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JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

UPE sedia IV Congresso Nacional do ProfHistória,

A Universidade de Pernambuco (UPE) será uma das principais sedes do IV Congresso Nacional do ProfHistória, que acontece de 24 a 27 de novembro, no Recife. Com o tema “Ensino de História e Democracia: desafios e perspectivas em uma sociedade plural”, o evento reúne pesquisadores, docentes e estudantes de diversas regiões do Brasil e do exterior para discutir os desafios contemporâneos da educação e o papel do ensino de História na construção de uma sociedade democrática e plural.

A iniciativa ultrapassou a marca de mil inscritos e contará com uma ampla programação acadêmica, cultural e formativa.

Entre os principais temas que serão discutidos estão os desafios do ensino de História diante de questões sensíveis, a democratização da pós-graduação, a emergência climática e a valorização das pesquisas desenvolvidas na área do Ensino de História. O congresso também promoverá espaços de reflexão sobre as práticas pedagógicas e a troca de experiências entre professores da educação básica e pesquisadores de instituições de ensino de todo o país.

A programação contempla conferência de abertura, quatro mesas temáticas, Grupos de Reflexão Docente (GRDs), lançamentos de livros, aula espetáculo, plenária final e atividade de campo. As ações também valorizam a cultura pernambucana, promovendo a integração entre conhecimento acadêmico, patrimônio cultural e experiências educativas. Todas as informações podem ser acessadas no site: https://www.simposioprofhistoria.com.br.

Na UPE, as atividades serão realizadas no Auditório Clélio Lemos, da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP/UPE), na Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE) e no Instituto Confúcio da Universidade. A programação também ocupará o Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, na Madalena, e a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby.

Delegação pernambucana arremata 92 medalhas na Paralimpíadas Escolares 2026

A delegação pernambucana encerrou, na última sexta-feira (20), sua participação no primeiro bloco de disputas das Paralímpiadas Escolares 2026 com um total de 92 medalhas conquistadas. Representando o estado na modalidade do atletismo, os estudantes-atletas garantiram 49 medalhas de ouro, 23 de prata e 20 de bronze, resultado que colocou Pernambuco na primeira colocação entre os estados do Norte e Nordeste e na quarta posição no ranking nacional da modalidade.

As disputas do atletismo foram realizadas entre os dias 18 e 20 de novembro, no Estádio Olímpico do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Durante os três dias de competição, participaram de provas de pista e campo, demonstrando toda a dedicação e desempenho nas mais diferentes provas e classes da modalidade.

Entre os destaques da delegação está Erik Victor, estudante da Escola de Referência em Ensino Médio Capitão Manoel Gomes de Assunção, do município de Pombos. O paratleta conquistou três medalhas de ouro nas provas do lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso, além de quebrar dois recordes da competição.

“Estou muito feliz por ter conquistado minhas três medalhas de ouro e dois recordes escolares. Trabalhei muito para chegar até aqui e foi muito bom poder participar mais uma vez da competição, representando o meu estado e minha escola. Sou muito grato a todos que me apoiaram, porque só cheguei onde estou graças a eles. Comecei a participar das Paralímpiadas Escolares aos 13 anos e, hoje, aos 17, vejo quantas conquistas alcancei e quantas portas essa competição abriu para mim. Ainda tenho dois anos pela frente e espero continuar evoluindo e melhorando meus resultados”, afirmou Erik.

Outro destaque foi Leandro da Silva, da Escola Poeta Carlos Drumond de Andrade, de Petrolina. Estreando na competição, o “Leozinho” garantiu sua primeira medalha de ouro no arremesso de peso. “Gostei muito de competir aqui nas Paralimpíadas Escolares, onde pude conhecer e competir com atletas de todos os estados do Brasil. Procurei me dedicar ao máximo para conquistar essa medalha e volto para casa muito feliz pelo resultado”, disse.

Com o encerramento do primeiro bloco, Pernambuco se prepara para a segunda etapa da competição, que será realizada entre os dias 25 e 27 de novembro. O estado estará presente nas modalidades da natação, bocha, judô, tênis de mesa, badminton e halterofilismo, para dar continuidade à participação da delegação estadual na maior competição paradesportiva escolar do país.

Medalhas foram conquistadas na modalidade do atletismo, onde Pernambuco alcançou o primeiro lugar Norte/Nordeste e quarto do país - Demison Costa/SEE

Pesquisadores e estudantes podem submeter trabalhos ao Congresso Internacional SPES da UFPE, sediado na UNIT

Pesquisadores, professores e estudantes têm até esta sexta-feira (20) para submeter trabalhos científicos ao II Congresso Internacional SPES, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O evento será realizado de 1º a 3 de dezembro, no Recife, com programação presencial no Centro Universitário Tiradentes (UNIT), na Imbiribeira.

Os interessados em participar como ouvintes, sem apresentação de pesquisas, poderão se inscrever até 30 de novembro.

Com o tema “Educação e Saúde Digital como política de cuidado e inovação”, o congresso reunirá pesquisadores, professores, estudantes e profissionais para discutir a relação entre tecnologia, educação, saúde e sustentabilidade. Entre os assuntos previstos estão o uso da inteligência artificial na saúde e na educação, ciência aberta, proteção de dados, privacidade e sustentabilidade.

“Na prática, buscamos compreender como tecnologias e processos educativos podem contribuir para políticas de cuidado, inovação responsável e desenvolvimento sustentável, valorizando experiências que promovam qualidade de vida, equidade e transformação dos territórios”, explica Neferson Barbosa, pesquisador da UFPE e organizador do evento.

Os interessados em submeter pesquisas devem realizar a inscrição pela plataforma Even3 (https://www.even3.com.br/spes-699211/). O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado em 23 de novembro.

Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação da UNIT, da UFPE e de outras instituições, além de profissionais interessados nas temáticas do encontro.

As atividades serão realizadas presencialmente, das 9h às 17h, e incluem conferências magnas, mesas-redondas, workshops, painéis e apresentações de pesquisas.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, os debates abordarão a integração entre educação, saúde e tecnologia, com temas como inteligência artificial aplicada à saúde e à gestão escolar, uso ético de dados e sustentabilidade no setor público. Já o dia 3 será dedicado exclusivamente às comunicações orais dos trabalhos aprovados. A programação completa desta segunda edição está disponível no site oficial do evento.

Fachada da Unit-PE - Divulgação/UNIT-PE

Colégio Mackenzie Agnes Recife abre processo seletivo para bolsas de estudo

O Colégio Presbiteriano Mackenzie (CPM) Agnes, no Recife, está com as inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo filantrópicas para o ano letivo de 2027. O edital prevê bolsas integrais, de 100%, e parciais, de 50%, destinadas a estudantes da Educação Básica, mediante avaliação socioeconômica dos candidatos e de seus grupos familiares.

No Mackenzie Agnes, a disponibilidade de bolsas contempla, na primeira e na segunda chamadas, estudantes do Jardim I e II, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (EFAI), no turno da tarde, além de estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais (EFAF). Já a terceira chamada contempla todos os segmentos e turnos, respeitada a idade mínima de quatro anos completos até 31 de março de 2027.

A bolsa integral é destinada a famílias com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já a modalidade parcial, de 50%, contempla candidatos com renda superior a 1,5 e de até três salários mínimos por pessoa.

A análise também considera o perfil social e econômico do estudante e de sua família, incluindo aspectos patrimoniais e de consumo. O processo seletivo está organizado em três chamadas.

Na primeira, o preenchimento do formulário socioeconômico eletrônico e o envio da documentação devem ocorrer de 17 a 30 de novembro de 2026, com divulgação do resultado prevista até 14 de dezembro. Na segunda chamada, as inscrições acontecem de 2 a 11 de dezembro, e o resultado será divulgado até 8 de janeiro de 2027. A terceira chamada terá inscrições de 5 a 13 de janeiro, com resultado previsto até 22 de janeiro.

As solicitações devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal de Solicitação de Bolsa Mackenzie, mediante preenchimento do formulário socioeconômico e envio de toda a documentação exigida em uma única remessa.

O pedido somente será considerado concluído após a geração do protocolo de inscrição. Cada candidato poderá participar de apenas uma chamada. A gratuidade corresponde exclusivamente aos valores da anuidade ou semestralidade do curso regular contratado.

O processo é conduzido pela Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia (GERSF) e pela Coordenação de Bolsas de Estudo (COBES) do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM). Para mais informações e orientações sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail bolsas@mackenzie.br ou pelo WhatsApp (11) 2114-8000.