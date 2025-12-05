PIB fraco deveria ser alerta para o governo que culpa taxa de juros e avisa que vai gastar mais em 2026 ano de eleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agrícopecuária virou seguro de número positivo mesmo quando os demais patinam. Só a construção civil mostra que está crescendo com o mercado interno.

O IBGE revelou que a economia brasileira parou de crescer no terceiro trimestre. O PIB (valor do conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país) cresceu apenas 0,1% em relação ao segundo trimestre.

O número não surpreendeu ninguém porque o varejo já vinha avisando ao atacado que o freguês tinha sumido das lojas e sites de e-commerce depois do São João numa travada geral.



Linguagem neutra



Com sua linguagem asséptica e inodora, o IBGE diz na sua nota pela ótica da produção que houve resultados positivos na Agropecuária (0,4%) e na Indústria (0,8%) enquanto a atividade dos Serviços (0,1%) não mostrou variação significativa.

Mas o problema não é Agropecuária (0,4%) ou a Indústria (0,8%). O alerta geral está nos Serviços (0,1%). Esse é o foco dessa parada que deve impactar no quinto trimestre de 2025.



Séries históricas



Uma consulta nas séries históricas do IBGE permite dimensionar o que estamos vendo em 2025. O terceiro trimestre não é um período de acomodação. Esse ‘quase zero de crescimento’ não acontecia desde 2020 no pico da pandemia quando o terceiro trimestre foi negativo em 3,0%.



Em 10 anos apenas em 2020 (pandemia da Covid-19) e em 2016 (crise do governo Dilma Rousseff após o seu impeachment) com -2,5%, a economia nos meses de julho, agosto e setembro performa razoavelmente bem. Foi de 1,6% em 2017; 2,1% em 2018; de 1,1% em 2019; -3,30% em 2020; de 4,2% em 2021; chegou a 4,3% em 2022; foi de 2,4% em 2023 e ano passado cresceu 4,1%.



Presidente Lula com o ministro Ernando Haddad. - Estadao

Juros elevados



Por isso que é que todos os analistas veem com preocupação o número mesmo que ele não seja surpresa. E como vem acontecendo há vários trimestres, os juros elevados esfriaram a demanda. Para conter a inflação, o Banco Central (BC) subiu a taxa básica de juros (Selic) entre setembro de 2024 e junho último, saindo de 10,5% ao ano para 15% ao ano. É o maior nível em quase 20 anos.



Certo, este ano vamos ter um PIB que caminha para crescer um pouco acima de 2%. Mas é abaixo dos mais de 3% registrados nos três anos anteriores quando o ministro da Fazenda tirava onda com as análises dos bancos e consultorias.



Safra brasileira de soja 2025.26 consolida do país como maior produtor e exportador mundial do grão. - Divulgação

Salvo pelo agro



E mais uma vez o PIB foi salvo pelo agro que virou uma espécie de seguro contra o crescimento negativo do Brasil. E se o PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em setembro de 2025 cresceu 2,7% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores, o desempenho da Agropecuária chega a absurdo 9,6%.E se este ano, o PIB acumula crescimento de 2,4% até setembro, a Agropecuária cravou 11,6%. Não tem nada parecido em nenhum país.



Pode-se dizer (o governo em especial) que o número foi por causa da alta de juros e esgotamento da capacidade produtiva e de falta de gente para trabalho qualificado em alguns setores. Mas 15% de Selic não remunera atividades não financeiras para pagar a prestação.



Máquinas novas



Sim. É verdade que, segundo o IBGE, a tal Formação Bruta de Capital Fixo (que resume a decisão do empresário de comprar máquina nova e serviços de suporte) obteve alta de 0,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior.



E ela cresceu 2,3% no terceiro trimestre de 2025, com as altas na Construção, na importação de bens de capital e no desenvolvimento de software, apesar da queda na produção de bens de capital, mas não é uma tendência geral.

Meses do terceiro trimestre mostrou comércio com menos vendas. - Divulgaçao

Construção mecânica



Na construção tem muito a ver com a mudança de comportamento do setor em se automatizar para melhorar a produtividade até porque está faltando gente para o chão de obra mesmo. Esse é um fenômeno curioso. O setor está comprando máquina, pagando salário maior porque não tem oferta adequada de pessoal.



Tanto que nas chamadas atividades da Indústria que registram resultado positivo ao longo do ano foram: Indústrias extrativas (petróleo e minério) que cresceram 7,4% e a Construção com 1,7% e só depois as Indústrias de transformação com 0,5%.



Attitude de gastar



Mas o problema desse “pibinho” tem mais a ver com atitudes do governo que parece viver em outro mundo. É como se a tração da economia sem a influência dos gastos do governo assegurasse, por baixo de 2% de crescimento médio. Dito de outra forma, se não acontecer nada com os altos gastos do setor público, a economia crescerá pelo menos 2%.



Semana que vem tem reunião do Copom com a expectativa de que a ata da reunião aponte que a Selic pode começar a cair nas reuniões de janeiro ou de março do próximo ano, embora os sinais dados pelo BC sejam de que a taxa vai permanecer em 15%.



Economia fraca



Mas será que com os números mostrando uma economia mais fraca e o governo aumentando a reclamação contra o Banco Central, o Copom comece a reduzir a taxa de juros? Não há muita substância nisso.

No fundo o PIB próximo de zero só garante que 2025 não repete 2023 e 2024 e que mesmo positivo prenuncia uma performance ainda menor em 2026 quando teremos eleições.



Redução de gastos



E isso não quer dizer redução de gastos em nada pela ótica do governo Lula que conseguiu aprovar o Orçamento de 2026 depois de um acordo que estabeleceu, de forma inédita, um calendário de pagamento de emendas parlamentares em 2026, ano eleitoral.



Em troca disso, no calendário das emendas, os parlamentares concordaram em liberar ao governo a mirar no piso da meta fiscal, e não no centro, no ano que vem - o que, na prática, permite uma regra mais flexível e um espaço a mais para gastar.



Conversa de meta



Na prática teremos no OGU aquela conversa de meta central de inflação de 3%, com um intervalo de tolerância de ± 1,5 pontos percentuais. Isso significa que a inflação pode variar entre um piso de 1,5% e um teto de 4,5%.



Ou seja, a gente acerta que o governo pode gastar x, mas se ele gastar mais e isso ficar no mínimo da tolerância, está tudo bem. O que significa que os números do IBGE serão apenas estatísticas já que o governo não vai legar para ele como compromisso de respeito às contas públicas?

Vagas de emprego para pessoas com deficiência. - Divulgação

Tecnologia Assistiva



Nos dias 9 e 10, no auditório Roque de Brito, da Uninassau, na Rua Guilherme Pinto Derby, Recife, tem o 2º Seminário Pernambucano de Tecnologia Assistiva, que também direciona o debate para o mercado de trabalho.



O seminário reunirá especialistas da TGI Consultoria, universidades e gestores públicos para discutir como soluções assistivas podem ampliar a empregabilidade, reduzir custos operacionais e aumentar produtividade.

O Brasil tem 33,5 milhões de brasileiros com necessidades específicas — sendo aproximadamente 29% em idade ativa — o país ainda enfrenta um gargalo: apenas 1% das vagas formais são ocupada por pessoas com deficiência



CD da Aena



O Diretor-Geral da Aena Brasil, Joaquín Rodríguez, esteve ontem no Recife. Ao lado do secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba apresentou o plano de investimento e desenvolvimento imobiliário que pretende agregar ao Aeroporto Internacional do Recife o conceito de "Aerotrópole" (cidade aeroportuária), conceito já consolidado em cidades como Madri, Barcelona e Miami



Em Pernambuco esse projeto prevê investimentos estimados em R$ 580 milhões, a serem realizados por operadores logísticos e imobiliários parceiros. O foco principal é na construção de centros logísticos, comércio, hotelaria e outros serviços.



Investimentos



No próximo dia 16, a Pequod Corporate Advisory, divisão voltada exclusivamente para M & A, captações e emissões de títulos corporativos, passa a oferecer assessoria técnica a empresas que buscam vender participações, captar sócios estratégicos ou estruturar operações de dívida no mercado financeiro.



A expectativa da empresa que possui operações no Recife (PE), em Caruaru (PE), Fortaleza (CE) e Maceió (AL), para os próximos cinco anos é a de movimentar cerca de R$ 1 bilhão em operações de fusões e aquisições e até R$ 2,5 bilhões em renda fixa.



O grupo foi eleito o melhor escritório de assessoria de investimentos do país durante a premiação Brazil Advisor Awards, que avaliou o desempenho de mais de 500 escritórios associados à XP Inc. em todo o Brasil.



Panetone de frutas (Imagem: melei5 | Shutterstock) - Portal Edicase

Panettone Plaza



O Plaza Shopping realiza a primeira edição do Festival de Panettone Plaza. A ação promovida a partir do próximo dia 10 até 28 reúne marcas como Cacau Show, Havanna e Kopenhagen. Opções acessíveis a partir de R$ 22,90.



Ar alugado



Pioneira no modelo de climatização por assinatura no Brasil, a Vulp Air anuncia um plano de crescimento com investimentos em equipamentos, tecnologia, pessoas, automação e tecnologia, além da expansão da carteira de clientes em diferentes segmentos.



A companhia projeta atingir R$ 250 milhões de receita anual recorrente. Atualmente, a empresa opera com 71 mil TRs instalados - cada TR (Tonelada de Refrigeração) representa a capacidade de refrigeração suficiente para atender, em média, 20 pessoas.



Economista



A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do deputado André Figueiredo que atualiza a legislação sobre a profissão de economista no Brasil. O projeto, após a aprovação nas Comissões, deverá ser encaminhado ao Senado Federal modernizando a Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, que criou a profissão de Economista no Brasil.



Réveillon 2025



O Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte, será o patrocinador oficial do Réveillon em quatro capitais brasileiras: Salvador, Recife, Natal e Maceió. A Virada Recife 2026 contará com shows nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, reunindo grandes nomes da música nacional, como Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião e Matheus & Kauan.



O Esporte da Sorte tem sede no Recife e teve sua alíquota de ISS reduzida de 5% para 2% pelo prefeito João Campos em maio deste ano.



PROMOÇÃO KIBOM PALITO PREMIADO. - Divulgação

Palito Premiado



Lembra da icônica promoção do “Palito Premiado” quando a Unilever produzia sorvetes no Recife. A pedido dos consumidores, a Kibon trouxe de volta a promoção para 16 estados do Brasil, inclusive em Pernambuco, marcando presença em diversas cidades litorâneas de norte a sul do País.

A partir deste mês, quem encontrar o palito premiado exclusivamente nas faixas de areia das localidades participantes ganhará automaticamente outro picolé da linha Fruttare. A ação segue até o dia 31 de março de 2026.



Recrutamento



Referência no ensino de línguas, o Senac Recife está com processo seletivo aberto para instrutores de idiomas que atuarão em 2026, em regime de contrato determinado. As oportunidades são destinadas a profissionais de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Os interessados podem se candidatar até o dia 10, por meio do site oficial de recrutamento do Senac.



Chines agressivo



Os chineses não estão brincando. A chegada do Geely EX2 em novembro, teve 835 unidades emplacadas em apenas 16 dias, a Geely triplicou os registros de veículos da marca no país, com 985 unidades (265 em outubro). Neste mesmo período, as vendas do Geely EX2 já superaram as 1.500 unidades.



Black Friday de rua



O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian mostrou que a atividade do comércio físico durante a semana da Black Friday de 2025 (24 a 30 de novembro) cresceu 2,7% em comparação com o período equivalente do ano anterior (25/11 a 01/12/2024). No recorte do final de semana da data comemorativa (28 a 30 de novembro de 2025 vs. 29/11 a 01/12/2024), houve queda de 0,5%.

Caxangá Club tem o Leilão BH Nordeste, evento com animais de raça brasileiro para hipismo (BH). - Divulgação

Cavalo de Hipismo



Nesta sexta-feira (5) no Caxangá Club tem o Leilão BH Nordeste, evento com animais de raça brasileiro para Hipismo (BH), reconhecidos pela alta qualidade genética para provas de salto, ofertados por alguns dos principais criadores do Estado.

