Feira de ciência e tecnologia reúne estudantes na Avenida Rio Branco, no Recife
Primeira edição do SESI Ciência na Rua será realizada neste domingo (29), com exposição gratuita de projetos desenvolvidos por alunos da instituição
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A Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, recebe neste domingo (29) a primeira edição do SESI Ciência na Rua, feira de iniciação científica aberta ao público. A partir das 10h, mais de 140 estudantes apresentarão projetos de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidos nas escolas da instituição. A programação é gratuita.
A iniciativa reúne 36 equipes formadas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Cada grupo conta com três estudantes e um professor orientador, com a participação de três equipes por unidade do SESI em Pernambuco. Os trabalhos serão avaliados por uma banca julgadora e também estarão sujeitos à votação popular.
Projetos
Entre os projetos apresentados estão experimentos científicos com demonstrações de fenômenos naturais, iniciativas de robótica educacional, protótipos tecnológicos e modelos funcionais de invenções. A feira também contará com soluções sustentáveis, propostas de preservação ambiental, trabalhos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de aplicativos, jogos e softwares educativos.
O SESI Ciência na Rua tem como objetivo incentivar a investigação científica e a inovação no ambiente escolar, além de dar visibilidade à produção dos estudantes. A proposta também busca aproximar a ciência da sociedade, estimular o protagonismo juvenil e incentivar a criação de soluções para desafios do cotidiano a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Para a diretora de Educação e Cultura do SESI Pernambuco, Mirella Barreto, o evento amplia as experiências de aprendizagem e permite compartilhar com a população o trabalho desenvolvido pelos alunos.
“O SESI Ciência na Rua valoriza a capacidade dos nossos estudantes de investigar, experimentar e desenvolver soluções criativas para questões do cotidiano. Ao levar esses projetos para um espaço público, ampliamos as possibilidades de troca de conhecimentos, aproximamos a escola da comunidade e incentivamos o protagonismo dos jovens na construção de novas ideias”, destaca.