Salesianos e Rio Ave lança Raízes

Nos últimos anos, a construtora pernambucana Rio Ave tem se destacado no mercado imobiliário de luxo pelo padrão que adotou nos seus projetos que elevaram o nível do mercado regional. Ela também se destacou ao implantar no bairro da Ilha do Leite, um conjunto de edifícios empresariais que mudaram a ocupação do que se convencionou do Pólo Médico de Pernambuco pelo nível de construção do segmento que também impactou o segmento na região.

Agora, a companhia de origem portuguesa está se juntando à Inspetoria Salesiana num projeto que visa levar ao bairro do Boa Vista um complexo imobiliário que pretende iniciar a mudança da ocupação da região adjacente ao Pólo Médico com um novo padrão de imóveis residenciais.

Ordem Salesiana

O que as duas instituições chamam de Raízes tem como objetivo rentabilizar um dos ativos da Ordem Salesiana mais emblemáticos de Pernambuco, o tradicional Colégio Salesiano aumentando sua contribuição social mirando numa transformação urbana da região central da cidade.

O empreendimento será composto por cinco torres residenciais integradas em um único condomínio completo, associado a um empresarial com um mall comercial, que será operado pela Inspetoria Salesiana ocupando uma área total de 21.014,76m², sendo 10.913,27m² de área verde preservando inclusive árvores centenárias que já existentes no terreno.

Nova centralidade

O novo complexo terá cinco torres com diversas configurações de plantas e metragens, com apartamentos de 2 e 3 quartos, além de algumas coberturas com 4 quartos, oferecendo opções de unidades para diversos perfis e estilos de vida. Ele trabalha com o desenvolvimento dos residenciais de forma faseada e na primeira fase do empreendimento, as plantas serão de aproximadamente 49m 2, 56m 2, 74m 2 e 93m 2.

A torre comercial com 15 pavimentos terá até 9 módulos por pavimento com áreas entre 42m 2 e 70m 2. O seu térreo abrigará um mall para seis lojas com áreas de 48m2 a 260m 2, compondo o complexo, que receberá ainda um bosque de árvores centenárias, que durante o dia, parte dele será compartilhado com a cidade.

Colegio-Salesian Sagrado Coracao do Recife. - Divulgação

Ecossistema urbano

A proposta é que o Raízes de origem a um novo ecossistema urbano que se conectará com a cidade, com o bairro onde os moradores poderão viver de forma integrada, com tudo ao seu redor induzindo a uma nova centralidade, no limite entre a Ilha do Leite e a Boa Vista, vai estar próximo ao trabalho, à escola do seu filho e a áreas comerciais que possibilitam fazer compras, se divertir, ir à igreja ou ao teatro — tudo a poucos passos de casa.

O conceito é de um local com residenciais diferenciados, parques privativos, além de um empresarial com mall de conveniências, que vai oferecer serviços, comércio e bem-estar conectado ao bairro.

Colégio Salesiano

Segundo os empreendedores o propósito é viabilizar um empreendimento de uso misto na área adjacente às instalações do Colégio Salesiano e pertencente à Ordem Salesiana, - que se encontrava ociosa e gerava um custo elevado de manutenção - em consonância com o propósito da Ordem para o lugar.

Isso quer dizer uma maior atenção ao desenvolvimento urbano da cidade, com planejamento responsável e promovendo a integração do colégio, da Basílica, do Teatro da Boa Vista e demais equipamentos da Ordem, com moradores, com a cidade e com as pessoas.

Vida amigável

O projeto também segue a tendência de consumo tem apontado para um novo modelo de vida mais dinâmico, prático e integrado: os empreendimentos de uso misto. Essa proposta inovadora une no mesmo espaço residências, comércios, serviços e, muitas vezes, até áreas corporativas, criando verdadeiros micro bairros planejados, onde tudo o que se precisa está a poucos passos de casa.

Metro Arquitetura

O masterplan foi idealizado conjuntamente pela Rio Ave e Inspetoria Salesiana, com a concepção do escritório de arquitetura Juliano Dubeux e a Metro Arquitetura.

Também trabalha com o uso misto também traz benefícios econômicos e sustentáveis, ao incentivar a circulação de pedestres no local, diminuindo a circulação de veículos na cidade, e reduzir a necessidade de deslocamentos longos, contribuindo para uma cidade mais compacta e eficiente.

Efeitos sustentáveis

A tendência do uso misto representa o futuro do urbanismo inteligente, um estilo de vida conectado, funcional e pensado para atender às demandas da vida moderna.

Planejamento

Ao longo de seis anos, a Inspetoria Salesiana buscava por um parceiro que entendesse a cidade e que tivesse expertise em transformação urbana.

Eles escolheram a Rio Ave é uma construtora sólida no mercado imobiliário e bastante inovadora, entrega qualidade nos seus projetos e trabalha de forma sustentável, além de ter sido pioneira na transformação da Ilha do Leite.

Do ponto de vista do Salesiano, a parceria visou ainda, potencializar e modernizar o colégio, sua estrutura e sua grade de atividades, tendo como meta uma educação integral, inclusiva, libertadora, profissional e de excelência, de acordo com as exigências da sociedade.