Referência na produção de medicamentos básicos e tratamentos de AIDS, Lafepe muda foco para atuação junto ao SUS

Empresa muda perfil de produção, amplia presença como fornecedor do SUS e programa investimentos de R$ 330 milhões em nova planta industrial

Nos últimos anos, a presença do Lafepe (Laboratório Farmacêutico de Pernambuco) quase não foi percebida pela população, a despeito de, no balanço, a companhia estar desde 2017 entregando lucros e fazendo investimentos.



Mas o Lafepe está no inconsciente coletivo dos pernambucanos com ao menos três imagens: a de ter uma rede de farmácias que vende medicamentos básicos a preços baixos; a entrega de óculos à população de baixa renda e de estar ligada à figura do ex-governador Miguel Arraes - que o fundou como estratégia de posicionamento do Estado na produção de medicamentos básicos e conexão com a Universidade Federal de Pernambuco e suas pesquisas na área médica.



Essas três marcas continuam, embora tenham sido redirecionadas para resultados mais objetivos como o de entregar, por exemplo, óculos para população de baixa renda, alunos da rede pública de ensino, e a manutenção de suas 14 farmácias que agora têm nas prateleira produtos genéricos com a comercialização de medicamentos produzidos pelo laboratório e/ou adquiridos junto a outros fabricantes.

Novos equipamentos do Falepe com a fabrica de óculos. - Fernando Castilho

Isso não quer dizer que o Lafepe tenha deixado de ser o laboratório que rende remédios básicos baratos diretamente à população. Mas agora tem novos objetivos.



Ele ainda entrega 3 mil óculos por mês e, recentemente, teve seu parque de máquinas de produtos óticos modernizado. A linha de produtos ainda inclui : Ritonavir 100 mg, Benznidazol 100mg e 12,5mg, Clozapina 25 mg e 100mg, Quetiapina 25mg, 100mg e 200mg.



Isso se deve às novas parcerias com as universidades que se fortaleceram, assim como suas relações com o SUS e seu programa de produção de medicamentos estratégicos visando a redução de despesas com a compra de laboratórios privados. Bem como a ampliação de parcerias para a produção de novas linhas de interesse direto do governo.



Atualmente, ele está se habilitando a pelo menos nove chamadas do governo para novos medicamentos dos quais está competindo em cinco com chances de liderar a fabricação de novos itens.



Linha de produtos do Lafepe em exposição na fábrica. - Divulgação

Na prática, o Lafepe evoluiu para a fabricação de produtos estratégicos de suporte à rede hospitalar e ambulatorial junto com os Laboratórios da Fiocruz RJ e Farmanguinhos Biomanguinhos SP, sendo a planta de Pernambuco a de maior entrega.



MUDANÇA DE FOCO DO LAFEPE

A mudança de foco estratégico do Lafepe como empresa se deu em 2016 quando ele redirecionou sua produção para produtos para o SUS como (AB) e sua linha de produtos para tratamento do DST- AIDS e ampliação para novas patologias. Veio a pandemia e o Lafepe precisou produzir álcool em gel.



Com as contas em dia, o Lafepe voltou a entregar resultados ao acionista controlador, o governo do Estado, desde 2017 recebendo a instrução de manter o parque atualizado e ampliar os negócios junto ao SUS retendo os dividendos.



O Lafepe tem hoje uma linha de 12 produtos fabricados no Recife e mais um (Hipoclorito de sódio a 2,5%) que precisa de instalações específicas e inadequadas ao parque de Dois Irmãos. Sua planta é capaz de produzir 250 milhões de unidades médicas ano, mas nos últimos anos vem entregando 220 milhões, o que lhe aproxima do limite, necessitando de novos investimentos para as novas demandas.



Foi isso que levou o Governo do Estado a propor ao Governo Federal sua mais ousada iniciativa: uma nova planta construída adjacente à atual, que dobrará sua capacidade para 500 milhões de unidades/ano.



Ao conhecer a proposta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, aceitou, de imediato, o pleito da governadora Raquel Lyra. No projeto, o Lafepe (com recursos próprios já está bancando a ampliação, investindo R$ 80 milhões) enquanto o Novo PAC entrará com a compra de equipamentos no valor de R$ 250 milhões num cronograma de obras e desembolso federal em 2026, 2027 e 2028.



O Lafepe iniciou as obras este ano com a construção de uma nova central de serviços como o de sua refrigeração e adequação dos galpões. O projeto compreende reforma e ampliação das áreas de produção, controle, pesquisa e desenvolvimento e será concluído no final de 2027.

PLanta do Lafepe deverá ser duplicada até 2028. - Divulgação

E neste semestre inicia a construção das instalações na futura planta industrial onde serão instalados os novos equipamentos que a equipe espera comprar depois de visitar os fabricantes na Alemanha.



Se tudo der certo, ano que vem a empresa pretende concluir a compra nos novos equipamentos que têm prazos de até dois anos de entrega, de modo que, em 2028, o Lafepe tenha a planta certificada pela Anvisa e inicie uma nova fase como fornecedor estratégico do SUS.



"Vamos nos tornar um laboratório ainda mais importante para o SUS", diz o seu presidente, Plínio Pimentel com certo orgulho.



Do ponto de vista econômico, o Lafepe está no grupo de empresas estatais que só entregam resultados financeiros positivos ao Governo do Estad,o como o Porto de Suape, Compesa, a Copergás, a Adepe, o Porto do Recife e a Companhia Editorial de Pernambuco (CEPE) - que juntas devem investir, em 2026, cerca de R$ 1,6 bilhão fora do OGE. A novidade é o Lafepe comunicar seu projeto de investimentos de R$ 80 milhões.



Plínio Pimentel lembra que o Lafepe já chegou a ter uma linha de produtos que vendia nas suas farmácias, das quais a Vitamina C em comprimidos ainda é ofertada.



“Mas esses produtos podem ser entregues ao SUS por preços mais baixos e que já não faz mais sentido do ponto de vista econômico o Lafepe estar nesse mercado” , avalia.



Até o próprio perfil das farmácias do Lafepe precisou migrar para a revenda de itens do programa de genéricos e de fabricantes parceiros, mantendo, mais discretamente, a imagem criada por Miguel Arraes quando fundou o Lafepe.



Lafepe inaugurou uma estatua em homenagem ao seu fundador o ex-governador Migeual Arraes ha 60 anos. - Divulgação

O que pouca gente fora do setor industrial sabe é que Arraes estava pensando em medicamentos que fossem estratégicos para serem distribuídos pela rede pública (o conceito de SUS ainda não foi criado) e o tratamento de doenças como a de Chagas induziu a produção.



O que ele queria é que o Lafepe estivesse dentro de um esforço de produção industrial nacional no setor farmacêutico que reduzisse importações numa rede de laboratórios estatais dos estados, das forças armadas e do Governo Federal como a Fiocruz e Farmanguinhos.



Ao longo de 60 anos, esses laboratórios foram em sua maioria extintos ou privatizados, de modo que hoje apenas o Lafepe e os dois laboratórios federais estão na produção em larga escala como fornecedor do SUS. Mas eles se tornaram estratégicos dentro do SUS.



O Lafepe virou referência entre outros medicamentos quando passou a produzir os itens do programa de tratamento e prevenção de AIDS logo que a doença foi descoberta com sua linha de retrovirais.

Presidente do Lafepe Plinio Pimentel - Fernando Castilho

Agora, é o líder da produção do tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar. Ele também produz para o SUS os medicamentos.O Lafepe direcionou toda sua produção para atender aos programas estratégicos do Sistema Único de Saúde.



Segundo o diretor comercial do Lafepe, Djalma Dantas foi a experiência acumulada em 60 anos que permitiu a Lafepe se modernizar, perceber seu espaço no mercado de fornecedores estratégicos para o SUS e se habilitar para novas parcerias.



Segundo ele, o próprio projeto duplicação da planta de Dois Irmãos mostra isso. “Nós desenvolvemos competências para definir o espaço do novo parque e temos uma visão clara do que ele vai adquirir em termos de equipamentos para performar melhor”, diz o executivo que está na companhia há 25 anos.



“Estamos fazendo isso com a planta funcionando e dentro dos padrões de biossegurança do Ministério da Saúde e da Anvisa. Isso talvez explique a adesão imediata à proposta da governadora Raquel Lyra quando ela apresentou o projeto ao coordenador do Novo PAC, Rui Costa.” diz Djalma Dantas.

NOVO PARQUE DE MÁQUINAS EM DOIS IRMÃOS

Na rotina diária da planta construída no bairro de Dois Irmãos, vizinha ao Horto Florestal e ao campus da UFRPE, as mudanças motivam as equipes diante da perspectiva da chegada de um novo parque de máquinas e da ampliação do número de medicamentos.



O parque atual adquirido em 2001 está em linha com o que a indústria opera, mas já tem 25 anos e mesmo performando bem operando próximo ao limite de sua capacidade industrial não é o ideal.



Na verdade, ao longo do anos o Lafepe incorporou às suas linhas de produção novas máquinas de embalagens, sistemas de encasulamento dos remédios e acondicionamento em cartelas (blister) que são as mesmas dos laboratórios privados. E os entrega em volumes gigantes a rede SUS.



PARCERIA COM A CEPE

Recentemente o Lafepe fechou uma parceria com a Companhia Editora de Pernambuco para que ela imprima as bulas dos seus medicamentos. O contrato levou a CEPE a se preparar para, em breve, fornecer as embalagens cartonadas e fazer a impressão das cartela do blister onde os comprimidos são acomodados.



Lafepe maquinas de mistura de ingredientes e farmacos no Lafepe. - Fernando Castilho

Por serem duas estatais elas têm mais facilidade de contratação, embora o presidente da CEPE, João Baltar Freire, esclareça que a empresa não quer ocupar o espaço do setor privado.



A nova planta passará de 25.000m2 para 30.000m2 e receberá um novo parque de máquinas que não apenas vai duplicar a capacidade industrial, mas colocar o Lafepe no grupo de indústrias líderes do setor de fármacos.

