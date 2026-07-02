Gravatá, que se prepara para fazer vinho, lança o Privilegium, uma filial pernambuana da confraria internacional de vinhos de alto padrão

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Sob a liderança do enólogo português Paulo Laureano grupo antecipa serie de degustação de vinhos de alta qualidade em marcas selecionadas.

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Empreendedor de sucesso no mercado imobiliário, Guilherme Guerra decidiu produzir vinho em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Ele começou a juntar gente potencialmente interessada no assunto com uma proposta, aparentemente, radical: oferecer uma experiência Premium e sofisticada, num projeto que tem como grande diferencial uma vinícola para os participantes de um novo empreendimento imobiliário.



Ele criou o Vin Club Premiere, um empreendimento que vai unir residência de campo, vinícola e haras, e se destaca no portfólio da GMG Premiere como um exemplo inovador no mercado imobiliário do Nordeste.



Seguindo o modelo de sucesso de sua empresa, a estratégia da GMG Premiere com o Vin Club Premiere foi a de ir além do tradicional, atuando no modelo de sociedade de desenvolvimento imobiliário (SDI), que envolve a criação de sociedades de propósito específico (SPEs), que podem assumir diferentes modalidades societárias, como LTDA, SCP e S.A. de capital fechado.



Nessas estruturas, os sócios reúnem esforços e capital para o desenvolvimento de um empreendimento específico. A principal vantagem desse formato reside na participação efetiva dos sócios em todas as etapas, desde o planejamento até a execução. Cada SDI é vinculada exclusivamente a um único empreendimento, garantindo foco e transparência.



Gravatá ganha seu primeiro clube de vinhos. - Divulgação

Parceria com referência internacional

Faltava escolher um lugar e, o mais importante: um enólogo parceiro com referência suficiente para conferir ao projeto uma perspectiva de ter no empreendimento um vinho de qualidade, além de um clube de interessados em vivenciar a proposta. Ele se juntou a Paulo Laureano, enólogo português eleito "Enólogo do Ano" pela Revista Vinhos e sócio do empreendimento.



Paulo Laureano gostou tanto da ideia que virou sócio e assumiu a gestão da vitivinicultura e o desenvolvimento da vinícola sob a batuta do enólogo, que busca adaptar os ciclos da videira às condições climáticas da região. Estão sendo cultivadas variedades selecionadas - sauvignon blanc, alvarinho, chardonnay, merlot, cabernet franc, syrah e touriga nacional.



Sua expectativa é que os primeiros vinhos com a chancela do Vin Club Premiere sejam produzidos no fim do próximo ano, com lançamento previsto para o encerramento de 2028. Reforçando a filosofia voltada à excelência, a produção será limitada a apenas uma safra anual — em vez de duas —, com uma estimativa de 36 mil garrafas por ano.



Nesta quinta-feira (2), ele, junto com Guilherme e sua sócia Beatriz Guerra, lançaram o Privilegium, uma prestigiada confraria internacional de vinhos de alto padrão. Criada originalmente em Portugal, a iniciativa desembarca em Pernambuco como a primeira e única operação do projeto no Brasil.



Sob o slogan "Not for the average wine lover" (Não para o amante de vinho comum), a confraria funciona como um ecossistema de experiências exclusivas para um público restrito. O projeto terá gestão do sócio Wagner Mendes, sob a coordenação da diretora de marketing da holding, Beatriz Guerra.



Diferente dos modelos tradicionais do mercado, o Privilegium opera sob um regime de seletividade. O clube conta com um quadro limitado de membros, e o acesso é feito exclusivamente por meio de lista de espera, reforçando o caráter altamente exclusivo do grupo.



A estrutura de benefícios para os associados é baseada em seis entregas anuais, realizadas a cada dois meses, transformando o recebimento dos vinhos em um verdadeiro ritual de unboxing. Cada remessa conta com duas garrafas selecionadas do mesmo rótulo, acompanhadas de fichas técnicas e um robusto material digital informante, que inclui vídeos explicativos gravados por enólogos e sommeliers.



Gravatá terá produção de vinhos de qualidade. - Divulgação

Privilegium terá agenda de eventos e experiências de alto padrão

Além da entrega cuidadosa das garrafas na casa dos sócios, o Privilegium oferece agenda de eventos presenciais e experiências de altíssimo padrão, integralmente gerida por Luciana Mapurunga. De acordo com Beatriz Guerra, diretora de marketing da GMG Premiere e integrante do núcleo de gestão, o clube foi desenhado para elevar o conceito de consumo a uma filosofia de estilo de vida.



“O ativo mais valioso que temos hoje é o tempo. E as coisas mais importantes que deixamos passar na vida não são as horas, são os momentos. É possível fazer parte de um clube de vinho exclusivo que leva essa experiência para um novo patamar. Nossa curadoria ganha vida através de um modelo desenhado para experienciar momentos, onde abrir uma garrafa se torna um convite à descoberta”, destaca.



Paulo Laureano diz que a proposta do Privilegium é que o sócio conheça vinhos diferentes, únicos e que provavelmente nunca ia conseguir degustar. Trazer safras que já não existem ou que ainda não chegaram ao mercado. “Queremos transformá-lo num expert em vinho de uma forma de excelência, sem que isso seja uma coisa muito complicada e difícil. Vamos dar-lhe as melhores e mais únicas informações sobre o vinho, os produtores e as harmonizações”.



O Privilegium é na prática a materialização antecipada do Vin Club Premiere. O empreendimento, atualmente em execução na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, vai reunir, de forma inédita na região, uma vinícola própria, haras e residências de altíssimo luxo, com previsão de conclusão para 2028.



Para Guilherme Guerra, o Privilegium tem como principal finalidade ser o elo de conexão entre todos nós que fazemos parte dessa grande família chamada Vin Club Premiere. O propósito central é unir sempre pessoas especiais em lugares especiais para criar momentos especiais”.



Paulo Laureano entrou no projeto em 2023 e definiu e escolheu as cepas a serem testadas. Ele mesmo plantou as mudas no viveiro de teste e agora, com auxílio de enólogo e técnicos agrícolas brasileiros, se prepara para entrar na fase de plantio definitivo, iniciando a produção das uvas que pretende transformar em vinhos já em 2027, quando pretende envasar as primeiras garrafas de um braço com terroir Gravatá. Os tintos só devem ficar prontos em 2030.



Ele adverte que esse é um negócio de capex alto, paciência e foco no que se deseja. Leva tempo, mas, feito com profissionalismo, tende a dar certo. Enquanto o vinho da planta de Gravatá não fica pronto, ele vai junto com os sócios do Privilegium atraindo mais gente interessada em consumir e falar sobre vinhos.



Faz sentido. O Privilegium não existe de forma isolada; ele integra-se estrategicamente como a embaixada líquida e a materialização antecipada do Vin Club Premiere. Para garantir o padrão de entrega desde já, o grupo estruturou o Vin Club como sua própria importadora e distribuidora independente.



“O vinho é um produto único no mundo, um produto de cultura que nos transporta aos sítios onde são produzidas as uvas, nos contando histórias sobre os locais e as pessoas. Aquilo que nós queremos fazer no Privilegium é levá-lo a conhecer vinhos diferentes, únicos e que provavelmente nunca ia conseguir degustar, conclui o enólogo que nos últimos anos esteve tão ligado ao projeto que tem uma média de viagens a Pernambuco de quase uma por mês.

