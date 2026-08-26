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Grande Recife | Notícia

Fiação de telecomunicações é retirada da Rua do Apolo após obra de R$ 2 milhões no Recife

Primeira etapa do projeto de enterramento dos cabos foi concluída; retirada dos postes e da fiação elétrica da via deve começar ainda nesta semana

Por JC Publicado em 26/08/2026 às 16:55
Fiação de telecomunicações é retirada da Rua do Apolo após obra de R$ 2 milhões no Recife
Fiação de telecomunicações é retirada da Rua do Apolo após obra de R$ 2 milhões no Recife - Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

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A Prefeitura do Recife e o Porto Digital concluíram o embutimento subterrâneo da fiação de telecomunicações na Rua do Apolo, no Bairro do Recife. A intervenção, que começou em julho, integra um projeto de R$ 2 milhões para retirar os cabos aéreos de telecomunicações do centro histórico da cidade.

O prefeito Victor Marques vistoriou o local nesta quarta-feira (26) e destacou a mudança visual provocada pela retirada dos fios. A primeira etapa do projeto também contemplou a Rua da Guia e a Avenida Cais do Apolo, com a instalação da infraestrutura subterrânea para atender 70 imóveis.

Quando o projeto foi iniciado, em 22 de julho, a previsão era de que a retirada definitiva dos cabos pelas empresas de telecomunicações ocorresse até novembro. Com a conclusão da primeira etapa, a retirada da fiação dessas empresas já foi realizada na Rua do Apolo.

“Antes havia uma grande quantidade de fios e, agora, já podemos perceber como o ambiente está muito mais aberto. Conseguimos enxergar melhor a amplitude da área”, afirmou Victor Marques.

Retirada de postes e fiação elétrica começa nesta semana

Apesar da retirada dos cabos de telecomunicações, a Rua do Apolo ainda possui fiação de energia elétrica. Segundo a Prefeitura, a Neoenergia deve iniciar ainda nesta semana a remoção da fiação de alta tensão e dos postes da via.

A intervenção faz parte do projeto R.E.D.E.S. (Recife Digital e Estratégias Sustentáveis), coordenado pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro). A proposta é levar a infraestrutura subterrânea para outras áreas do Bairro do Recife.

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A segunda etapa já está em andamento e contempla as ruas Domingos Martins, do Bom Jesus, de São Jorge, Itaiópolis, do Observatório e Vital Oliveira, além da Travessa Barão Rodrigues Mendes e das avenidas Alfredo Lisboa, Rio Branco e Barbosa Lima.

Nessa fase, 53 imóveis serão conectados à rede subterrânea. As obras de infraestrutura têm previsão de conclusão até 25 de setembro, enquanto a retirada dos cabos aéreos está prevista para ocorrer até 12 de fevereiro de 2027.

Segundo o prefeito, o modelo adotado no Bairro do Recife poderá ser utilizado em outras áreas da cidade após a conclusão da experiência.

“Depois de testado e comprovado, esse modelo poderá ser levado para outras áreas da cidade, ampliando ainda mais esse serviço”, disse.

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