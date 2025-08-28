Gilmar Mendes diz que Justiça do Trabalho ficou defasada e que não pode tentar manter as alterações legislativas. O ministro tem razão?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministro parou as ações que estavam sendo julgadas envolvendo o reconhecimento de relação trabalhista formal de contratos PJ e quer decidir em outubro

Numa conversa nesta quarta-feira (27), num seminário do Lide, promovido pelo grupo empresarial do ex-governador João Doria, criticou decisões do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que tentam manter um modelo de vinculação que chamou de "ultrapassado" como se ela fosse uma espécie de "vaca sagrada" intocável.



O ministro, como se sabe, determinou à suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. E, num despacho duro revelou sua irritação ao afirmar que a Justiça do Trabalho estava contribuindo para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.”



Novos modelos



Gilmar Mendes tem repetido que a questão não se trata de escolha de modelo de trabalho formal e informal, mas sim de um modelo com trabalho e outro sem trabalho. E foca seus argumentos na defesa de uma nova interpretação do próprio conceito do trabalho cuja proteção precisa levar em consideração as mudanças do mundo depois da internet, redes sociais e adoção de novos formatos de trabalho e remuneração.



No evento do líder ele, aparentemente, expressou sua irritação com o comportamento do TST que está definindo padrões em questões como a chamada pejotização que termina no STF adicionando demandas que já foram decididas.



Vaca sagrada



"A CLT se tornou uma vaca sagrada que não podia mexer. Liberamos a Petrobras para contratos de risco, mas a CLT continuava imexível. A realidade nos impõe a percepção de que é preciso discutir e fazer as devidas ponderações", disse o decano do STF.



No caso da pejotização foi a chegada ao STF de um Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, depois que o plenário reconheceu, a repercussão geral da matéria validade os contratos entre uma empresa de uma pessoa jurídica (PJ) que presta serviços como também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova: o trabalhador ou o contratante.



Ministro Gilmar Mendes defende adoção de novos processo de pejotização. - Divulgação

Desrrespeito



O que o ministro entendeu como um desrespeito dos juízes do trabalho é que eles continuavam a reconhecer o vínculo trabalhista do prestador de serviços demandando questões que acabavam voltando ao STF.



A sua decisão do ministro com a suspensão das ações Gilmar Mendes não afirma se a pejotização é legal ou ilegal. O que ele fez foi suspender todas as ações em andamento que discutem esse tipo de vínculo. Sua proposta é evitar que a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, em questões tributárias voltadas ao imposto de renda, por exemplo, continuem tomando decisões contrárias ao entendimento da Corte.



Posição do STF



Até porque nos últimos anos, o Supremo já havia sinalizado sua posição: entende que, se o trabalhador é qualificado, foi informado das condições e aceitou o modelo PJ, a contratação é válida mesmo que haja elementos típicos de uma relação CLT.



Mas a nova afirmação do ministro deve contribuir para acirrar ainda mais as posições dele, de vários ministros do STF e do TST que tentam marcar uma posição de acordo com sua tradição de fiel escudeiro da CLT.



Pacote de leis



O Brasil tem, certamente, o maior pacote de leis dedicadas às relações do trabalho e uma estrutura específica para isso. O TST e suas divisões custam ao contribuinte R$30 bilhões por ano. E isso alimenta uma cadeia produtiva de advogados e escritórios de advocacia especializados apenas em CLT.



O problema é a visão do TST que recebe críticas do Congresso e das empresas na aplicação da legislação que pela própria construção no Congresso engessa sua aplicação como os novos modelos de negócio e trabalho da era digital.



Contencioso

Isso alimenta um colossal contencioso. E o número de ações na Justiça do Trabalho vem registrando um crescimento contínuo e deve bater este ano um novo recorde desde a aprovação da reforma trabalhista, em 2017, e chegou a 2,1 milhões de ações, o maior patamar desde a reforma.



O pico foi em 2016, com 2,7 milhões de processos. A tendência de crescimento se mantém este ano. As previsões são de que os novos processos cheguem a 2,3 milhões até dezembro. Isso provoca um acréscimo colossal de procedimentos sem perspectiva de redução.



Nova realidade



Para Gilmar Mendes o próprio conceito precisa ser revisto. Ele lembra que existe uma nova realidade e que a Justiça do Trabalho não pode ficar presa ao pé da letra já que a nova realidade é completamente diferente do cenário em que o legislador trabalhou.



A pejotização mesmo em relações com características de emprego, abre o risco de uma verdadeira migração de contratos formais para modelos mais flexíveis e menos custosos às empresas. Mas ela também representa perda de tributação, especialmente para a Previdência. Até porque os salários mais altos pagam a Previdência pelo teto de 10 salários mínimos.

Salário alto



O problema é que o governo estimula a pejotização de baixa renda através do MEI que não garante os direitos trabalhistas além do INSS, mas tem um potencial de contribuição mínimo pois a parte do INSS paga por um MEI R$ 75,00 é muito menor que a de um trabalhador com carteira assinada com o mesmo salário mínimo que serve de base para a contribuição do MEI. E hoje o Brasil tem 12.551.697 MEIs Ativos.



De qualquer forma, o ministro que é relator do processo no STF sobre a pejotização convocou, para o início de outubro, uma audiência pública para tratar do tema. Que ele espera resolver de uma vez por todas com repercussão geral...Para o TST.

