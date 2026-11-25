O caso aconteceu no RU do Centro Acadêmico do Agreste (CAA). Após o ocorrido, a UFPE notificou a empresa responsável e acionou a Vigilância Sanitária

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) denunciaram a presença de baratas na refeição do Restaurante Universitário (RU) do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), localizado em Caruaru.

Um vídeo, publicado na rede social X (antigo Twitter), tem repercutido nas redes sociais onde uma aluna mostra a barata em seu prato junto com a refeição. A estudante de medicina Greiciele Katiane Silva já havia começado a comer quando notou o inseto.

“Estávamos almoçando normalmente até o momento em que eu, já perto de acabar meu prato, notei algo estranho no feijão que me deixou paralisada. No momento em que suspeitei ser um bicho, minha única reação foi cuspir o que já estava comendo", conta.

Os estudantes interromperam a refeição para procurar a gestão do restaurante, que é administrado por uma empresa terceirizada, e registrar a ocorrência.



Outros casos

De acordo com Greiciele, esse não foi o primeiro acontecimento envolvendo irregularidades nas refeições do Restaurante Universitário. Em outra ocasião, os alunos já teriam encontrado larvas e moscas na comida.

“Em novembro do ano passado eu e outras pessoas do meu curso fomos vítimas de uma gastroenterocolite após um almoço do RU, mas seguimos comendo por ser a opção mais viável para nós estudantes”, afirma.

Ela também conta que o restaurante fica localizado próximo a um córrego que exala mau cheiro, além de atrair bichos.

“O Restaurante Universitário deveria ser uma opção de alimentação de qualidade com baixo custo ao estudante, inclusive temos um dos RU mais caro do país, mas enfrentamos problemas diários. A começar sobre a localização dele, que fica em frente a um córrego com água suja que exala mal cheiro e bichos ao redor do restaurante.”



UFPE acionou a Vigilância Sanitária

A UFPE informou, através de nota, que notificou formalmente a empresa responsável e acionou a Vigilância Sanitária. Segundo a instituição, o cronograma de dedetização da universidade está em dia.

Representantes da gestão da empresa estiveram no campus, acompanhando os serviços e reforçando o controle de qualidade. A investigação ainda está em andamento.

A universidade agradeceu a mobilização dos estudantes e ressaltou que seguirá acompanhando a ocorrência cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias.

“Reafirmamos nosso compromisso com os estudantes: a qualidade da alimentação, a segurança alimentar e a saúde da nossa comunidade são prioridades inegociáveis. Estamos juntos na defesa desses direitos”, afirmou a UFPE.

