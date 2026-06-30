Porque o Desenrola para adimplentes não ajuda as pessoas a se educarem financeiramente e interfere no mercado de crédito
Disfarçados de melhoria de condições de pagamento, programas do governo sem lastro financeiro como o Desenrola visam apenas ampliar o consumo.
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O governo Lula está tão preocupado em lançar programas de impacto antes das eleições que faz isso até mesmo em dia de jogo da seleção brasileira.
Foi o que se viu nesta segunda-feira (29) quando apresentou o Desenrola Adimplentes, uma modalidade de crédito para ajudar pessoas que (acredite) estão pagando suas contas em dia.
Interferência
Apresentado a qualquer banqueiro internacional, o modelo conceitual certamente provoca incredulidade pelo simples fato de interferir (como agente público externo) numa relação comercial entre um correntista e seu banco que está sendo cumprida rigorosamente entre as partes.
Oficialmente, a proposta é voltada a três públicos: trabalhadores informais adimplentes, trabalhadores com carteira assinada e estudantes que mantêm os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em dia.
Pagando em dia
Não se tem notícia de que esse público venha se reduzindo. Ou seja: não se observa que o número de correntistas que pagam em dia esteja se reduzindo, empurrando-os para a lista de devedores.
Essa lista, segundo estatísticas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), alcançou 85% das famílias, o que permite inferir por que o governo quer criar instrumentos creditícios que se antecipem a um eventual atraso? Sendo verdade que tem a resposta, estaríamos diante de uma capacidade preditiva do governo, resultado do uso sofisticado de Inteligência Artificial.
Uso de IA
O governo não tem isso. O motivo do novo programa atende a reclamações mais analógicas.
Como o fato do tomador não poder negociar taxas de juros com seu gerente, dada a concentração bancária; a reclamação do trabalhador no setor privado que, mesmo dando seu saldo no FGTS, viu a taxa do programa (Crédito do Trabalhador) subir para absurdos de 56,3% ao ano, equivalente a 3,79% ao mês - algumas instituições chegam a cobrar 6,87% ao mês. E, finalmente, os ex-estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que estão pagando seu débito corretamente.
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Combinar com banco
Por isso, soa estranha a proposta de convencer os bancos a (voluntariamente) mudar o contrato no crédito pessoal (entre 6% e 12% ao mês) por uma nova linha de crédito com taxa de até 1,99% ao mês, equivalente a 26,68% ao ano.
Também visa convencer o banco a abandonar seu contrato de FGTS hoje de 3,79% ao mês para uma taxa de 1,99%. E no caso do pessoal que tomou dinheiro para fazer uma graduação virar empreendedor.
Empreendedor
O governo fala de uma linha de crédito de até R$80 mil para pessoa física e até R$180 mil para pessoa jurídica se os bancos do governo entrarem.
O problema de mais essa proposta é que ela insiste em dar mais estímulo ao consumo num mercado financeiro que, desde o primeiro Desenrola, resolveu seu problema de adimplência limpando seus balanços com renegociações que, como se observa, até agora estão sendo cumpridas.
Dinheiro caro
Os bancos, naturalmente, não participaram dessa proposta e vão observar. E o caso do FGTS é ainda mais sério porque as mudanças do Crédito do Trabalhador, lançadas em 2025, tiveram efeito danoso para o trabalhador pelo aumento real das taxas de juros, com saques de R$ 120 bilhões que só ampliaram o endividamento.
Taxas subiram
O governo não fala disso, mas antes do Crédito do Trabalhador (em janeiro de 2025) a taxa de consignação do empregado do setor privado era de 41,1%, que passou para 56,3% em abril último.
Na nova proposta do governo, esse comprometimento do FGTS do empregado do setor privado permite que o trabalhador ofereça garantia de até 10% do saldo do FGTS, de até 100% da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa e de até 35% das verbas rescisórias, como saldo de salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional. E tudo isso para ser obrigado a pagar uma taxa de juros de 26,68% ao ano quando a sua conta vinculada recebe apenas 3% ao ano de remuneração.
Gastar mais
O programa vem na esteira de outros programas engendrados pelo ministro da Fazenda, dos quais apenas a franquia Desenrola já tem cinco ações:
Desenrola Famílias, com foco em pessoas com renda de até cinco salários mínimos; o Desenrola Fies para estudantes com débitos vencidos e não pagos; o Desenrola Empresas para microempresas e pequenos negócios; e o Desenrola Rural ajuda agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais.
Comprar fiado
No fundo, o novo programa apenas reforça a tese de que é preciso tornar os consumidores adimplentes para devolvê-los ao mercado de crédito e assim estimular a economia.
Até agora não está funcionando.
Concessão da Cagece
Nesta terça-feira (30), a B3, o Governo do Estado do Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) promovem o leilão da concessão administrativa dos serviços necessários à universalização do esgotamento do interior do Estado.
O projeto com prazo contratual de 28 anos, integra o programa Ceará Saneado e prevê a implantação, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras, estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto e ligações domiciliares.
O critério de julgamento do leilão será o de menor valor de contraprestação a ser A
Carne de porco
A Seara, da JBS, está consolidando uma mudança estrutural no mercado brasileiro de carne suína ao avançar sobre um dos principais gargalos da categoria: a ausência de marca e padronização no ponto de venda. O movimento ocorre em um momento de crescimento consistente do consumo. A carne suína deve atingir 19,5 kg per capita no Brasil, consolidando-se como uma das proteínas que mais avançam no país, presente hoje em 93% dos lares.
Tempo no shopping
Os brasileiros estão passando mais tempo nos shopping centers. Pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers, realizada em parceria com a Talk, empresa especializada em pesquisa e leitura de comportamento de consumo, mostra que o tempo médio de permanência nos empreendimentos chegou a 3 horas e 20 minutos por visita, mais que o dobro do registrado em 2023.
O levantamento ouviu 3.360 consumidores que frequentam shopping centers ao menos uma vez nos últimos três meses e reflete uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a planejar mais suas visitas e a enxergar os shopping centers como espaços de lazer, convivência e experiências, além das compras.
Infraestrutura Digital
O LIDE Pernambuco e o Governo do Estado através das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, Administração, Desenvolvimento Econômico e da Agência de Tecnologia da Informação (ATI) celebraram um acordo de 4 anos estabelecendo cooperação técnica e institucional para apoiar a formulação e o detalhamento de ações voltadas à estruturação do Ecossistema de Infraestrutura Digital de Pernambuco — incluindo conectividade, data centers sustentáveis, atração de investimentos e desenvolvimento econômico digital do Estado.
Fazendinha 25
A Fazendinha do Plaza celebra 25 anos de história, consolidando-se como uma das atrações de férias mais tradicionais e queridas pelas famílias recifenses. Até 2 de agosto de 2026, no piso E4 do Edifício Garagem do mall, com diversas atividades educativas e lúdicas. O funcionamento será das 14h às 20h, com horários especiais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.