Com A Marca da Solução, Cláudio Sá Leitão nos entrega mais uma contribuição para a governança das empresas brasileiras

Empresas de consultoria costumam comemorar datas importantes com eventos, seminários com convidados especiais e talk shows e grandes festas. Afinal, é sempre uma oportunidade de reunir clientes, fortalecer relacionamentos e ampliar o network de seus líderes e colaboradores. A Sá Leitão publica livros.



Na verdade, coletâneas de artigos selecionados pelo líder da empresa, Cláudio Sá Leitão, após publicação em diversos jornais pernambucanos, onde ele e sua equipe abordam temas importantes e diretamente relacionados aos interesses das empresas que vão muito além do tradicional serviço de auditoria e aconselhamento empresarial.



Ao completar 35 anos, nesta quarta-feira (6), Sá Leitão está entregando mais um desses trabalhos abordando em 21 temas diferentes escritos em 281 artigos publicados nos últimos cinco anos quando a empresa de auditoria, consultoria e governança corporativa ofereceu aos seus clientes análises cuidadosamente preparadas que estão agora reunidas num novo livro com 656 páginas de puro ensinamento empresarial.



A Marca da Solução se junta a outros trabalhos importantes no quarto volume de uma série que começou em 2010 com Ao longo do Tempo (2010), Tradição em Solução (2015) e A Melhor Solução (2020) que juntos somam mais de 800 textos.



Escritos que reforçam o compromisso da empresa pioneira no segmento de empresarial de Pernambuco e que hoje atende a clientes em vários estados brasileiros a partir da expertise de Cláudio e seus seis sócios e que se diferencia pelo “Soluções 360º” para as empresas de pequeno, médio e grande porte onde a marca de companhia é o atendimento personalizado e customizado para as necessidades de cada cliente.



Histórico de relacionamento

Cláudio Sá Leitão construiu, ao longo de 35 anos, um histórico de relacionamento que foi crescendo à medida que as próprias empresas clientes foram crescendo e demandando novas competências que ele e sua equipe hoje como 33 pessoas precisaram responder imediatamente.



“A própria dinâmica da vida das empresas nos levou a uma jornada que em vários casos nos leva para a rotina diária das empresas”, lembra o consultor.



“Tivemos que responder às suas necessidades em tempo real, que estão muito à frente dos tempos em que o serviço do consultor empresarial era prestado uma vez por mês, no semestre e não raro apenas no final do ano quando a empresa fechava seu balanço”.



“Foi um período que se demandava o auditor apenas para validar o trabalho da contabilidade e as práticas de sua diretoria financeira”, lembra o consultor que assina os artigos ouvindo seus sócios valorizando as competências específicas.



De fato, a própria variedade de temas abordados na coletânea A marca da solução mostra como Sá Leitão e sua equipe se mantêm atualizados.

ASG e sustentabilidade das empresas

Dos textos sobre ASG (Ambiental, Social e Governança), Dividendos e Juros sobre Capital Próprio, passando sobre Sucessão Familiar, Fusões e Aquisições, Governança Corporativa, Longevidade, sustentabilidade das empresas e sucessão empresarial.



E naturalmente, o tema Reforma Tributária - que o livro dedica 22 artigos num total de 40 páginas - se completa com o capítulo sobre Taxação e Tributação - presente com outros 25 artigos.



Pode-se dizer que apenas esses dois temas que levaram Cláudio Sá Leitão a dedicar 92 páginas em A marca da Solução, se fossem apartados da coletânea justificam perfeitamente um outro livro de quase 100 páginas de sofisticadas análises técnicas. O que demonstra como sua empresa está conectada aos temas mais relevantes.



Depois de 35 anos, a Sá Leitão se consolidou como uma das mais conceituadas empresas de auditoria do Norte e Nordeste e acabou se tornando referência nacional pelo conjunto de soluções que é capaz de entregar aos seus clientes.



Nos últimos anos, afirma o consultor, nossa equipe foi chamada a atender aos desafios das empresas na medida em que elas cresceram. Mas fomos chamados a atender a modernização da legislação fiscal e tributária do país e pela chegada de temas que, há duas décadas, sequer estavam no radar do empresário, lembra.



Esse, por exemplo, é o caso dos processos de ASG (Ambiental, Social e Governança), Sucessão Empresarial e Planejamento Patrimonial e Sucessório que entraram definitivamente na vida das empresas representando uma grande desafio para o fundador, seus herdeiros e a necessidade de a empresa se posicionar perante a sociedade nos temas de ASG.



“Isso colocou para a empresa de auditoria e consultoria, o desafio de ser um ator estratégico na questão da governança corporativa no dia a dia das comparações. Porque esses temas agora estão diretamente ligados à própria competitividade da empresa ", esclarece o consultor.



Cláudio Sá Leitão revela que, após 35 anos, sua equipe acabou fazendo jus a definição de “Soluções 360º” , como se costuma definir as consultorias que entregam um pacote completo de serviços.



Mas isso também exigiu das equipes atualização em tempo real de modo a responder a empresa no seu tempo de atuação no mercado.



Rigor da ação da equipe

Chamado para prefaciar o livro, o professor da UFPE, Sílvio Neves Baptista destacou o rigor da equipe liderada por Cláudio e formada por Bruno Feldman, Léo batista, Luís Cunha, Jefferson Batista, Geraldo Ribeiro e Carla Sá Leitão em abordar, com excelência, os assuntos demandados pela sua enorme clientela.



Um rigor no trabalho lembrado pelo jornalista, Ivanildo Sampaio, do Jornal do Commercio, que lembrou na apresentação de A Marca da Solução, a própria trajetória de Cláudio que trouxe para a empresa sua experiência de anos de trabalho em consultoria de atuação internacional que moldou o próprio perfil da consultoria.



Completam a apresentação os depoimentos dos empresários Hugo Gonçalves, presidente do Grupo Tambaú e Luiz Carlos Queiroga Cavalcanti, presidente do Grupo São Luiz, empresa que, ao lado do Grupo Cornélio Brennand patrocina a publicação do livro que será enviado a autoridades, parlamentares além de faculdades de de Administração e Ciências Contábeis. Universidades e centro Acadêmicos de Pernambuco.



“Queremos que A Marca da Solução, assim como Ao longo do tempo, Tradição em Solução e A melhor solução seja um material de consulta permanente dos empresários. Não apenas de alunos e professores, mas para nossos colegas da área de auditoria e consultoria”, conclui Cláudio Sá Leitão resumindo suas expectativas.