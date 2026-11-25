Inscrições pela internet começam nesta quarta (25) para ensinos Fundamental, Médio e EJA; veja como funciona o cadastro e a geolocalização

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) inicia, nesta quarta-feira (25), o período de Matrícula e Cadastro Escolar da rede estadual para o ano letivo de 2027. Nesta etapa, estão sendo ofertadas 52.603 vagas para estudantes novatos nos ensinos Fundamental, Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições seguem até o dia 25 de dezembro pelo site oficial, disponível a partir das 7h.

Ao todo, a rede ofertou 147.152 vagas para novatos, das quais 94.549 já foram ocupadas por alunos vindos das redes municipais. Outros 337.772 estudantes da própria rede tiveram a matrícula renovada automaticamente pelo Siepe. As Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) ficam fora do processo por terem seleção própria.

Distribuição das vagas

Do total de 52.603 vagas abertas nesta fase, 14.242 são destinadas aos anos finais do ensino fundamental e 38.361 ao ensino médio, incluindo a modalidade EJA. Dentro desse montante, 23.108 oportunidades são para Escolas em Tempo Integral, sendo 5.790 no Recife e Região Metropolitana e 17.318 no interior.

Por região, as vagas estão divididas da seguinte forma:

Recife : 6.866 vagas

: 6.866 vagas Demais municípios da Região Metropolitana : 7.608 vagas

: 7.608 vagas Interior (Zona da Mata, Agreste e Sertão): 38.129 vagas

Como fazer a inscrição

O cadastro deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis, ou pelo próprio estudante, caso seja maior de 18 anos. O sistema conta com uma ferramenta de geolocalização para sugerir unidades próximas à residência do aluno.

“É bem simples, o site é extremamente efetivo. Você vai acessar, vai fazer a sua inscrição, preencher seus dados e, a partir do momento que você coloca o seu endereço, vão aparecer três opções de escolas mais próximas do seu bairro. Caso o estudante não queira estar naquela escola, vai ter a opção de ele manualmente fazer essa seleção”, explicou a secretária executiva de Gestão da Rede da SEE, Cassiana Lima.

Para preencher o formulário, é necessário informar nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável, telefone para contato e número do CPF. Ao concluir, o sistema gera um protocolo de confirmação que deve ser anotado ou impresso. Caso o candidato queira mudar a opção de escola, a alteração pode ser feita até 25 de dezembro na aba "Consulte sua Inscrição", sujeita à disponibilidade de vagas.

Para quem não tem acesso à internet, a SEE disponibiliza laboratórios de informática em mais de 475 escolas estaduais. Dúvidas também podem ser tiradas pela Central de Atendimento, no telefone 0800 286 0086, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Efetivação presencial e documentos

A inscrição online não garante a vaga automaticamente. Entre os dias 4 e 15 de janeiro, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos precisam comparecer presencialmente à escola escolhida para confirmar a matrícula, apresentando os seguintes documentos:

Número de inscrição do cadastro;

Cópia da certidão de nascimento;

Histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada;

CPF;

Comprovante de residência com CEP;

Cópia da carteira de vacinação;

Comprovante de tipo sanguíneo e fator RH;

Uma foto recente no formato 3x4.

Confira na íntegra a entrevista com a secretária executiva