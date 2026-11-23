Doação inclui 100 notebooks, 100 tablets e computadores de mesa que serão destinados às atividades de ensino e pesquisa na universidade

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebeu, nesta segunda-feira (23), uma doação de equipamentos da Receita Federal avaliados em R$ 812.819,43. Os materiais serão utilizados na recomposição dos laboratórios de pesquisa atingidos pelo incêndio de grandes proporções que destruiu parte de um prédio da instituição, no dia 7 de outubro, no Campus Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana.

A entrega foi realizada durante uma solenidade no Auditório João Alfredo, na Reitoria da universidade. A doação contempla 100 notebooks, 100 tablets, computadores de mesa (desktops) e monitores. Os equipamentos serão destinados aos laboratórios das áreas de Inovação Terapêutica, Fármacos, Genética e Informática Aplicada à Saúde, afetados pelo incêndio.

Os equipamentos são provenientes de apreensões realizadas pela Receita Federal. Segundo o órgão, a iniciativa foi mobilizada em menos de 20 dias, após a manifestação de solidariedade à comunidade acadêmica e o compromisso de colaborar com a recuperação da estrutura de pesquisa da universidade.

Durante a solenidade, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, agradeceu a iniciativa e destacou a importância do apoio recebido para a continuidade das atividades científicas. “Esse é um ato coletivo, obviamente, sob uma liderança que diz: nós temos que estar juntos das instituições públicas, da educação, da ciência”, afirmou.

O reitor também informou que a universidade pretende realizar a distribuição dos equipamentos entre os professores e coordenadores dos laboratórios, após o processo de tombamento e registro dos materiais. A medida busca atender às necessidades dos pesquisadores e contribuir para a retomada dos trabalhos interrompidos pelo incêndio.

Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (Nupit), considerado o maior laboratório atingido, o professor Moacyr Rego relatou as dificuldades enfrentadas pela comunidade acadêmica desde o ocorrido. Segundo ele, os primeiros dias foram marcados pelo impacto emocional das perdas, mas o foco agora está na reconstrução e na redução dos prejuízos para estudantes e pesquisadores.

Incêndio destruiu laboratórios e provocou perdas científicas

O incêndio atingiu, na noite de 7 de outubro, o prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da UFPE. No local, também funcionavam laboratórios ligados às áreas de fármacos, informática e computação. As chamas destruíram equipamentos, reagentes, amostras e outros materiais utilizados em pesquisas desenvolvidas por estudantes e pesquisadores.

De acordo com informações divulgadas pela universidade, as perdas foram estimadas em aproximadamente R$ 100 milhões. Entre os materiais destruídos estavam amostras de pesquisas relacionadas a câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, além de dados vinculados a projetos científicos, teses e dissertações de programas de pós-graduação.

UFPE negocia novos recursos para reconstrução

Além da doação da Receita Federal, a universidade trabalha na articulação de recursos para recuperar os espaços e adquirir novos equipamentos. Segundo Alfredo Gomes, a UFPE está em negociação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para viabilizar aproximadamente R$ 40 milhões destinados à compra de equipamentos que já haviam sido financiados pela instituição.

A previsão apresentada pelo reitor é de liberação de R$ 20 milhões em uma primeira parcela e outros R$ 20 milhões em uma segunda etapa. Os termos do acordo ainda estão em fase de finalização.

A universidade também negocia recursos com o Ministério da Educação (MEC) para concluir o prédio do Nupit e viabilizar a instalação de laboratórios em outros espaços da instituição, incluindo dois andares do edifício Celso Furtado. Parte dos laboratórios atingidos já conseguiu retomar o funcionamento em instalações alternativas, enquanto outros ainda dependem da reorganização da estrutura.

Um dia após o incêndio, o MEC anunciou um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões para a construção de novas instalações e a aquisição de equipamentos. O projeto prevê uma estrutura de cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do prédio atingido. O início das obras está condicionado à conclusão da perícia e das investigações sobre as causas do incêndio.



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