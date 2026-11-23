Escolas públicas e privadas podem cadastrar estudantes até setembro de 2027; quem se inscrever até dezembro terão mais chances no sorteio de prêmios

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Estão abertas as inscrições para a edição de 2027 da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). Escolas públicas e privadas interessadas em participar podem se cadastrar pelo site www.olitef.com.br. A competição é destinada a estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem participar.

As inscrições seguem até setembro de 2027. No entanto, as escolas que realizarem o cadastro até 31 de dezembro de 2026 terão quatro vezes mais chances no sorteio dos kits de premiação.

R$ 7,7 milhões em prêmios

A OLITEF distribuirá R$ 7,7 milhões em premiações. Entre os itens previstos estão equipamentos para a implantação de laboratórios de informática, robótica e ciências, no valor de R$ 100 mil para cada escola contemplada. Gestores e até quatro professores de cada instituição sorteada também receberão R$ 8 mil em títulos públicos. Ao todo, serão selecionadas 55 escolas: duas públicas por estado e uma privada.

A prova será aplicada em setembro de 2027, e os resultados serão divulgados em 29 de outubro do mesmo ano.

Edição de 2026 reuniu 2 milhões de estudantes

Concluída no início deste mês, a edição de 2026 contou com a participação de 2 milhões de estudantes de 15 mil escolas, distribuídas por 3.346 cidades. Desse total, 100 mil alunos receberão medalhas. A competição é gratuita e teve 85% de participação de escolas públicas entre as instituições inscritas.

Para auxiliar na preparação, professores e estudantes podem acessar gratuitamente materiais educativos sobre planejamento, consumo, prevenção ao endividamento, matemática financeira e investimentos.

"A OLITEF tem mostrado que é possível aproximar os jovens de temas financeiros de forma acessível, prática e conectada à realidade deles. Quando a escola incorpora esse conhecimento, amplia as possibilidades de formação dos estudantes, das famílias e contribui para que os alunos desenvolvam uma relação mais consciente com o dinheiro e aprendam a utilizar desde cedo conceitos do orçamento familiar e a entender o poder dos juros compostos através dos investimentos", afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

A olimpíada é organizada pelo Tesouro Nacional e pela B3, com apoio do Ministério da Educação e do Banco Central.

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