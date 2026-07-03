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A rádio que fez Pernambuco falar para o mundo

Emissora faz parte do Grupo JCPM, liderado pelo empresário João Carlos Paes Mendonça, e é líder nos horários de rádio all news e esportes.

Por Fernando Castilho Publicado em 03/07/2026 às 7:30
O presidente Dutra na Inauguração da Rádio Jornal no Recife
O presidente Dutra na Inauguração da Rádio Jornal no Recife - Arquivo Radio Jornal

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A Rádio Jornal é uma companheira de seus ouvintes. Ajuda nos momentos de dificuldade com a prestação de serviços, diverte nas horas de tristeza com músicas e entretenimento, informa nos momentos sérios, com inúmeros programas voltados ao acompanhamento das notícias policiais e esportivas. Eis o segredo para 62 anos de uma marca de histórias e sucesso.

Liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos. Não poderia ter um slogan diferente. “Pernambuco falando para o mundo”, literalmente. A importância da rádio pode ser percebida logo na sua estreia.

Em 4 de julho de 1948, lá estava o então presidente Eurico Gaspar Dutra para dar início às transmissões. A Rádio Jornal foi fruto de um investimento de Cr$ 36,1 milhões do empresário F. Pessoa de Queiroz – o que hoje daria algo em torno de R$ 13,5 milhões.

O programa Protofonia foi ao ar quando o relógio marcava meio-dia e já podia ser ouvido em todo o planeta. Tudo graças aos oito transmissores de ondas médias, curtas e freqüência frequência intermediária que cobriam o Brasil e outros continentes. Para garantir a audiência internacional, a locutora canadense Dra. Janet Slater Swaton, falava com sotaque britânico o "Pernambuco speaking to the world" ao apresentar o "Brazil Calling", para um público que estava distante.

“Hoje, com a Internet, conseguimos, novamente, chegar a todos os cantos do mundo. Sempre com o cuidado de pautar um conteúdo dirigido ao ouvinte. É dessa relação que é feita nossa marca”, complementa o diretor-executivo do SJCC, Laurindo Ferreira.

Os anos iniciais da vida da Rádio Jornal eram de glamour. Programas de auditório, radionovelas (sucessos como A Grande Redenção, O Direito de Nascer; Jerônimo, o Herói do Sertão e A Eterna Presença do Pecado) e noticiários faziam da emissora a “Broadway do Nordeste”, segundo alguns artistas.

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Os corredores eram abarrotados de atores e atrizes de Pernambuco e de fora. Esses eram hospedados na própria rádio, em apartamentos especiais do prédio de cinco andares com piso em mármore, night club e restaurantes.

Na programação dos primeiros anos, havia também blocos dedicados às músicas românticas e às modinhas. Os programas tinham nomes sugestivos como Acalantos: Músicas Leves e Suaves, que Levam ao Repouso.

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Nomes consagrados da música passaram pela rádio, como o maestro Villa-Lobos. Os equipamentos eram importados da Inglaterra, fornecidos pela Marconi’s Wireless Telegraph Company. Os transmissores eram operados por dois engenheiros, um da própria empresa e outro da BBC de Londres.

Os primeiros acordes da vinheta de abertura do Repórter Esso faziam com que as pessoas corressem para perto do rádio. Nasceu daí a inspiração para as grandes coberturas jornalísticas da Rádio Jornal.   

Em 2002, transmitindo cada detalhe das eleições que terminaram com Luís Inácio Lula da Silva presidente. Em 1997, o destaque foi a cobertura da morte de Frei Damião. Toda a equipe da rádio, inclusive repórteres esportivos, acompanhou a doença, morte, velório, sepultamento e reação dos fiéis do frei.

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