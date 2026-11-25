TRF-5 restabeleceu sentença que anulou a nomeação de Rafaela Niels da Silva após recurso de candidata aprovada pela ampla concorrência.

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A professora Rafaela Niels da Silva voltou a perder o cargo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) menos de duas semanas após retomar as atividades. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) acolheu um recurso apresentado por uma candidata aprovada pela ampla concorrência e restabeleceu os efeitos da sentença que havia anulado a nomeação da docente.

A decisão foi proferida pelo desembargador federal Fernando Braga Damasceno. Ele determinou que a universidade mantenha a vaga reservada e não nomeie outra pessoa para o cargo até o julgamento da apelação e da remessa necessária.

A UFPE terá cinco dias para cumprir a determinação e comprovar as providências no processo.

Rafaela havia sido nomeada para uma vaga de professora na área de Saúde da Mulher por meio da política de cotas raciais. A nomeação foi contestada judicialmente por Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira, candidata aprovada na modalidade de ampla concorrência.

Disputa judicial



Em julho deste ano, a 9ª Vara Federal de Pernambuco julgou procedente o pedido de Belisa e declarou nula a nomeação de Rafaela. A sentença considerou que a destinação da única vaga daquela especialidade para a lista de cotistas teria desrespeitado os critérios de alternância e proporcionalidade previstos na legislação.

A UFPE recorreu e conseguiu, em 15 de outubro, restabelecer os efeitos da portaria de nomeação. Com a decisão, Rafaela voltou a exercer suas funções enquanto a sentença aguardava revisão.

A candidata da ampla concorrência apresentou, então, um novo recurso ao TRF-5. Ao analisar o pedido, o desembargador entendeu que a primeira instância havia alterado os efeitos da sentença sem permitir que a candidata se manifestasse previamente, o que, na avaliação do magistrado, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O desembargador também argumentou que as diferentes áreas de conhecimento do concurso possuem requisitos de formação, conteúdos programáticos e classificações próprios.

Na avaliação apresentada na decisão, reservar integralmente a única vaga de uma especialidade para candidatos cotistas poderia representar uma reserva de 100% dos postos daquela área, impedindo a participação da ampla concorrência.

Concurso ofereceu 52 vagas

O concurso foi aberto pelo edital 08/2025 e ofereceu 52 vagas para professores. Desse total, 30% foram reservadas a políticas afirmativas: 25% para pessoas negras (pretas e pardas), 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Outros 5% foram destinados a pessoas com deficiência.

O edital seguiu as regras da Lei Federal nº 15.142/2025, que ampliou de 20% para 30% o percentual de reserva de vagas em concursos públicos federais. A legislação estabelece que o cálculo deve considerar o conjunto de vagas oferecidas, e não cada área isoladamente.

A controvérsia judicial envolve justamente a aplicação desse critério. A candidata da ampla concorrência argumentou que a metodologia adotada pela universidade fez com que a única vaga disponível para a área de Saúde da Mulher fosse destinada integralmente à política de cotas.

Caso não foi o único

O caso de Rafaela não é o único questionamento judicial envolvendo o concurso da UFPE. Allison Ruan de Morais Silva, nomeado para o Departamento de Engenharia Química, na área de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, também teve a nomeação anulada por uma sentença judicial.

Em 4 de setembro, porém, o desembargador federal Frederico Wildson da Silva Dantas, do TRF-5, suspendeu os efeitos da sentença que havia afastado Allison do cargo de docente do Magistério Superior.