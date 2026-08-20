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Grande Recife | Notícia

Recife terá programação voltada à pessoa com deficiência entre 21 e 28 de agosto

Programação acontece entre esta sexta-feira (21) e 28 de agosto, com seminário, pedalada, ações educativas e visita guiada no Recife

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 15:53 | Atualizado em 20/08/2026 às 16:00
Semana da Pessoa Com deficiencia
Semana da Pessoa Com deficiencia - Wagner Ramos/PCR

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A Prefeitura do Recife realiza, entre esta sexta-feira (21) e 28 de agosto, a 25ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A programação conta com atividades relacionadas à acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência.

As inscrições para o seminário de abertura podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/HYAEvG8g1eaRDDsp7

A abertura será nesta sexta, com o seminário “Entre Barreiras e Pontes: 10 Anos da Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência do Recife”. O evento acontece das 8h30 às 13h, no auditório da UNIT, na Imbiribeira.

No domingo (23), haverá uma Pedalada Inclusiva pelo Bairro do Recife. A concentração será às 8h, na Avenida Rio Branco, ao lado da Associação Comercial. Algumas bicicletas adaptadas serão disponibilizadas aos participantes.

Confira a programação

Na segunda-feira (24), será realizada uma roda de conversa sobre capacitismo, às 13h30, no Compaz Leda Alves.

Na terça (25), o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife (COMUD/Recife) fará uma ação educativa, com distribuição de materiais sobre direitos das pessoas com deficiência, na Praça do Derby, a partir das 14h.

Na quarta (26), às 14h, haverá uma visita guiada gratuita à exposição “Amorí”, de Vladimir Pauna, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), na Boa Vista.

Na quinta (27), uma solenidade marcará os 20 anos do COMUD/Recife. O evento será às 14h, no Auditório Capiba, no edifício-sede da Prefeitura do Recife.

O encerramento acontece na sexta (28), com uma oficina de Libras para servidores do Reciprev e do Saúde Recife, às 9h, na sede do Reciprev, na Boa Vista.

A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência é realizada anualmente entre 21 e 28 de agosto, conforme a Lei Municipal nº 18.246/2016. A programação também inclui ações relacionadas à Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

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