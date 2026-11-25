São 324 vagas distribuídas entre os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e os Cursos Técnicos Subsequentes, com aulas no CODAI Tiúma

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O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da Universidade Federal Rural de Pernambuco (CODAI/UFRPE) está com inscrições abertas, até as 23h59 do dia 6 de dezembro de 2026, para o Processo Seletivo 2027.1.

São 324 vagas distribuídas entre os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e os Cursos Técnicos Subsequentes, com aulas no CODAI Tiúma, em São Lourenço da Mata.

A seleção é regida pelo Edital nº 02/2026 e será feita por análise do Histórico Escolar, em etapa única, sem prova. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível em forms.gle/NpuiuiUo9gC4hC8q6.

Cursos e vagas



Os cursos integrados ao Ensino Médio — Técnico em Agropecuária (72 vagas) e Técnico em Alimentos (36 vagas) — são presenciais e em horário integral, com duração de três anos. Podem concorrer estudantes que concluíram ou estejam concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2026, com menos de 18 anos na data da matrícula.

Já os cursos subsequentes — Técnico em Administração, Técnico em Agropecuária e Técnico em Alimentos — somam 216 vagas, nos turnos manhã e tarde, com duração de um ano e seis meses. São destinados a quem já concluiu o Ensino Médio, inclusive por ENCCEJA, ENEM ou exames estaduais de certificação.

Cotas e acesso



No mínimo 50% das vagas de cada curso e turno são reservadas a estudantes de escola pública, com subdivisões por renda, para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e para pessoas com deficiência, conforme a Lei nº 12.711/2012. Candidatos cotistas também concorrem às vagas de ampla concorrência.

Para apoiar quem não tem acesso à internet, o CODAI oferece apoio presencial para a inscrição na secretaria da Biblioteca, em Tiúma, das 9h às 15h, durante o período de inscrições.

Cronograma



A divulgação do resultado preliminar está prevista para 16 de dezembro de 2026, com prazo de recurso em 17 de dezembro, até as 17h. O resultado final sai em 21 de dezembro. As matrículas ocorrem de 4 a 8 de janeiro de 2027, das 9h às 15h, e o remanejamento a partir de 11 de janeiro. As aulas começam em 26 de janeiro de 2027.

Todas as etapas são divulgadas em codai.ufrpe.br/processoseletivo. Dúvidas devem ser encaminhadas exclusivamente para selecoes.codai@ufrpe.br.

