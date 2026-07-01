Criada em Pernambuco e fabricada na China, Avelloz já é quinta marca de motos no Brasil.

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Atrás da Honda, Yamara, Shineray e Mottu, Avelloz inaugura CD de peças em Paulista (PE) para dar suporte ao crescimento nacional da marca.

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No espetacular mercado de motocicletas do Brasil, todos conhecem a disputa feroz liderada pelas japonesas Honda (67%) e Yamaha (14%), com dezenas de modelos para todas as faixas, parte deles fabricados na Zona Franca de Manaus, onde as duas têm suas plantas e que, no ano passado, produziram 1,98 milhão de unidades. A Honda está no Brasil desde 1976 e Yamaha, desde 1974, e as duas têm fortes ligações no setor que ajudaram a desenvolver no país.

O mercado brasileiro também conhece a Shineray, uma marca chinesa trazida para o Brasil em 2015 pelo empresário pernambucano Paulo Perez, que lidera o Grupo Total e que instalou uma planta de montagem no complexo portuário e industrial de Suape de onde saem por ano 130 mil unidades. Existe ainda a Mottu, também fabricada a partir de 2022 em Manaus, que no ano passado produziu 100 mil unidades.

Mas, nacionalmente, certamente poucos conhecem a marca pernambucana Avelloz, fabricada na China e vendida no Brasil, onde já ocupa a quinta posição, a partir de uma estratégia de revenda em pequenas lojas, geralmente pequenas e médias empresas espalhadas em 450 pontos do país, que, a partir deste mês, passam a contar com um novo Centro de Distribuição de peças, ampliando a confiabilidade de sua assistência técnica.

A marca Avelloz é uma corruptela (alteração na grafia ou na pronúncia de uma palavra que se distancia da norma-padrão ou da sua forma original ) da palavra aveloz, que faz referência à aveloz (Euphorbia tirucalli), que é um arbusto da família das euforbiáceas, composto basicamente por caules verdes típicos da caatinga.

Ela é conhecida pela resistência em ambientes extremos e pela coloração vibrante, características que inspiraram a construção da identidade visual e do posicionamento da empresa sediada no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O marketing da empresa afirma que a referência simboliza adaptação, força e capacidade de crescimento, atributos que acompanham a trajetória da marca desde sua fundação pelo empresário Jayme Siqueira , que fechou um contrato de produção com a fabricante chinesa, com quem determinou o que queria nas motocicletas para competir no mercado dominado pelas japonesas Honda e Yamaha.

Marca de Motos Avelloz. - Divulgação

Avelloz é a 5ª marca de motocicletas

Hoje, a Avelloz ocupa a posição de 5ª marca de motocicletas que mais emplaca no Brasil, segundo a Fenabrave, e conta com mais de 450 pontos de venda distribuídos pelo país, além de uma rede em constante crescimento através da Valloriza Motos, franqueadora oficial da marca.

Fundada em 2008 pelo empresário Jayme Siqueira, a Avelloz Motos atua no segmento de mobilidade urbana e motocicletas utilitárias. A empresa já comercializou mais de 150 mil unidades no Brasil e possui mais de 450 pontos de venda credenciados no país. Todos os modelos são homologados pelos órgãos reguladores nacionais, incluindo o DENATRAN e o IBAMA.

“Estamos vivendo um momento extremamente importante para a empresa. O mercado brasileiro segue aquecido, principalmente nos segmentos de mobilidade urbana e trabalho, e nosso foco é continuar crescendo de forma estruturada, fortalecendo a rede e ampliando nossa competitividade”, destaca o CEO e fundador da Avelloz.

Nos últimos meses, a Avelloz ampliou investimentos em estoque de peças, logística e distribuição, buscando reduzir prazos e aumentar a disponibilidade de componentes para toda a rede nacional.

A iniciativa acompanha o avanço da marca no mercado brasileiro e busca sustentar o crescimento das operações nos próximos anos. Além do atendimento ao consumidor final, a estratégia também fortalece a relação com concessionários e franqueados, oferecendo mais segurança operacional para a rede. O fortalecimento do pós-venda vem sendo tratado como prioridade estratégica pela companhia.

CEO da empresa, Jayme Siqueira. - Dvulgação

“Somos uma marca pernambucana construída com foco em crescimento sustentável, proximidade com a rede e entendimento do consumidor brasileiro. Nosso objetivo é continuar ampliando essa presença nacional sem perder nossa essência”, finaliza Jayme Siqueira.

Faz sentido. O mercado brasileiro de motocicletas vive um dos momentos mais aquecidos das últimas décadas. Impulsionado pela busca por mobilidade acessível, pelo crescimento das entregas urbanas e pelo aumento do uso profissional das motos, o setor deve ultrapassar novamente a marca de 2 milhões de unidades comercializadas em 2026, segundo projeções da Fenabrave e do Abraciclo.

Nova CD de peças atende mercado de manutenção em todo o Brasil. - Divulgação

Estratégia para ganhar força no Sudeste

Atualmente, a estratégia de crescimento da marca vem ganhando força no Sudeste, considerado um mercado estratégico para os próximos anos. Este mês, a Avelloz anunciou novas operações no estado de São Paulo, incluindo franquias em Rio Claro e Jundiaí, reforçando a presença da fabricante em uma das regiões mais relevantes para o setor de duas rodas.

As novas unidades chegam com estrutura completa de vendas, pós-venda, oficina especializada e estoque de peças, ampliando o suporte ao consumidor e fortalecendo a operação local.

Com conexões globais, a empresa trabalha com uma gama de fornecedores chineses e nacionais, buscando em diferentes mercados tecnologias que se adequem às necessidades do motociclista brasileiro e às condições reais de uso no país.

As peças e plataformas utilizadas nos modelos são importadas para o Centro de Distribuição da Avelloz, localizado em Paulista, Pernambuco, onde são montados os modelos AZ125 ALFA e AZ160 Xtreme.

Outro destaque da Avelloz é a chegada da AZ 170 Bravo, street de 170 cilindradas que está em fase final de homologação e tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. O modelo vem para disputar um dos segmentos mais relevantes do mercado nacional, ampliando o posicionamento competitivo da marca.

A conexão entre desenvolvimento internacional, engenharia aplicada ao mercado brasileiro e operação nacional vem sendo um dos pilares da estratégia da Avelloz para ampliar escala, competitividade e evolução do portfólio.

Pernambuco como polo de duas rodas

Enquanto o polo de duas rodas brasileiro historicamente concentra suas operações em Manaus, marcas pernambucanas vêm ganhando espaço através de modelos mais flexíveis de operação, expansão comercial e proximidade com mercados estratégicos.

Com atuação nacional e presença crescente nas cinco regiões do país, a Avelloz agora busca consolidar sua posição como uma das principais marcas do setor. Segundo a empresa, o investimento em estrutura e pós-venda se tornou um dos pilares da atual fase de expansão da marca.

“Hoje não basta apenas vender motocicletas. O consumidor quer confiança, disponibilidade de peças, atendimento próximo e suporte contínuo. Estamos investindo R$8,3 milhões nesta estrutura para acompanhar o crescimento da rede e garantir uma experiência mais sólida para o cliente”, revela o diretor de operações da montadora, Caio Siqueira.

O rebranding trouxe nova identidade visual e verbal, desenvolvida pela Crama Design. - Divulgação

Novo centro de distribuição próprio em Paulista

Faz sentido . Com centro de distribuição em Paulista (PE), operação própria de pintura e quase meio milhão de peças em estoque, marca consolida infraestrutura para suportar crescimento no Sul e Sudeste, a Avelloz dá mais um passo importante na consolidação da sua operação no Brasil ao fortalecer sua estrutura de pós-venda, um dos principais pontos de atenção do consumidor no segmento de motocicletas.

Com foco em disponibilidade de peças, a marca vem estruturando uma operação robusta, que hoje conta com cerca de 1.500 SKUs (unidades de manutenção de estoque) ativos e quase meio milhão de peças em estoque, garantindo cobertura e previsibilidade para sua rede.

O centro de distribuição, localizado em Paulista (PE), foi desenvolvido para suportar o crescimento da marca, atualmente com 11 ruas logísticas e cerca de 1.500 posições de armazenagem, permitindo escala e agilidade no atendimento com envio por modal terrestre, aéreo e fluvial.

A partir dessa base, a Avelloz atende ao consumidor por meio de uma rede formada por mais de 450 lojas que já disponibilizam peças à pronta entrega — para as unidades que possuem oficina. O consumidor também pode realizar o pedido diretamente nas lojas que não possuem oficina.

Segundo o diretor de operações da Avelloz, Caio Siqueira, o avanço da estrutura de peças acompanha diretamente o crescimento da marca e a necessidade de garantir confiança ao cliente final.

Oferta de peças com previsibilidade e eficiência

“Estamos estruturando uma operação de peças com escala, previsibilidade e eficiência. O aumento do estoque e a evolução dos nossos indicadores mostram que estamos construindo uma base sólida para sustentar o crescimento da Avelloz no Brasil, com mais disponibilidade e melhor nível de serviço para toda a rede”, ressalta o gestor.

No final do ano passado, a marca implementou uma área própria de pintura de peças, com o objetivo de reduzir o lead time e aumentar a autonomia operacional, diminuindo a dependência de fornecedores internacionais. A estrutura permite a pintura sob demanda de carenagens, atendendo exclusivamente demandas de reposição e recuperação.

Esse movimento acompanha o crescimento acelerado da marca, que projeta um salto na movimentação de peças de R$ 2,7 milhões em 2025 para R$ 8,3 milhões em 2026, reforçando o investimento contínuo na área. Com capacidade atual de cerca de 2.000 peças por mês, e potencial de expansão, a iniciativa já gera impacto direto na disponibilidade de itens em estoque e na agilidade de atendimento à rede.

A iniciativa elimina etapas críticas do processo logístico, especialmente a necessidade de importação de peças já pintadas, reduzindo prazos e custos. Além disso, toda a operação segue padrões rigorosos de qualidade, com processos documentados e inspeção técnica em todas as etapas. A fidelidade de cor é garantida seguindo as especificações da fábrica na China.

Para o diretor de engenharia da Avelloz, Guilherme Limeira, a iniciativa representa um avanço importante na eficiência da operação. “A criação da área de pintura nos dá mais controle sobre o processo e reduz significativamente o tempo de reposição de peças. Com isso, conseguimos responder mais rápido às demandas da rede, garantindo qualidade e maior disponibilidade para o cliente final”, explica.

Na prática, o ganho é direto: mais rapidez na reposição, menor tempo de espera e maior disponibilidade de peças nas concessionárias, fatores decisivos para a experiência do consumidor.

Antecipar demandas para acompanhar o crescimento

Avanço para o Sul e o Sudeste. Ao mesmo tempo, a Avelloz avança em sua estratégia de expansão geográfica, com foco nas regiões Sul e Sudeste, ampliando sua presença e preparando sua estrutura

para atender novos mercados com o mesmo nível de eficiência. Somente neste mês de maio, duas novas unidades foram inauguradas no estado de São Paulo.

Mais do que acompanhar o crescimento, a marca antecipa demandas e investe em soluções estruturais para transformar o pós-venda em um diferencial competitivo. Em um cenário onde a disponibilidade de peças ainda é um desafio para o setor, a Avelloz consolida um posicionamento de crescimento com base sólida, operação estruturada e com foco real na experiência do cliente.

Com crescimento sólido e foco em evolução contínua, a Avelloz combina engenharia, eficiência operacional e proximidade com sua rede para expandir sua presença no país e entregar uma mobilidade mais acessível, prática e conectada ao dia a dia das pessoas.

