Texto aprovado em comissão estabelece carga mínima de duas horas semanais para cada disciplina e exige formação específica dos professores

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A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), um projeto de lei que estabelece a oferta obrigatória de filosofia e sociologia em todas as séries do ensino médio. A proposta também determina uma carga horária mínima para as duas disciplinas e exige que os professores tenham licenciatura específica nas respectivas áreas.

O Projeto de Lei (PL) 1.466/2026 busca garantir a presença efetiva das matérias no currículo escolar. Embora a obrigatoriedade da oferta tenha sido restabelecida pela Lei 14.945, de julho de 2024, que promoveu mudanças na reforma do ensino médio, a legislação não definiu uma carga horária mínima para as disciplinas.

Com isso, a ausência de um número mínimo de aulas por semana era apontada por especialistas como um obstáculo para a retomada efetiva de filosofia e sociologia nas escolas.

O texto aprovado estabelece uma média mínima de duas horas semanais de aulas para cada disciplina em cada série do ensino médio. A proposta também determina que os profissionais responsáveis pelo ensino das matérias tenham formação específica em licenciatura em filosofia ou sociologia.

Relatora do projeto, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) defendeu que as duas áreas do conhecimento contribuem para a formação dos estudantes e para a compreensão de outros conteúdos escolares.

“Todos os saberes serão beneficiados pela reinclusão, como componentes curriculares, destas duas áreas porque é na filosofia e na sociologia que nós encontramos significado para os demais conteúdos na reflexão sobre o mundo”, afirmou.

Projeto recebeu apoio de entidades da educação

A proposta recebeu o apoio de mais de 420 entidades ligadas à educação e foi aprovada na Comissão de Educação sem votos contrários. O projeto agora segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado pelos parlamentares, será encaminhado ao Senado Federal.

Durante a discussão, o deputado federal Idilvan Alencar (PSB-CE) também defendeu a presença das disciplinas em todas as séries do ensino médio. Para ele, os conteúdos contribuem para que os estudantes desenvolvam a capacidade de interpretar criticamente a realidade.

“Um país onde o povo confunde democracia com ditadura e violação dos direitos humanos com liberdade de expressão, eu venho aqui fazer uma defesa veemente para que a gente defenda uma escola que ensina a pensar”, declarou.

A deputada professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) criticou a retirada da obrigatoriedade das disciplinas durante a reforma do ensino médio de 2017. Ela afirmou que aproximadamente 30% das questões dos principais vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) envolvem conteúdos de filosofia e sociologia.

A parlamentar também apontou diferenças entre as redes pública e privada na oferta dessas matérias e avaliou que a ausência dos conteúdos nas escolas públicas pode ampliar desigualdades educacionais.

“Se na rede particular mantém carga mínima para essas disciplinas como obrigatória e na rede das escolas públicas a gente não tem mais a oferta desses conteúdos, estamos fazendo um tipo de escola que vai criar as pessoas que vão mandar e depois, na outra, as pessoas que vão obedecer”, afirmou.

Histórico da obrigatoriedade

Filosofia e sociologia deixaram de ser obrigatórias no ensino médio durante a ditadura civil-militar (1964-1985). As disciplinas voltaram a ser exigidas em 2008, mas perderam novamente o caráter obrigatório com a reforma do ensino médio aprovada em 2017.

Em 2024, a Lei 14.945 restabeleceu a obrigatoriedade da oferta das duas matérias. A legislação, no entanto, não estabeleceu uma quantidade mínima de aulas, lacuna que o novo projeto pretende solucionar.

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