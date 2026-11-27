Psicóloga orienta famílias sobre limites, diálogo e sinais de alerta para equilibrar o uso de celulares com outras atividades na infância

Estabelecer limites para o uso de celulares, jogos e redes sociais por crianças e adolescentes é um desafio para famílias e escolas. Em uma rotina cada vez mais conectada, a discussão sobre educação digital envolve não apenas o tempo diante das telas, mas também o tipo de conteúdo acessado, a participação dos adultos e as alternativas oferecidas fora do ambiente virtual. Para Brígida Brito, psicóloga do Colégio Saber Viver, a construção de uma relação saudável com a tecnologia depende de regras claras, diálogo e acompanhamento.

As orientações sobre tempo de exposição podem servir como referência, mas precisam considerar a idade, o comportamento e as necessidades de cada criança. A psicóloga orienta a família para ter uma atenção maior às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a exposição de tela. A organização traz o tempo considerado saudável para cada faixa etária.

Esses limites, porém, não devem ser aplicados de maneira inflexível. “É importante conhecer a nossa criança e entender que, às vezes, elas precisam estar mais monitoradas. Em alguns casos, é necessário oferecer uma exposição menor e até manter a presença constante do adulto enquanto a criança acessa o conteúdo”, explica.

Diálogo e participação dos adultos

Além de definir horários, os responsáveis precisam conversar sobre o que os filhos acessam na internet. A orientação, segundo a psicóloga, deve ocorrer em um ambiente de acolhimento, para que crianças e adolescentes se sintam à vontade para falar sobre conteúdos, dúvidas e curiosidades.

A construção de autonomia também faz parte desse processo. Como os pais nem sempre conseguem acompanhar o uso das telas durante todo o tempo, é necessário desenvolver gradualmente a capacidade de autorregulação dos filhos. “Precisamos construir essa confiança para que a criança consiga se automonitorar. Isso acontece gradativamente, à medida que ela cresce”, afirma.

A postura dos adultos também influencia a relação dos mais jovens com a tecnologia. Brígida chama atenção para situações em que pais cobram dos filhos um comportamento que não conseguem reproduzir, como evitar o celular durante as refeições enquanto continuam utilizando o aparelho para resolver assuntos de trabalho.

“Às vezes, estamos à mesa de jantar e os pais acessam assuntos de trabalho, como se isso fosse permitido, enquanto o adolescente não pode pegar o celular para responder a um amigo no WhatsApp. A gente cobra algo que não consegue oferecer”, observa.

Brincadeiras e momentos sem estímulos

A redução do tempo de tela não deve se resumir à retirada do celular. Para Brígida, famílias e escolas precisam oferecer outras possibilidades de interação, brincadeira e aprendizagem, evitando que a tecnologia se torne a principal fonte de estímulos da criança.

Em casa, isso significa criar espaços para atividades como desenho, brincadeiras com brinquedos, contato com materiais de arte e experiências ao ar livre. A participação dos responsáveis também é importante para incentivar essas atividades. “Não é só proibir, retirar o celular e deixar a criança no quarto. Muitas vezes, a gente nem ensinou outras experiências, não estimulou nem deixou em um ambiente favorável para brincar”, afirma.

A psicóloga também destaca a importância de permitir que crianças e adolescentes tenham momentos sem atividades programadas. Em uma rotina marcada por compromissos e estímulos constantes, o tempo livre pode contribuir para que aprendam a lidar com o próprio ritmo e com períodos sem entretenimento.

Mudanças de comportamento podem servir de alerta

O acompanhamento do tempo de uso e das atividades realizadas na internet também ajuda a identificar possíveis problemas. Brígida afirma que algumas mudanças de comportamento podem indicar uma relação pouco saudável com a tecnologia, especialmente quando a criança passa a demonstrar irritação diante de limites ou perde o interesse por atividades que antes faziam parte de sua rotina.

Entre os sinais citados estão o aumento da ansiedade pelo acesso às telas, a reação negativa quando os responsáveis tentam restringir o uso e a preferência frequente por jogos e interações virtuais em detrimento de encontros presenciais.

Uma criança que antes gostava de desenhar, por exemplo, pode deixar de procurar essa atividade e passar a priorizar o celular. O afastamento dos amigos e a redução das brincadeiras presenciais também merecem atenção. “Quando a família tenta controlar o horário, a criança pode ficar mais reativa. Também podemos perceber o desinteresse por outras atividades que antes eram interessantes”, ressalta.

A psicóloga menciona, ainda, que é necessário conhecer a rotina digital dos filhos para compreender possíveis alterações. Segundo ela, a exposição frequente a estímulos e respostas imediatas pode influenciar a forma como crianças e adolescentes se relacionam com o mundo fora das telas.