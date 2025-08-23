Distribuidoras compram energia de novas pequenas usinas para melhorar confiabilidade do sistema elétrico a partir de 2030

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresas do JBS, Iberdrola e Enel adquirem a maior quantidade de energia a ser gerada por nova usinas a serem construídas em 12 cidades.

Clique aqui e escute a matéria

No país que tem sobra de energia intermitente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realizaram nesta sexta-feira (22) o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte hidrelétrica, que como se sabe tem a ver com a produção de energia firme podendo, portanto, atender ao mercado 24 horas por dia.



O chamado Leilão de Energia Nova “A-5” de 2025, portanto, para entregar a energia gerada em 2023 foi exclusivo para construção de usinas de fonte hidráulica e viabilizou a construção de 65 delas, reunindo potência de 815,6 megawatts (MW). A diferença entre o valor-teto do leilão e o resultado dele, é um desconto de 3,16%.



Energia de pico



Potência é uma característica importante no quadro atual porque na operação feita pelo ONS a entrega de energia elétrica com potência é o requisito que atende o consumo no horário de consumo. É quem segura o tranco das energias intermitentes (produzidas pelas usinas eólicas e solares) que entregam energia limpa, mas não ao longo de todo o dia, interrompendo a geração seja pela falta de vento ou pela de luz solar.



O leilão desta sexta-feira (22) foi para garantir potência com energia gerada por 65 novas usinas, estão 55 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), oito centrais geradoras hidrelétricas e duas usinas hidrelétricas. E é importante porque estamos falando de usinas menores que não tem grandes impactos no meio ambiente (embora eles aconteçam) e diferente dos mega projetos de geração que se tornaram impossíveis no Brasil de hoje.



Entrega em 2023



O resultado para o governo foi muito interessante porque como elas deverão ficar prontas e começar a arcar com a energia contratada até 01/01/2030, com entrega por 20 anos e essa energia já foi adquirida isso quer dizer uma movimentação financeira negociada de R$ 26,6 bilhões quando se faz a conta e se traz a valor presente.



Mas se o governo pode comemorar o fato de receber R$5,6 bilhões em investimentos para viabilizar obras de 65 usinas hidrelétricas em 12 estados, a notícia mais interessante está mesmo nos compradores dessa energia.



Usina hidreletrica da Neoenergia. - Divulgação

Iberdrola



A primeira é que o grupo espanhol Iberdrola está cada vez mais focado no Brasil onde controlas várias empresas na área de energia limpa (esse e o discurso do grupo globalmente) e que o leilão através das empresas Celpe, Coelba e Cosern adquiriam o maior pacote dessa nova energia, seguida da Amazonas Energia, que contratou 148,8 MWm e da Enel que através da Coelce e Eletropaulo ficaram em terceiro.



No caso da Amazonas Energia é importante observar que tem a ver com o novo dono da empresa mais problemática do Brasil pelo grupo JBS dos irmãos Batista que efetivamente entraram como força no setor elétrico. No leilão de ontem, a Amazonas Energia contratou 148,8 MWm.



Italiana Enel



No caso da Enel, a informação também é interessante, pois a empresa italiana vem enfrentando sérios problemas com os governos de São Paulo e Ceará que reclamam abertamente do serviço prestado a despeito da empresa insistir que deseja estar no Brasil e manter seus investimentos. Ao apostar na compra de energia firme através da Eletropaulo e Coelce, a Enel dá um recado de que não pretende deixar o Brasil.



O leilão de ontem superou outro leilão realizado em 2022, que contratou 22 projetos e 176,8 MW médios. Mas as dificuldades do setor elétrico continuam. Especialmente relacionados à questão da realização de um Leilão Reserva de Capacidade.



Leilão de potencia



A contratação de capacidade tem a ver com uma espécie de proteção que o ONS precisa para suportar o aumento de consumo nos horários de pico. Ele prevê a contratação de energia gerada por hidroelétricas, mas especialmente por usinas térmicas que são acionadas na hora de maior consumo.



E esse seguro se torna cada vez mais necessário na média em que mais usinas solares, eólicas e energia distribuída geradas por consumidores que possuem sistemas fotovoltaicos entram no Sistema Interligado nacional. A suspensão do Leilão de Capacidade de certa forma deixa mais vulnerável o SIN, embora o ONS assegure a robustez do atendimento.



Guerra judicial



Infelizmente, um leilão que estava previsto para ocorrer em 27 de junho de 2025, mas foi cancelado em maio depois de a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrar 327 projetos, incluindo termelétricas e ampliações de hidrelétricas, totalizando uma capacidade instalada superior a 74 GW.



Uma enorme disputa entre participantes fez a Aneel cancelar o certame sem que até agora exista perspectiva dele ser realizado. Além disso, a demora na divulgação de um novo cronograma fez o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtados, pedir que a Corte investigasse se o atraso no leilão está ligado ao interesse de empresas que não podem participar da contratação, pois ainda têm contratos vigentes.



Segundo ele, há “indícios preocupantes” do favorecimento de empresas. De qualquer forma, a Aneel promete para 2026 a realização deste certame. Mas ainda sem previsão de data.

Brasil precisa de mais cabos submarinos para reforçar conectividade. - Divulgação



Cabos submarinos



No Simpósio da TelComp, da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas em Brasília o CEO da Um Telecom, Rui Gomes defendeu a expansão de cabos submarinos, a implantação de novos data centers e a integração entre iniciativa privada e governo para acelerar a inclusão digital de modo a que infraestrutura robusta que garanta redundância, conectividade e capacidade de processamento de dados em todo o país.



Presente no evento, o ministro Frederico de Siqueira Filho disse que está consolidando informações do mercado e ouvindo os principais players para definir o tamanho dos investimentos e as condições técnicas necessárias. Em princípios, todas as capitais do Nordeste, por exemplo, estão sendo analisadas para receber novos cabos submarinos. disse o ministro.



Ajuda cearense



O Governo do Ceará estima que cerca de 300 empresas cearenses que exportam para os Estados Unidos devem ser beneficiadas pelo pacote de medidas aprovado na Assembléia Legislativa. O decreto que regulamenta a lei de apoio às empresas foi assinado nesta quinta-feira (21) pelo governador Elmano de Freitas.



Eles terão 10 dias para fazer essa candidatura e o governo deve fazer em três dias uma análise das necessidades de cada negócio, concedendo ajuda e/ou comprando, no caso dos alimentos e produtos.



China e Japão



A Fecomércio-PE realiza, de 27 de agosto a 13 de setembro, a 20ª edição da Missão Empresarial Nordeste do Brasil. Desta vez vai ao Japão e à República Popular da China. Com apoio da CNC, Senac-PE, Sesc-PE e Sebrae/PE, a missão reunirá 65 integrantes, incluindo empresários, representantes de entidades de classe, autoridades públicas e dirigentes de instituições do RN, RS e RJ. Será a primeira missão internacional organizada pela Fecomércio-PE desde 2017 e a primeira sob a liderança de Bernardo Peixoto, atual presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.



Inova.aê 2025



O Recife recebe a partir da próxima terça-feira (26), a 2ª edição do Congresso Inova.aê 2025, um dos eventos mais relevantes do país na agenda de inclusão e inovação, reunindo academia e mercado em quatro dias de programação intensa promovido pelo Instituto Eficientes. Inscrições podem ser feitas no site eficientes.org.br/inova-ae



Amazônia+21



A Fiepe firmou acordo de cooperação com o Instituto Amazônia+21 para atuar na atração de investimentos sustentáveis ao Bioma Caatinga, que ocupa 84% do território pernambucano. A proposta segundo o presidente Bruno Veloso é a criação de um fundo de investimentos que deve destravar projetos e gerar negócios com impacto socioambiental.



Pretas e pardas



Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Programa de Trainee da Yduqs, exclusivo para pessoas negras (pretas e pardas). Premiado na categoria de promoção da educação, capacitação e desenvolvimento de pessoas negras e indígenas, do Movimento “Raça é prioridade”, promovido pelo Pacto Global da ONU, o programa destaca-se como um dos mais completos aceleradores de carreira, identificando, formando e desenvolvendo esses profissionais para todo o setor educacional do país. Até 31 de agosto de 2025, no site https://traineeyduqs.gupy.io/.



SPC Brasil apura alto indice de reincidencia de devedores. - Divulgação

Reincidentes



O brasileiro que faz acordo para pagar débitos atrasados volta a atrasar as parcelas em mais de 80% dos casos negociados. Um estudo do CNDL e SPC Brasil de julho de 2025 no Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas revelou um total de negativações de 83,16% de devedores reincidentes, ou seja, consumidores que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.



IA do Google



Nesta quarta-feira (2) o LIDE Pernambuco recebe Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, no Mar Hotel Conventions numa agenda às 8h15, reunindo cerca de 150 lideranças empresariais do Estado para discutir Tecnologia, IA e Inovação nos dias atuais.



Educação Senac



Nesta segunda-feira (25), às 11h, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto assina ordem de serviço da segunda etapa da obra da Unidade de Educação Profissional do Senac em Jaboatão dos Guararapes com investimento superior a R$ 28 milhões e 3.400 metros quadrados de área construída



Capacitação



O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste está lançando o “Programa de Desenvolvimento de Competências - PDMS na Prática”, iniciativa de capacitação gratuita voltada exclusivamente para os profissionais das seguradoras associadas. O programa tem como objetivo capacitar equipes com foco em temas estratégicos para o mercado e faz parte do Plano de Desenvolvimento do Mercado de



iFood + Mottu



O iFood, empresa brasileira de tecnologia, e a Mottu, maior plataforma de aluguel de motos do país, anunciam uma parceria para ampliar os benefícios aos entregadores no Brasil com até 20% de desconto na caução e condições especiais para iniciar ou renovar o contrato de aluguel com seguro em caso de roubo, e mais comodidade.



Mary Elbe Queiroz, Presidente do Cenapret e Sócia do Queiroz Advogados. - Divulgação

Tributação



Ao falar sobre a Reforma Tributária aprovado em 2023 a advogada tributarista, presidente do CENAPRET e sócia do Queiroz Advogados, Mary Elbe Queiroz disse que tributação dos prestadores de serviços no Brasil que hoje gira em torno de 9% poderá alcançar entre 25%, podendo chegar até 28%.

