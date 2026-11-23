Primeira edição do SESI Ciência na Rua será realizada neste domingo (29), com exposição gratuita de projetos desenvolvidos por alunos da instituição

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A Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, recebe neste domingo (29) a primeira edição do SESI Ciência na Rua, feira de iniciação científica aberta ao público. A partir das 10h, mais de 140 estudantes apresentarão projetos de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidos nas escolas da instituição. A programação é gratuita.

A iniciativa reúne 36 equipes formadas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Cada grupo conta com três estudantes e um professor orientador, com a participação de três equipes por unidade do SESI em Pernambuco. Os trabalhos serão avaliados por uma banca julgadora e também estarão sujeitos à votação popular.

Projetos

Entre os projetos apresentados estão experimentos científicos com demonstrações de fenômenos naturais, iniciativas de robótica educacional, protótipos tecnológicos e modelos funcionais de invenções. A feira também contará com soluções sustentáveis, propostas de preservação ambiental, trabalhos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de aplicativos, jogos e softwares educativos.

O SESI Ciência na Rua tem como objetivo incentivar a investigação científica e a inovação no ambiente escolar, além de dar visibilidade à produção dos estudantes. A proposta também busca aproximar a ciência da sociedade, estimular o protagonismo juvenil e incentivar a criação de soluções para desafios do cotidiano a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Para a diretora de Educação e Cultura do SESI Pernambuco, Mirella Barreto, o evento amplia as experiências de aprendizagem e permite compartilhar com a população o trabalho desenvolvido pelos alunos.

“O SESI Ciência na Rua valoriza a capacidade dos nossos estudantes de investigar, experimentar e desenvolver soluções criativas para questões do cotidiano. Ao levar esses projetos para um espaço público, ampliamos as possibilidades de troca de conhecimentos, aproximamos a escola da comunidade e incentivamos o protagonismo dos jovens na construção de novas ideias”, destaca.



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