Na Papuda, Daniel Vorcaro não fez delação, mas terá que dizer onde colocou do dinheiro que o Master desviou de investidores e desapareceu

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Mesmo tendo gastado milhões, bancado festas e corrompido dezenas de agentes públicos, o banqueiro não gastou todo o dinheiro que captou no mercado.

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Agora que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro voltou para seu endereço na ala soft da Penitenciária da Papuda, depois de não conseguir fechar um acordo de delação premiada, surge uma dessas questões que um leitor atento indaga à Coluna e que, de fato, até agora não tem sido objeto de investigação. Ou pelo menos de busca da Polícia Federal: onde está o dinheiro que o banqueiro desviou dos investidores e que não foi localizado na sede da instituição pelo liquidante do Banco Central ?



A pergunta é pertinente: Se ao menos R$ 40 bilhões desviados por Vorcaro e sua trupe não estão na sede da instituição; não estão vinculados a títulos públicos; não estão registrados como propriedades nem como títulos, como CDB, debêntures ou ações de companhias legalmente registradas, nem foram arrestados pelo liquidante, onde está essa montanha de dinheiro?



Dinheiro físico



Para se entender melhor: todas as pessoas que aplicaram num CDB ou título garantido pelo FGC usaram dinheiro real. Portanto, entrou no caixa físico do Banco Master. E esse mesmo dinheiro voltou ao aplicador graças aos recursos devolvidos pelo FGC.



Mas a questão que se abre é: O que Vorcaro e sua equipe fizeram com ele? Onde está essa montanha de dinheiro está estimada em, pelo menos, R$ 40 bilhões?



Banco Master é alvo de escândalo financeiro - Divulgação

Quanto ele gastou



Essa questão faz todo sentido. Afinal, por mais extraordinária que tenha sido a capacidade de Vorcaro de “torrar” todo esse dinheiro, é quase impossível que ele tenha tido tempo de gastar com suas extravagâncias alguma coisa próxima de R$ 2 bilhões, para se estimar em 5% dos desvios.



Ainda que se some aviões, mansões, viagens, patrocínios, serviços de advogados, compra de apartamentos, festas e subornos a políticos e servidores públicos de todas as instâncias porque simplesmente não deu tempo de ele desviar tanto dinheiro.



Onde está o dinheiro



Isso coloca na mesa dos delegados da Polícia Federal, da PGR e do gabinete do ministro do STF, André Mendonça, uma pergunta perturbadora. Onde Daniel Vorcaro escondeu o dinheiro que vinha recebendo de seus negócios e que não estava sendo transformado em ativos reais?



Para se ter uma ideia do volume físico de todo o dinheiro, basta dizer que, se o banqueiro decidisse “guardar” R$ 1 bilhão em notas de R$ 100, estaria tendo que arranjar um grande espaço físico, uma vez que esse valor, fisicamente, pesa cerca de 2.500 kg em notas novas. Usando-se uma ferramenta de IA, pode-se, por exemplo, estimar que, como uma nota de R$ 100 tem 15,6 cm x 7 cm x 0,011 cm (comprimento, largura e espessura), reunir R$ 1 bilhão exigiria 10 milhões de notas novas com um volume físico de 12,01 m³.



Volume físico de R$ 1 bilhão pesaria 2.500 quilos de papel-moeda - Divulgação

Metros cúbicos



Naturalmente, não dá para imaginar Daniel Vorcaro tendo uma crise de Tio Patinhas numa sala de sua mansão olhando extasiado um palete de 12,01 m³ de notas de R$ 100. Mas o exercício serve para apresentar o desafio da Polícia Federal em responder a uma questão central:



Então, se é verdade que em poucos anos Daniel Vorcaro desviou alguma coisa próxima de R$ 40 bilhões e definitivamente não teve como distribuir esse volume colossal de dinheiro, ele certamente transferiu a maior parte disso para algum lugar. Inclusive podendo ter usado sua frota de aviões para transformar em outras moedas e depositar em algum paraíso fiscal repetindo o modelo que foi consagrado na Lava Jato.

O que justifica a pergunta: onde está o dinheiro do Master desviado por Daniel Vorcaro?

Endividamento reiniciante. Quando o cliente não consegue pagar as prestações. - Divulgação

Devendo de novo



O Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas, de maio de 2026, apurado pela CNDL e SPC Brasil revelou que, do total de negativações, 85,41% foram de devedores reincidentes. O dado refere-se a consumidores que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. O estudo mostra que 65,92% ainda não haviam quitado pendências antigas e foram negativadas novamente. Apenas 14,59% dos negativados no mês não tiveram restrições no CPF ao longo do último ano.



Caiu o consumo de energia durante a Copa do Mundo. - Divulgação

Queda de consumo



Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 derrubaram o consumo de energia elétrica no país. Segundo dados do ONS, a demanda caiu, em média, 11% nos três últimos jogos do Brasil, em comparação com o consumo esperado para os horários das partidas. Para o próximo confronto, marcado para segunda-feira, 29 de junho, às 14h, a estimativa é de uma redução ainda maior, na casa de 20% da demanda.

Trem do Piauí

A Marcopolo Rail, divisão da Marcopolo especializada em produtos ferroviários, embarcou a primeira composição do modelo Prosper CITY para a Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí (CFLP). O projeto prevê o fornecimento de três composições para o sistema de mobilidade urbana de Teresina.

Reação ao PIX



A Mastercard continua buscando formas de resistir ao PIX. Para viabilizar essa nova forma de comércio, desenvolveu uma nova maneira de pagar por esses serviços: pagamentos, mesmo que sejam apenas centavos, a serem concluídos de forma rápida, programática e segura. O Agent Pay for Machines (AP4M), um novo serviço que permitirá que essas transações sejam autorizadas, orquestradas e liquidadas na velocidade das máquinas em sua rede global de pagamentos. No Brasil ela está fazendo parcerias com os grandes bancos oferecendo o novo serviço.



Roubo de crypton



Dados do The 2026 Crypto Crime Report, da Chainalysis, o crime financeiro envolvendo criptomoedas atingiu níveis históricos em 2025. O relatório estima que endereços ligados a atividades ilícitas receberam pelo menos US$ 154 bilhões em ativos digitais ao longo do ano, representando um crescimento de 162% em relação ao período anterior. O estudo também revela que mais de US$ 2,17 bilhões foram roubados de empresas e serviços ligados ao mercado de criptomoedas apenas no primeiro semestre de 2025. Fecomercio vão debater agenda de 2026 e 2027. - Divulgação

Conversa de comercio

A Fecomércio-PE realiza, nesta quarta-feira (1º), às 9h, na Casa do Comércio, em Santo Amaro, no Recife, um encontro de empresários, presidentes de sindicatos e lideranças do setor produtivo com o objetivo de reunir propostas e recomendações que irão compor a Agenda Institucional do Sistema Comércio Pernambuco 2026.

Inovação Iquine



A Tintas Iquine participa da Conferência Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, de 01 a 04 de julho, na Rua do Apolo, e oferece uma experiência personalizada aos participantes, com o uso da tecnologia que identifica o perfil de cada visitante e sugere uma cor entre as mais de 5 mil tonalidades do catálogo da Iquine.

Masterboi

A Masterboi participa pela primeira vez da PEC Brasil, considerada a maior feira do agronegócio das regiões Norte e Nordeste e a maior feira indoor do setor no País. Apresentou o projeto de construção de sua quarta planta industrial, no município de Iguatu. O novo frigorífico deverá gerar cerca de 500 empregos diretos quando entrar em operação, prevista para 2028, ampliando a capacidade produtiva da empresa e fortalecendo a cadeia da pecuária cearense.