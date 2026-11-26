Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

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O Brasil alcançou, em 2025, o maior número de estudantes matriculados no ensino superior desde o início da série histórica do Censo da Educação Superior: 10,6 milhões. O total representa um crescimento de 3,9% em relação a 2024, quando foram registrados 10,2 milhões de estudantes, e de 31,9% na comparação com 2015, ano em que o país tinha 8,03 milhões de matriculados.

Em Pernambuco, as matrículas também acompanharam a tendência de crescimento e chegaram a 405.443 em 2025, um aumento de 9,06% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizados 371.775 estudantes.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além do aumento no número de matrículas, o acesso dos jovens ao ensino superior é um dos pontos de atenção destacados pelo MEC. Em 2025, 29% dos brasileiros de 18 a 24 anos frequentavam ou já haviam concluído a graduação. Apesar do avanço, apenas um em cada quatro jovens dessa faixa etária estava matriculado em um curso superior, maior índice já registrado.

Ingresso dos estudantes

Na rede federal, o país registrou 362 mil novos estudantes em 2025, 40 mil a mais do que em 2022. Desse total, mais de 114 mil ingressaram por meio da reserva de vagas destinada a estudantes de escolas públicas.

Em Pernambuco, o número de ingressantes no ensino superior também aumentou: foram 182.471 em 2025, contra 170.169 em 2024, uma alta de 7,2%. Do total de novos estudantes no último ano, 67.064 ingressaram em universidades federais e 47.867 em instituições privadas.

No entanto, mesmo com o crescimento nas matrículas e no ingresso de novos estudantes, o número de concluintes permaneceu praticamente estável em Pernambuco. Em 2025, foram registrados 46.523 formandos, apenas 0,4% a mais do que em 2024, quando foram contabilizados 46.317. O resultado acompanha o cenário de estabilidade observado no Nordeste, que teve alta de 0,5%, e no Brasil, com crescimento de 0,6%.

EaD recua e semipresencial é novidade no Censo

Outro dado destacado pelo MEC é com relação ao reducação no número de cursos de graduação á distância, no primeiro ano de vigência do Decreto nº 12.456/2025, que estabeleceu mudanças para a modalidade.

A nova política criou exigências de atividades presenciais e avaliações presenciais, além de estabelecer critérios específicos para cada formato de ensino. As instituições têm prazo de dois anos para se adaptar às normas. Segundo o Censo da Educação Superior, o número de cursos de EaD passou de 11.297, em 2024, para 11.203, em 2025. Já o ingresso de novos estudantes na modalidade a distância foi de 3.430.173, contra 1.685.681 nos cursos presenciais.

O levantamento deste ano também trouxe uma novidade: pela primeira vez, o Censo da Educação Superior incluiu dados sobre a modalidade semipresencial, cuja oferta começou em 2025. Nesse formato, que exige pelo menos 30% de atividades presenciais e outros 20% de atividades presenciais ou síncronas mediadas, foram registradas 51 mil matrículas e 60 mil ingressantes.

A modalidade também contabilizou 1,4 milhão de vagas ofertadas e a criação de 880 novos cursos de graduação.

Em Pernambuco, a graduação presencial ainda concentra a maior parte dos estudantes, com 56% das matrículas (227.624). A Educação a Distância (EaD) representa 43,7% (177.819), enquanto os cursos semipresenciais correspondem a 0,3% do total.

Mas, segundo os dados do Censo, a EaD apresenta um percentual maior de desvinculação no Estado. Cerca de 46,5% das matrículas nessa modalidade estavam trancadas ou canceladas, enquanto, na graduação presencial, o índice era de 15,6% no ano passado.

O comportamento é diferente quando se observa o número de concluintes. Em 2025, a quantidade de estudantes que concluíram cursos presenciais caiu 4%, passando de 30.413, em 2024, para 29.203. Na EaD, houve crescimento de 8,9%, com o total de formandos passando de 15.904 para 17.319 no mesmo período.

Mesmo com o aumento no número de concluintes da EaD, o ensino presencial ainda responde pela maioria das diplomações em Pernambuco. Em 2025, 62,8% dos estudantes que concluíram a graduação estavam nessa modalidade, enquanto a EaD concentrou 37,2%.

Trajetória aponta redução da evasão

No cenário nacional, os indicadores de trajetória acadêmica apontam uma redução da evasão no ensino superior. O percentual de estudantes sem vínculo com qualquer curso caiu de 17,5%, em 2024, para 16,8%, em 2025, enquanto o índice de permanência apresentou crescimento.

Segundo o MEC, o governo federal tem trabalhado no fortalecimento das políticas de assistência estudantil, com medidas como a transformação da Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) em lei, o reajuste de auxílios e a ampliação de bolsas para estudantes indígenas e quilombolas.

Apesar da melhora no indicador geral, a evasão acumulada continua maior nos cursos a distância. No Brasil, a taxa de desistência chegou a 69% na EaD, contra 60% na graduação presencial. Os dados também mostram diferenças entre as redes de ensino: 43% dos estudantes de instituições públicas concluíram a graduação, enquanto, nas instituições privadas, o percentual foi de 35%.

Licenciaturas e docentes



Os cursos de formação de professores também registraram crescimento no número de matrículas e ingressantes na última década. Entre 2015 e 2025, as matrículas nas licenciaturas passaram de 1,4 milhão para 1,7 milhão. No mesmo período, o número de novos estudantes aumentou de 528.507 para 825.407. Apenas entre 2024 e 2025, foram contabilizadas mais 60,6 mil matrículas.

O levantamento também apontou aumento no número de professores em exercício nas instituições de educação superior. Em 2025, o total chegou a 335.378 docentes, contra 325.869 no ano anterior, uma alta de 2,9%. Na rede federal, o crescimento foi de 2,6%, passando de 125.897 para 129.179 professores no mesmo período.

Em relação à formação acadêmica, os doutores predominam nas instituições públicas, representando 73,3% do corpo docente. Já na rede privada, os mestres são maioria, correspondendo a 43,1% dos professores.