expositores, soluções para o setor e possibilidades de networking

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O Nordeste já é uma região consolidada quando o assunto é logística. Em constante expansão, o segmento e a infraestrutura se tornaram protagonistas no desenvolvimento regional, atraindo o olhar de empresas globais e acompanhando tendências tecnológicas.

É diante desse cenário de transformações que a Multimodal Nordeste 2026 se posiciona como o maior evento do Norte e Nordeste para discutir estratégias voltadas ao setor. O evento, que acontece de 4 a 6 de agosto de 2026 no Recife Expo Center, servirá como a grande arena de debates onde líderes, investidores e autoridades discutirão as soluções, oportunidades de negócios e inovações logísticas.

"O Nordeste possui localização estratégica, capacidade de expansão industrial e portos altamente competitivos. Empreendimentos que concentram serviços em um único ambiente, como os desenvolvidos pela E-log, contribuem para reduzir deslocamentos, aumentar a eficiência operacional e gerar maior previsibilidade para as operações logísticas", pontua Marcelo Moura, Gerente de Negócios da E-Log.



E-log expõe na Multimodal sua plataforma completa de soluções logísticas na região Nordeste, reunindo infraestrutura, serviços e capacidade de expansão regional - Newton Costa

O novo desenho da matriz logística do Nordeste

Para acompanhar o volume de investimentos injetados na região, o setor discute uma virada de chave na eficiência multimodais. No centro dos debates da feira, os seguintes eixos estruturais ganham destaque:

Portos nordestinos : Complexos como Suape (PE) e Pecém (CE) se consolidam como hubs internacionais e atraem projetos bilionários. Paralelamente, os portos do Recife (PE) e de Cabedelo (PB) passam por modernizações para absorver demandas regionais e impulsionar o turismo de carga.

: Complexos como Suape (PE) e Pecém (CE) se consolidam como e atraem projetos bilionários. Paralelamente, os portos do Recife (PE) e de Cabedelo (PB) passam por para absorver demandas regionais e impulsionar o turismo de carga. Ferrovias: A integração ferroviária volta ao topo da agenda econômica, sendo apontada como o modal indispensável para escoar a produção agrícola e industrial do interior até o litoral com custos competitivos.

A integração ferroviária volta ao topo da agenda econômica, sendo apontada como o modal indispensável para escoar a produção agrícola e industrial do interior até o litoral com custos competitivos. Cabotagem: O transporte de cargas pela costa brasileira (cabotagem) desponta como uma alternativa viável e eficiente ao modal rodoviário, aliviando as estradas e oferecendo mais segurança para as cargas de longa distância.

"O Nordeste vive um momento muito positivo, e o Tecon Suape tem se preparado para acompanhar esse crescimento. Investimos continuamente em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia e digitalização dos processos para aumentar nossa capacidade e eficiência", destaca Giovanni Souza, Diretor Comercial da Tecon Suape. Segundo ele, o foco é garantir uma operação ágil, segura e previsível.



Desafios e soluções para o setor logístico

Embora o cenário seja de otimismo e expansão, o desenvolvimento pleno da região esbarra em gargalos históricos. Para Domenico Carneiro, sócio-diretor da Multimodal Nordeste, o principal entrave para consolidar os investimentos em diferenciais competitivos reais está na transição para um modelo integrado de transportes.

"O grande desafio para o Nordeste transformar os investimentos em infraestrutura logística em diferencial competitivo está em avançar rumo à multimodalidade, reduzindo a forte dependência do modal rodoviário", explica. Na prática, isso permite reduzir custos de transporte e diminuir o gargalo o escoamento de cargas.

Entre as soluções, o fortalecimento da cabotagem e o estreitamento da conectividade marítima entre os portos nordestinos e os grandes centros globais e nacionais são os caminhos mais curtos para posicionar a região estrategicamente nas cadeias de suprimentos.

Feira Multimodal Nordeste 2026

Feira Multimodal Nordeste espera receber 10 mil visitantes ao longo dos três dias de programação - Wilton Marcelino

Com mais de 130 marcas expositoras, a Multimodal Nordeste 2026 funciona como o termômetro desse novo momento econômico. Na sua terceira edição, a feira ocupa o Recife Expo Center entre os dias 4 e 6 de agosto de 2026. O credenciamento para o evento já está aberto, com ingressos gratuitos para Pessoas Jurídicas (PJ) e entrada no valor de R$ 50 para Pessoas Físicas.

"Muito mais do que números, vamos compartilhar a forma estratégica como trabalhamos: foco no cliente, excelência operacional, inovação e construção de parcerias de longo prazo. Acreditamos que os grandes diferenciais estão nas pessoas, na capacidade de inovar e em entregar soluções que realmente agreguem valor à cadeia logística", adianta Giovanni Souza, Diretor Comercial da Tecon Suape sobre a participação da empresa no evento.

Leitores do JC são convidados especiais para o evento. Ao acessar o link de credenciamento e aplicar o cupom 'CONVIDADO_JC' é possível garantir gratuitamente o acesso à feira.

A Multimodal Nordeste 2026, promovida pela Insight Feiras & Negócios, conta com patrocínio do Porto do Recife, além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA e FIEPB.