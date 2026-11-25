As iniciativas abordam temas como sustentabilidade, saúde, saneamento, segurança, qualidade da água e preservação do patrimônio cultural

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A votação do Júri Popular da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa global de Cidadania Corporativa da Samsung, está aberta ao público até o dia 30 de novembro.

Entre os dez projetos finalistas, dois representam Pernambuco e foram desenvolvidos por estudantes de escolas públicas do estado. A iniciativa permite que a população conheça as propostas e escolha suas favoritas por meio de votação no site https://solvefortomorrowbrasil.com.br/

Os projetos finalistas apresentam soluções para problemas reais identificados nas próprias comunidades dos estudantes. As iniciativas abordam temas como sustentabilidade, saúde, saneamento, segurança, qualidade da água e preservação do patrimônio cultural.

Para desenvolver as propostas, os jovens aplicaram conhecimentos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), buscando alternativas com potencial de gerar impactos sociais e ambientais positivos.

“A votação do Júri Popular é uma oportunidade de ampliar o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por estudantes e professores de escolas públicas de todo o Brasil. Cada projeto demonstra como a educação científica pode estimular o protagonismo dos jovens e aproximar o conhecimento das necessidades de suas comunidades. Convidamos o público a conhecer essas iniciativas e participar dessa etapa, valorizando o empenho das equipes finalistas”, afirma Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina.



Projetos de Pernambuco

Um dos representantes pernambucanos é o Pavers Sustentáveis a partir da Casca de Castanha de Caju, desenvolvido por estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Gil Rodrigues, em Vertentes, no Agreste do Estado.

A iniciativa investiga o reaproveitamento da casca da castanha de caju na fabricação de blocos para pavimentação. O projeto conta com orientação do professor João Paulo e é desenvolvido pelos estudantes Ana Clara Tomás Bezerra, Jarson Gabriel da Silva Vieira e João Ryan Andrade Deniz.

O segundo projeto é o Sertanino – Uma solução natural para um direito essencial, criado por estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire, em Carnaíba, no Sertão do Pajeú.

A proposta utiliza extratos de plantas da Caatinga para desenvolver uma pastilha bioindicadora que apresenta alterações visuais durante testes com água contaminada. A iniciativa tem a orientação do professor Gustavo Bezerra e é desenvolvida pelos estudantes Matheus Gonçalves Lacerda, Jamilly Gadelha da Silva e Leandra Viviane Marques Lins.

O vencedor da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil será anunciado em 8 de dezembro. A etapa marca a conclusão da jornada dos participantes, que inclui atividades de formação, desenvolvimento de projetos e mentorias com especialistas.