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Multimodal Nordeste 2026 abre credenciamento e visa crescimento ainda maior da feira

Considerado o maior evento de logística do Norte e Nordeste, feira acontece entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expo Center

Por JC360 Publicado em 30/06/2026 às 17:27
Feira Multimodal Nordeste consolida sua posi&ccedil;&atilde;o como vitrine do setor log&iacute;stico no Norte e Nordeste
Feira Multimodal Nordeste consolida sua posição como vitrine do setor logístico no Norte e Nordeste - Divulgação

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O credenciamento para os interessados em participar da feira Multimodal Nordeste 2026 está oficialmente aberto. O evento, que acontece de 4 a 6 de agosto, irá reunir os principais representantes do setor em três dias de oportunidades e conexões.

Chegando a sua terceira edição, a Multimodal Nordeste espera receber mais de 9 mil visitantes de diversas regiões do país e 140 marcas expositoras. O alcance nacional e relevância para o desenvolvimento do segmento logístico reforça a importância da feira que, para 2026, busca ampliar os resultados.

“O sucesso das duas primeiras edições mostrou o quanto o setor logístico da nossa região precisava de um evento com essa força. Nossa intenção é ampliar conexões e reafirmar a missão de movimentar negócios e gerar valor real para o mercado”, destaca Domenico Carneiro, sócio-diretor da Multimodal.

Para os interessados, o credenciamento está aberto e disponível por meio do site oficial do evento (https://www.multimodalnordeste.com.br/). A Multimodal Nordeste acontece no Recife Expo Center, e promove feira de negócios, conteúdos especializados, oportunidade de networking e atualização profissional para seus participantes. A feira é gratuita para Pessoas Jurídicas (PJ) e os ingressos custam R$ 50 para Pessoas Físicas. 

A Multimodal Nordeste 2026, promovida pela Insight Feiras & Negócios, conta com patrocínio do Porto do Recife, além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA e FIEPB.

Leitores do JC são convidados especiais para o evento. Ao acessar o link de credenciamento e aplicar o cupom 'CONVIDADO_JC' é possível garantir gratuitamente o acesso à feira.

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