Liderança estratégica e cultura de inovação viram desafios para empresas de capital aberto e famílias empresárias

Debates no Congresso do IBGC destacam respeito à cultura das empresas familiares e com ações na B3 diante de cenários que vão da IA à inovação.

Por Fernando Castilho Publicado em 09/10/2025 às 8:20
Marcelo Silva e David Feffer
Marcelo Silva e David Feffer - Fernando Castilho

Num mundo cada vez mais desafiador e disruptivo, como manter a cultura de uma companhia seja ela comandada por uma família empresária ou uma com ações negociadas em bolsa e precisa entregar resultados a cada trimestre!

Esse foi ao pano de fundo de, ao menos, dois painéis por ocasião do 26º Congresso do IBGC, que acontece nesta quarta-feira (7) e hoje (26) em São Paulo, com a presença de 1.400 executivos de empresas, empresários e consultores de gestão cada vez mais demandados pelos conselheiros de empresas no Brasil.

O papel das pessoas na transformação organizacional foi abordado pelo presidente do conselho de administração da Suzano S/A David Feffer ao lado do Vice-Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Marcelo Silva que destacou a importância dos valores da empresa como essencial para o sucesso dos gestores.

Feffer destacou a importância da humildade para um gestor obter sucesso de empresas advertindo que exercer humildade é um desafio. Porque “sempre tem alguém que sabe mais que nós". Que vendo alguém que está vendo o que não estamos vendo”.

A capacidade de observação do que pensam os funcionários lembrando uma frase do megainvestidor Warren Edward Buffett dizendo que o que mais admirava um candidato a gestor era a Inteligência, sua Energia e sua integridade. Porque a ausência dela danifica as outras duas.

Marcelo Silva lembrou a condição de CEO, disse que hoje preservar integridade se torna fundamental com cada vez mais automação. Quando a prática dos valores não é praticada: Quando a liderança se não dá como exemplo dos acionistas dos diretores e dos gerentes o princípio da integridade corre risco.
David Feffer também destacou que toda empresa deve perceber a vontade do cliente por produtos mais baratos e melhores. Porque para os funcionários serem ouvidos é um desejo natural porque as pessoas querem ser reconhecidas.

Para ele cabe aos nossos líderes conversar, visitar seus fornecedores e os clientes. “Eu acredito que a escuta ativa e o respeito pelo colaborar é muito importante para as empresas seja como a nossa que planta, cuida e colhe árvores para obter celulose seja numa empresa de varejo", disse o executivo.
Marcelo Silva que tem carreira de CEO no Varejo aproveitou a deixa para dizer que confiança é um ferramenta e isso começa por ouvir os conselheiros sem interferir e entender o cliente e seus colaboradores

Lideranças podem estabelecer boas estratégias e construir bons planos, mas planejamento de não vai para a prática e não acontece não serve nada. E ter valores como consequência dos resultados, colaboradores e consequentemente clientes.

Fernando Castilho
Letícia Reichert e Leila Loria - Fernando Castilho

O tema voltou à tarde no painel Governança da família empresária desta vez com a presidente do conselho da FCC – Ciência dos Materiais, conselheira do Assaí e da Anaconda e membro do Comitê de Indicação (CAC-I) do IBGC, Leila Loria e da coordenadora da Comissão de Empresas Familiares do IBGC, sócia e conselheira no Grupo FCC, Letícia Reichert que abordaram a questão da confiança para os conselhos de família empresas quando elas não são obrigadas a constituí-las.

Leila destacou que obter a confiança dos acionistas como necessária e mais ainda numa empresa familiar sugerindo uma postura de humildade, respeito e colaboração primeiro com a coragem de propor mudanças.

Leticia concorda com Leila e destacou que numa empresa de capital fechado é perfeitamente normal ansiedade para colher frutos e que isso é uma jornada evolutiva. O papel dos conselheiros às vezes é de conter essa ansiedade sem perder a importância do desejo do gestor de evoluir subindo entendendo as dificuldades dos ajustes sem desistir do aconselhamento e ir melhorando. Para ela equilíbrio, humildade e coragem e respeito ao legado do acionista não raro o fundador.

Para Leila a discussão tem que envolver o gestor e ir além. Numa empresa familiar às vezes ir no detalhe e achegar aos outros temas.

Segundo ela é natural é normal o conselheiros independente ficar muito próximo dos acionistas e obter confiança, mas precisa ter uma postura de paciência e respeito às gerações

