Grupo Afya amplia presença em Pernambuco, abre Clínica em Garanhuns e programa novos serviços em Jaboatão dos Guararapes

A Afya, uma empresa de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, que reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina além de outras 20 unidades dedicadas à pós- graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde está ampliando sua presença em Pernambuco .



Inaugura, nesta terça-feira (15), em Garanhuns sua nova Clínica Acadêmica, ampliando o acesso gratuito a serviços especializados de saúde na cidade e região. O novo serviço fará com que população do Agreste passe a dispor de um novo ambulatório com consultas e exames gratuitos resultado de um investimento de R$ 4 milhões, numa unidade que terá capacidade para até 900 atendimentos por semana o que deve reduzir filas de espera no SUS no município e na região Garanhuns



A estrutura foi projetada para além dos 300 atendimentos iniciais ser capaz de atender até 900 pacientes dependendo da demanda, em especialidades como cardiologia, geriatria, hematologia, mastologia, otorrinolaringologia, reumatologia e pequenos procedimentos cirúrgicos.



Marco para a saúde pública

Segundo Adriene Pereira, diretora da Afya Garanhuns , a nova Clínica Acadêmica representa um marco para a saúde pública de Garanhuns e região. Nosso objetivo é garantir à população, de forma gratuita, atendimento especializado, humanizado e de qualidade, contribuindo diretamente para a redução das filas do SUS na região”.



Adriene Pereira destaca que o investimento reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e com a formação de profissionais preparados para atender às necessidades reais da população.



O novo ambulatório começará a operar no próximo dia 28 e traz diferenciais como duas salas para pequenas cirurgias, maior número de consultórios, sala exclusiva para otorrinolaringologia, estrutura moderna para exames de imagem e uma central de esterilização de última geração.



A parceria com a V GERES, contemplando diversos municípios da macrorregião permitirá o agendamento por meio de regulação de modo a adequar a recepção feita pelos 27 médicos e 221 estudantes que atuaram diretamente no atendimento à população.



A nova Clínica Acadêmica vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Os atendimentos da atual Clínica-Escola, localizada no primeiro andar do Centro Médico do Agreste Meridional (CEMEPP), continuarão funcionando normalmente, de forma complementar à nova unidade.



As áreas já atendidas são psiquiatria, pediatria, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia, obstetrícia, pneumologia, infectologia, ultrassonografia, coloproctologia e colposcopia, todas com agendamento também via regulação.



Nova unidade que terá capacidade para até 900 atendimentos por semana. - Divulgação

Instituição quer maior presença em Pernambuco

Segundo o vice-presidente de Graduação da Afya, Erico Ribeiro a instituição pretende ter uma maior presença em Pernambuco e participar não apenas da formação de profissionais médicos, mas de tê-los como agentes modificadores dos serviços médicos à comunidade despertando o sentimento de atuarem desde a formação forcados em projetos de alcance social e acolhimento dos pacientes.



Sua proximidade com os agentes de saúde nos programas sociais e contato direto com as populações carentes, já provoca essa percepção, mas a instituição pretende formar líderes e professores com essa visão de mundo.



A diretora da Afya Jaboatão, Vanessa Piasson confirma essa vocação da instituição revelando que houve uma mudança de perfil do aluno de medicina em escolas privadas provocadas pelo modelo Afya de formação focado na atenção à comunidade como prática acadêmica.



Nós organizamos nossos cursos e nossa formação para que o profissional tenha o melhor em termos de ferramentas e sejam atendidos por professores e preceptores do melhor nível, mas tem que levar em consideração que hoje os novos médicos querem já na faculdade ter uma visão mais clara sobre empreendedorismo, gestão e tecnologia da informação a partir uma realidade que ele vivenciam esclarece Vanessa Piasson.



O diretor Regional de Graduação da Afya, Joaquim José da Cunha Jr. lembra que sendo uma faculdade de medicina privada com custo elevado para suas famílias os alunos naturalmente exigem uma formação de ponta embora muitos deles tenham o objetivo não raro de seguir a tradição da sua famílias que possuem hospitais e serviços em cidades do interior e que enviam seus filhos para uma formação moderna e que vise perpetuar o empreendimento que começou com o patriarca a partir do consultório.

A empresa tem além de Jaboatão e Garanhuns uma unidade dedicada a pós-graduação no em Boa Viagem, no Recife



O vice-presidente de Graduação da Afya, Erico Ribeiro, destaca que a Afya tem um grande programa de contrapartidas sociais, mas uma volume expressivo de bolsa na graduação que permite até 100% de gratuidade de uma mensalidade superior a R$120 mil por ano. O que possibilita que alunos de altíssimo nível que não conseguiram ser aceitos numa universidade pública possam ter acesso uma faculdade privada de ponta



A Afya também atua com estrutura e campus em Jaboatão dos Guararapes e vive um momento de forte expansão em Pernambuco. Nos próximos meses, será inaugurado um novo campus em Jaboatão dos Guararapes, com infraestrutura de ponta voltada ao ensino e à prática médica. O investimento será de aproximadamente R$20 milhões.



Além disso, o município também vai receber um Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço, um espaço inovador que une atendimento médico gratuito pelo SUS à formação prática de estudantes, com foco em ensino, pesquisa e extensão. A expectativa é que a estrutura fortaleça a saúde local e gere novos empregos.

A Afta é uma instituição que atua dentro da proposta do Mais Médicos e foca a formação de seus alunos desde a graduação em saúde básica como ponto de partida para sua atividade profissional.

No Brasil ela oferece 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos.



Ela foi pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.



Foi também a primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo Valor Inovação (2023) como a instituição mais inovadora do Brasil, nos anos de 2021, 2023 e 2024 foi eleita como a melhor empresa de educação. O seu CEO, Virgílio Gibbon, recebeu o prêmio de melhor na área de Educação pelo em 2023.



Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 - Saúde e Bem-Estar.